«Христианский геноцид»: Африка стала центром гонений на православных

Глава эфиопской православной церкви Абуне Матиас обвинил руководство Эфиопии в уничтожении народа, населяющего штат Тыграй, где уже полгода проходит военная операция против мятежного регионального правительства. По мнению эфиопского патриарха, в регионе проходит массовая бойня, в том числе убийства невинных людей.

«Молодежь разыскивают в городах и деревнях. Затем их убивают и сбрасывают со скал. Их даже не разрешают хоронить <…> Такого рода зверства никогда не наблюдались до сих пор, что очень, очень оскорбительно. В частности, изнасилование женщин очень позорно, жалко и плохо. У них нет страха перед Богом или какого-либо уважения к человеческому достоинству», — объявил Матиас в ходе видеообращения, снятого без ведома властей Эфиопии.

Патриарх впервые публично описал ситуацию в стране директору некоммерческой организации Bridges of Hope International Деннису Уодли, видеозапись была записана еще в апреле, однако опубликована только в середине мая. Как пояснил сам Матиас, все его попытки высказаться о «геноциде Тыграя» блокируют или запрещают.

По информации CNN, в настоящее время Матиас вместе со своей супругой находится в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Патриарха держат под неформальным домашним арестом, но он все равно пытается помогать беженцам и вынужденным переселенцем из Тыграя — родного для него штата республики.

«Мне непонятно, почему Эфиопия хочет объявить геноцид народу Тыграя <…> Мировые правительства должны что-то сделать. Необходимо срочно принять решение, чтобы остановить это злобное действие: убийства, массовые убийства невинных людей. Они должны остановиться, и мир должен бороться, чтобы остановить их», — заключил Матиас.

Военная кампания против властей Тыграя началась в Эфиопии более полугода назад после того, как боевики из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), политическое крыло которого правит в штате, совершили атаку на ряд военных баз правительственных сил. С этого момента информация о ситуации поступает достаточно неоднозначная.

К примеру, The Guardian выпустил материал с историей тыграйской монахини, которая также как и патриарх Матиас указала на предполагаемые зверства со стороны федеральных властей. Женщина отметила множество случаев изнасилования в штате, заявив, что они используются в качестве одного из методов ведения войны. По ее словам, надругательствам подвергаются девочки, девушки и женщины от 8 до 72 лет.

При этом, преимущественно жители этого штата исповедуют христианство, а именно — православие, что подтверждают последние данные переписи населения.

В таких условиях «геноцид», описанный Матиасом, касается в большей степени представителей именно этой конфессии.

Гонения на христиан

О проблемах православных и людей, исповедующих другие ветви христианства, уже не первый год сообщают в Русской православной церкви (РПЦ). Согласно анализу Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата, с марта текущего года в республике активизировались боевики, нападающие на христиан.

«Как минимум 29 человек были убиты экстремистами в результате нападения на храм Эфиопской Церкви в регионе Оромия в центральной части страны. При нападении погиб настоятель прихода, убита 21 женщина, причем некоторые из женщин были с младенцами. Нападавшие принадлежали к боевому крылу «Фронта освобождения Оромо» (OLF)», — говорится в исследовании.

В РПЦ фиксируют, что нападения на христиан в Эфиопии происходят систематически начиная с 2019 года, речь тут идет о погромах храмов и монастырей, убийствах священников и верующих. В прошлом году, по информации ОВЦС, подобные акции были замечены и в столице республики, атакам подверглись крупнейшие храмы Эфиопии.

«За все это время можно говорить о нескольких тысячах погибших, десятках тысяч раненых, в т.ч. получивших тяжкие увечья и оставшихся инвалидами (еще не менее тысячи пропали без вести). Людям отрубали конечности, перебивали позвоночник, ослепляли и т.п.; убийства также отличались особой жестокостью — наиболее распространенное — побиение камнями и арматурой. Жертвами становились без различия возраста и пола, в т.ч. женщины, дети и старики», — подчеркивается в документе.

Впрочем, Эфиопия не единственная страна в Африке, где наблюдаются проблемы непосредственно у христианского населения. В ОВЦС также указывали на гонения христиан в Нигере, Нигерии, Мали, Кении, Демократической Республике Конго (ДРК), Центральноафриканской Республике, Камеруне и Мозамбике.

При этом негативную ситуацию вокруг представителей одной из конфессий фиксируют не только в РПЦ, но и в других организациях.

К примеру, в апреле комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) предупредила о «христианском геноциде» в Нигерии, где верующие подвергаются атакам со стороны исламистских группировок.

«Для христиан, живущих в северном и среднем поясе Нигерии, преследования распространены и неумолимы. С 2015 года насилие со стороны экстремистов унесло жизни не менее 8 400 христиан. Тысячи людей были искалечены, похищены, или были разрушены их дома, и более двух миллионов человек были перемещены», — говорится в заявлении комиссии.

«Почти на уровне геноцида»

Ситуацию вокруг гонений христиан в Африке вряд ли можно назвать чем-то сенсационным, поскольку еще два года назад спецкомиссия правительства Великобритании выступила с утверждением, что в современном мире христиане — наиболее преследуемая категория верующих. По версии экспертов, преследования христиан в некоторых регионах мира почти достигают уровня геноцида.

«В некоторых африканских странах власти возобновили репрессии в отношении христиан в период с 2014 по 2019 год. Наиболее распространенная и жестокая угроза исходила от социальных групп, в том числе с воинствующими исламистскими взглядами. В таких странах, как Сомали насилие против христиан происходило на фоне народных восстаний, экономического развала и повальной нищеты», — отмечается в исследовании.

В беседе с «Газетой.Ru» руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин подтвердил, что христианство действительно является одной из самых гонимых религий в мире на данный момент.

«В целом ряде густонаселенных стран, где преобладает одна идеология или другая религия, христиане подвергаются наиболее жестоким гонениям.

В них не только принимают дискриминационное законодательство, но и убивают миссионеров и священнослужителей. Происходит это совершенно по разным мотивам. Есть религиозные государства, в которых очень строгие правила в отношении миссионерства и проповедей среди людей другой конфессии. Такого рода жесткие преследования христиан, в частности, происходят в Иране, Пакистане и Афганистане», — добавил эксперт.

Что касается Африки, то тут гонения накладываются на межэтнические и межрелигиозные конфликты, продолжает Лункин, прежде всего в регионе идет противоборство христиан и мусульман, конфликт именно в таком разрезе там встречается наиболее часто.

«Кроме того, в Африке христиан часто рассматривают в качестве враждебной силы, если они ассоциируются с каким-либо этносом или правящей группировкой. То есть преследования также касаются и политических мотивов.

При этом православных христиан больше всего преследуют в Эфиопии, достаточно большая церковь также в Нигерии, и там есть случае дискриминации, тут часто упоминают и Эритрею», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, африканист Александр Даневич отметил, что религиозный фактор играет очень важную роль в рамках различных конфликтов в регионе. По его словам, он используется заинтересованными сторонами, когда речь заходит о различных политических целях.

«Временами возникают какие-то сюжеты, они идут в комплекте с этническими противостояниями. Все зависит от того, какой именно конфликт имеет место быть. Если все находится в какой-то латентной фазе и достаточно вяло развивается, то тут религиозный фактор используется в качестве возобновительного импульса», — сказал эксперт «Газете.Ru».

С точки зрения Даневича, в случае затяжных конфликтов в Африке, использование религиозного аспекта по большей части вызывает серьезное осуждение со стороны международных игроков и других стран континента.

«В таких обстоятельствах религиозный фактор может быть одним из способов привлечь внимание мирового сообщества, что может влиять на ход и интенсивность развития событий в той или иной африканской стране», — резюмировал эксперт.