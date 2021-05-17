«Взгляды изменились»: почему оппозиционеры идут в «Единую Россию»

«Единая Россия» 14 мая окончательно завершила прием заявок на участие в праймериз, по итогам которых будут отобраны кандидаты в депутаты Госдумы и региональных заксобраний от правящей партии. По оценке оргкомитета, участвовать в внутрипартийных выборах решили более 7,6 тыс. человек, в том числе свыше 230 действующих законодателей нижней палаты парламента.

Предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 24 по 30 мая через портал «Госуслуги», его итоги будут известны 1 июня. Победители праймериз будут выдвинуты партией на выборах в региональные законодательные органы власти и Госдуму в рамках единого дня голосования.

В этом году во внутрипартийных выборах «Единой России» решили принять участие не только представители партии власти, но депутаты или активисты, ранее связанные с другими политическими силами, в том числе оппозиционными.

К примеру, одним из них стал первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев, избранный в прошлый состав парламента от ЛДПР.

«Это мое первое участие в предварительном голосовании, где я намерен победить, как и на выборах в Государственную думу», — объявил кандидат, названный на сайте правящей партии как сторонник «Единой России».

«Технологический момент»

«Газета.Ru» пообщалась с рядом парламентариев и гражданских активистов, которые также решили сменить свою партию на «Единую Россию».

Большинство из них объяснили свое решение большей эффективностью работы в партии власти.

К примеру, об этом заявил депутат заксобрания Пермского края Илья Шулькин, избравшийся в нынешний состав краевого парламента от «Справедливой России».

«Справедливая Россия» не дает тех возможностей для управления и принятия решений, которые можно получить, работая с фракцией, представляющей большинство. Эффективность работы депутата в «Справедливой России» многократно ниже, чем работа депутата во фракции «Единая Россия». Для меня «Справедливая Россия» стала вынужденной площадкой, чтобы принять участие в выборах прошлого созыва. Смысла продолжать со «Справедливой Россией» нет. Это чисто технологический момент», — сказал парламентарий.

В свою очередь, лидер фракции ЛДПР в заксобрании Свердловской области Михаил Зубарев указал, что участвует в праймериз «Единой России» как беспартийный кандидат. По его словам, только партия власти дает такую возможность.

«Единая Россия» — единственная платформа, которая мне как беспартийному депутату дает возможность участвовать в подобном мероприятии и понять отношение людей ко мне. ЛДПР я отдал 10 лет жизни и не стану обсуждать внутренние вопросы. Мой уход из партии — это внутреннее решение, которое было принято непросто», — добавил депутат.

В то же время, еще один депутат заксобрания Свердловской области Евгений Зяблицев решил пойти на праймериз «Единой России», предварительно покинув «Партию пенсионеров». В пресс-службе парламентария пояснили, что он предлагал множество проектов социальной направленности, однако они не смогли пройти через парламент.

«На данный момент он беспартийный депутат и участвует в праймериз «Единой России», чтобы вновь продвинуть свои инициативы, рассчитывая на их поддержку в рамках фракции. Кроме того, Зяблицев считает, что в «Единой России», в целом, будет проще решать вопросы для жителей округа, чем это было в «Партии пенсионеров», — отметили в пресс-службе депутата.

При этом действующий депутат Барнаульской гордумы Кристина Юстус, покинувшая ЛДПР, по спискам которой прошла в парламент, заявила, что пошла на праймериз «Единой России», чтобы баллотироваться в Госдуму.

«Со временем у людей меняются политические взгляды, и мои изменились. Дело не в личностях в ЛДПР, а просто у меня поменялись политические взгляды.

На праймериз «Единой России» я пошла, потому что это большая команда. Основная работа депутата любого уровня — обращение граждан, и я вижу в «Единой России» самую эффективную команду для этого», — указала Юстус.

Выбор в пользу «Единой России» сделал и бывший коммунист, депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. По его словам, он был исключен из КПРФ за отказ от поддержки кандидатуры «московского банкира» в качестве губернатора области, а также несогласие с соглашательской позицией партии, которая во многом не отвечает требованием избирателей.

«Единую Россию» я воспринимаю как партию президента. Слышал много критики, ну так давайте придем туда и скажем, здесь неправильно и надо делать так и так. Сегодня много проблем, в одиночку с этим я не справлюсь, по многим вопросам я и раньше все равно шел договариваться с «Единой Россией» — весь бюджет проходит через их фракцию и как большинство они принимают те или иные решения», — заявил депутат.

Бывший кандидат от Партии роста на муниципальных выборах Литейного округа Санкт-Петербурга Илона Ханина также пошла на праймериз партии власти, но не считает, что есть разница, от какой партии идти на выборы.

«Я вступила в партию в конце прошлого года по идеологическим причинам. Собственно, в праймериз я решила участвовать, потому что появилась такая возможность. Жители Центрального района Санкт-Петербурга много обращаются ко мне как к юристу и активисту, мне приходится периодически писать запросы и обращения, а также ходить в различные инстанции. Я решила, что лучше все это делать не как активный гражданин, а как член законодательного собрания города», — подчеркнула Ханина.

«Родину и партию не меняем»

При этом ключевые соперники «Единой России» на предстоящих выборах в лице ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» не лучшим образом оценивают переход своих бывших сторонников в партию власти. Как заявили «Газете.Ru» в пресс-службе коммунистов, в партии существуют определенные правила и дисциплина на уровне заксобраний регионов или же в Госдуме.

«Человек меняющий убеждения и взгляды в течении своей работы, в первую очередь, теряет расположение избирателей, потому что бегать туда-сюда по фракциям или по партиям не делает никому никаких преференций. Была такая фраза: «родину, партию — не меняем», поэтому КПРФ категорически плохо относится к таким инцидентам. Понятно, тут нет никаких дисциплинарных воздействий, если человек ушел. Но, конечно, к этому никто хорошо не относится», — указали в КПРФ.

В пресс-службе ЛДПР отметили, что инциденты с переходом тех или иных депутатов в другие структуры не радуют, так как партия очень плохо относится к подобным «предателям».

«Это говорит о кадровой скамейке других партий, у которых нет своих людей, и они готовы подбирать, как говорил Владимир Вольфович Жириновский, мусор из других партий. То есть тех, от кого мы сами избавляемся, они забирают себе. К примеру, в «Справедливой России» очень много бывших сотрудников аппарата и экс-депутатов ЛДПР. Причем все они уходили из партии при каких-то порочащих обстоятельствах», — добавили в пресс-службе либерал-демократов.

В то же время, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил «Газете.Ru», что в ситуации с «депутатами-перебежчиками» — приятного мало. Однако, по его мнению, тут есть и положительные стороны.

«Значит, в наших рядах был человек без сложившихся убеждений, либо неспособный свои убеждения отстаивать под влиянием каких-то внешних обстоятельств. Такой человек сегодня или завтра, но непременно подведет. И чем раньше наступает «момент истины», тем лучше. Так что о расставании с подобными «соратниками» сожалеть не приходиться», — резюмировал Миронов.