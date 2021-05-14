Запрет на депутатов-экстремистов споткнулся о Совфед

Предложенные Госдумой поправки к закону «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» вызвали вопросы в Совете Федерации.

Депутаты предлагают лишить права избираться в парламент граждан, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций. Однако глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что эта инициатива требует уточнений.

«Законопроект об ограничении пассивного избирательного права лиц, причастных к деятельности организации, признанной экстремистской или террористической, потребует существенной доработки», — указал сенатор, также добавив, что эта инициатива затрагивает конституционные права россиян, поэтому необходима «четкая законодательная основа и соблюдение принципа правовой определенности».

Что именно в инициативе вызвало вопросы у Клишаса — на данный момент неизвестно. Отвечая на вопрос «Газеты.Ru», он заверил, что «сенаторы отразят свою позицию в заключении по законопроекту».

Оценка со стороны комитета Совфеда по конституционному законодательству, скорее всего, появится только 18 мая — на эту дату назначено следующие заседание комитета. В этот же день должно состояться первое чтение законопроекта в Госдуме.

Один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев уже объявил, что с принятием этой инициативы затягивать не стоит.

Готовность к диалогу

Опрошенные «Газетой.Ru» авторы законопроекта единодушно отметили, что пока не знают, каких именно доработок по инициативе могут потребовать в Совфеде. К примеру, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак признал, что ему неизвестно, что не устроило Клишаса.

«Если он считает, что проект необходимо доработать, значит будем собирать согласительную комиссию и вместе добиваться какого-то оптимального решения. Надо четко себе представлять степень воздействия иностранных неправительственных организаций, которыми руководят пропагандистские службы и разведслужбы наших недругов, поскольку она уже дошла до предела.

Мы должны оградить свою молодежь, и тут речь идет не о репрессивных мерах, а мерах профилактического характера», — добавил депутат.

В свою очередь заместитель председателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа заявил, что в мире нет ничего совершенного – «все у нас меняется, в том числе вводятся законы и поправки».

«Пока сложно сказать, что следует изменить в законопроекте с точки зрения Совфеда. Но никто не против каких-то изменений, поэтому у нас существует такая процедура рассмотрения инициатив. Поправки могут вноситься на каждом уровне, это абсолютно нормальное явление. Наверное, этот законопроект нужно было принимать не сейчас, а раньше, потому что все подходит в определенные моменты. У нас не было такого в стране, чтобы вопросы экстремизма и терроризма нас сильно беспокоили, хотя были подобные происшествия. Сейчас ситуация осложняется, мы это видим, поэтому должны приниматься такие законы», — подчеркнул депутат.

При этом перед первым чтением законопроект был проверен комитетом Госдумы по контролю и регламенту, который в заключении указал на отсутствие замечаний концептуального характера в отношении данной инициативы.

Спорные моменты

Согласно оценке бывшего председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, доктора юридических наук, профессора Михаила Федотова, в своем нынешнем виде инициатива депутатов вступает в противоречие с федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

«Статья 4 федерального закона об основных гарантиях избирательных прав содержит исчерпывающий перечень исключений из всеобщего избирательного права.

Это лишает законодателя возможности устанавливать дополнительные ограничения пассивного избирательного права другими законами.

В статье 4 есть единственный вариант, который предоставляет возможность другими федеральными законами дополнять этот перечень — он касается условий невозможности пребывания одного и того же лица на выборной должности более двух сроков подряд. Но к выборам депутатов Госдумы этот вариант никак не применим», — сказал юрист в беседе с «Газетой.Ru».

Представляется, что поправки, которые предлагают депутаты, следует вносить, предварительно устранив другие недостатки проекта, в закон об основных гарантиях избирательных прав, продолжил Федотов. Но нужно иметь в виду, что этот закон касается не только выборов в федеральные органы власти, но также в региональные и муниципальные. Поэтому подобные изменения сначала необходимо рассматривать в заксобраниях субъектов федерации.

«Полной переработки инициатива не потребует, но устранить это противоречие между законопроектом и федеральным законом об основных гарантиях избирательных прав необходимо.

Потому что этот закон имеет приоритет и более высокую юридическую силу по отношению к закону о выборах депутатов Госдумы. Это написано в самом законе, а также подтверждено решением Конституционного суда», — подчеркнул юрист.

В то же время заслуженный юрист России, полномочный представитель правительства России Михаил Барщевский возможные противоречия вокруг законопроекта комментировать отказался, но отметил, что принятие такого закона наверняка будет кем-то обжаловано в Конституционном суде, где ему уже придется высказать свою позицию по этому вопросу.

При этом президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов высказал мнение, что общественное мнение давно считает любой выдвинутый законопроект уже принятым и имеющим силу закона, хотя пока неизвестно, будет ли эта инициатива действительно реализована.

«В любом случае проект (даже если он не будет принят) сохранит силу морального давления, призванного убедить значительную часть граждан, что любая непровластная политическая активность запрещена», — резюмировал эксперт.