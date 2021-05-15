Уходите из Аль-Аксы: Палестина выдвинула требования Израилю

Наиболее важными условиями для прекращения конфронтации между Израилем и Палестиной является отказ израильских властей от контроля мечети Аль-Акса, что позволило бы мусульманам свободно молиться в ней, а также освобождение всех задержанных в результате нынешней эскалации, приводит TRT Arab слова лидера ХАМАС Халеда Машаля.

Кроме того, по его словам, израильские власти должны оставить попытки переселения палестинских семей из района Шейх Джаррах, расположенного в Восточном Иерусалиме в 2 км к северу от Старого города. Машаль подчеркнул, что ХАМАС уже проинформировала посредников в переговорах с Израилем о необходимости в первую очередь остановить боевые действия.

Израильские самолеты возобновили воздушные удары по Газе рано утром в субботу, а боевики ХАМАС в ответ выпустили ракеты по Израилю.

По словам палестинских медиков, по меньшей мере 12 человек погибли за ночь в результате авиаудара по Газе. Представители органов здравоохранения заявили, что женщина и трое ее детей погибли, попав под удар по их дому в лагере беженцев.

Израильские военные заявили, что нанесли удары по объекту военной разведки ХАМАС и подразделению ракетных пусковых установок на севере Газы, передает Reuters.

Министерство по делам религии Палестины заявило, что израильские самолеты разрушили мечеть. Представитель военных сказал, что армия проверяет эту информацию.

Сообщается также, что в результате авиаудара Израиля по дому недалеко от лагеря беженцев Шати в Газе рано утром в субботу погибло по меньшей мере семь человек. По сообщению информационного агентства Associated Press, палестинцы в этом районе заявили, что им их никак не оповещали перед нападением.

По другую сторону границы на большей части юга Израиля звучали сирены, предупреждающие об опасности воздушных атак, заставляя жителей покидать дома в поисках убежища. В городах Беэр-Шева и Ашдод здания были обстреляны ракетами.

В ночь с пятницы на субботу с новой силой разгорелись стычки палестинского гражданского населения с силами безопасности Израиля на Западном берегу.

Полиция Израиля сообщила, что девять человек были ранены в результате «ожесточенного сопротивления» на Западном берегу, когда власти провели операцию по аресту лиц, обвиненных в подстрекательстве к насилию.

Сотрудники службы безопасности Израиля «Шабак» вступили в стычку с мусульманами в городе Кафр-Кана после того, как власти арестовали в этом районе заместителя руководителя «Исламского движения» Камаля аль-Хатиба.

Палестинцы же вышли на улицы в крупных городах, таких как Хеврон и Наблус, чтобы выразить свой гнев из-за действий израильских властей.

Несколько протестующих палестинцев были убиты после того, как забросали израильских солдат камнями, а те открыли ответный огонь. Еще один араб был убит после того, как протаранил своей машиной израильский военный пост, а затем попытался нанести удар солдату, приводит Sky News сообщение израильской стороны.

Пропалестинские силы в других странах региона также оказались вовлечены в конфликт — протестующие в Иордании и Ливане штурмовали границы своих государств, чтобы попасть в Израиль.

К примеру, на кадрах, распространенных в соцсетях, видно, как сотни иорданцев мчатся к мосту короля Алленби, который соединяет королевство с Израилем, чтобы оказать поддержку палестинцам.

Некоторым ливанским активистам удалось проникнуть в приграничный израильский город Метула. Израильские военные заявили, что они произвели предупредительные выстрелы в сторону протестующих, один ливанец был убит.

Сирия также не осталась в стороне от этих событий: по словам израильских военных, в пятницу вечером с территории САР в сторону Израиля были выпущены три ракеты. Две ракеты упали на Голанских высотах, а еще одна — на сирийской территории. Сообщений о жертвах в результате инцидента не поступало.

Другие страны региона также отреагировали на боевые действия. ОАЭ призвали к прекращению огня, а Бахрейн выразил солидарность с палестинцами.

Власти Марокко объявили, что отправит 40 тонн продуктов питания, медикаментов и одеял на Западный берег и в сектор Газа. Египет провел переговоры о прекращении огня с израильтянами и лидерами ХАМАС, однако соглашения о перемирии достигнуто не было.