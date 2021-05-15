«Спецслужбам приготовиться»: в Киеве обсуждают слова Путина о ситуации на Украине

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек заявил о справедливости слов президента РФ Владимира Путина о том, что Украина превращается в «антипод России».

Так парламентарий ответил на возмущение и обеспокоенность данным заявлением российского лидера со стороны экс-главы МИД Украины Павла Климкина, передает RT.

«Сегодня украинская власть занимает откровенно враждебную позицию по отношению к России, а любое инакомыслие подавляет репрессиями и запугиваниями. Что же нам теперь, партнерами их называть?» — указал Бальбек.

Он также напомнил, что в Киеве постоянно заявляют об «агрессии России» применительно почти к любому событию.

«Экс-министр Климкин в очередной раз решил показать себя «мощным аналитиком»... При всей напряженности наших отношений с Украиной мы были бы рады, если бы официальный Киев обозначил готовность к диалогу», — подчеркнул член нижней палаты российского парламента.

По его словам, для запуска диалога Киева с Москвой «нужна лишь добрая воля украинских политиков».

В пятницу, 14 мая, в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции Путин посетовал на то, что на Украине происходит совершенно очевидная зачистка политического поля, а также производятся аресты политиков, состоящих в хороших отношениях с Москвой.

Так Путин прокомментировал, в частности, предъявление обвинений в госизмене лидеру парламентской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутату Верховной рады Виктору Медведчуку.

«Судя по всему — и это очень печально — Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности РФ новости», — пояснил глава российского государства.

В ответ на это Климкин в Facebook написал, что эти слова Путина на Украине вызвали беспокойство и предположил, что российская сторона будет реагировать антиукраинскими действиями на уголовное дело в отношении Медведчука.

«Слова Путина не стоит недооценивать. Путин говорит о нас как о постоянном источнике проблем для России и как о ее антиподе. Такой лексикой он еще не пользовался. Ответ Кремля будет ассиметричный и очень жесткий», — заверил бывший дипломат.

Со своей стороны, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков подтвердил, что Москва не оставит без ответа антироссийские выпады Киева.

«Иногда экс-главу МИД Украины Климкина все же посещают здравые мысли. У Москвы есть возможность ответить Киеву — и ответ, несомненно, будет. Украине есть смысл последить за динамикой отношений России и ДНР/ЛНР. Это одно из важнейших направлений уже начавшегося ответа», — написал сенатор в своем Telegrm-канале.

В свою очередь, спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Москва не понимает политики Киева и украинских внутренних процессов, потому и делает такие заявления.

Он также настоял на самостоятельности Украины в следовании своему вектору развития на пути трансформации «в современное европейское демократическое государство».

«Географию изменить нельзя. После завершения российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупации территорий, Украине и России придется сосуществовать на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела», — спрогнозировал представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Депутат Рады от президентской партии «Слуга народа» Галина Янченко в эфире канала «Украина 24» назвала слова Путина «очень недружественными», и обвинила Москву во вмешательстве в украинскую внутреннюю политику и давлении на власть.

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка также признался, что заявление Путина его заинтересовало.

«Я думаю, сейчас будет соответствующая обратная реакция от российских властей, связанная с мерами в отношении Медведчука. Реакция будет достаточно опасна, она будет асимметрична», — сказал бывший прокурор.

По его словам, в ближайшее время в украинских медиа прольются «ливни информации», дискредитирующей определенных политиков Украины.

«Наши спецслужбы должны быть готовы», — считает Рябошапка.

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков же выразил убеждение, что подозрения Киева в адрес оппозиционных политиков укладываются в логику череды обвинений против Москвы.

«На Украине выбрали Россию врагом, и все свои проблемы и неудачи списывают на Россию. Так, с их позиции, Россия до 2014 года не давала строить Украине независимое государство, после этого — она агрессор, и в общем-то все проблемы, которые есть на Украине, списываются на Россию. Медведчук же — это политик, который открыто критиковал власти Украины, который говорил о необходимости договариваться или вести диалог по тем разногласиям, которые есть у Киева и Москвы, который считал, что надо остановить войну на Донбассе», — рассказал сенатор «Газете.Ru».

Именно желанием списать собственные неудачи киевских властей во внутренней политике сенатор объясняет выдвинутые против Медведчука обвинения.