«Они смирились с Израилем»: почему арабский мир отвернулся от Палестины

Обострение конфликта между Израилем и сектором Газа, породившее массовые взаимные ракетные удары и даже подготовку новой наземной операции со стороны Израиля, выявило неожиданную тенденцию в арабских странах. Как пишет The Guardian, впервые региональное единство арабских государств по отношению к палестинскому вопросу и тому, кто прав и виноват в данной ситуации, дало трещину.

По версии издания, пока такие государства, как Турция или Иран, напрямую осуждают действия Израиля в отношении палестинцев и атаки на сектор Газа, арабские страны в этом вопросе разделились.

Сдержанная реакция и даже относительное молчание наблюдается со стороны Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Марокко и Судана, несмотря на гнев граждан этих государств, осуждающих действия Тель-Авива.

Данная группа стран вызывает особый интерес у наблюдателей, поскольку в прошлом году они пошли на нормализацию отношений с Израилем. Первый шаг в данном направлении сделали ОАЭ, затем по этому же пути пошли Бахрейн и Марокко. В Судане выразили стремление также достигнуть договоренности с еврейским государствам. Здесь стоит упомянуть и Оман, где также заговорили о мире с Тель-Авивом после решения Абу-Даби.

Сдержанную реакцию этих государств по отношению к конфликту продемонстрировали официальные лица, занявшие преимущественно нейтральную позицию, государственные СМИ, частично проигнорировавшие обострение ситуации и даже запуск в соцсетях хештега «Палестина не мое дело», который, правда, не смог затмить волну критики еврейского государства.

При этом в таких государствах арабского мира, как Тунис, Сирия, Катар и даже Египет, четко прослеживается позиция если не в поддержку Палестины, то в осуждении конфликта в целом с призывами к скорейшему урегулированию. Более того, в каждой из этих стран упор делается на соблюдения принципа двух государств для окончательного закрытия израильско-палестинского вопроса.

С точки зрения обозревателей The Guardian, именно этот момент отражает раскол в арабском мире.

Есть ли раскол

Фактор общественного мнения в данном случае как раз показывает, что о расколе арабского мира говорить преждевременно, считает востоковед-политолог Елена Супонина. Как говорит эксперт «Газете.Ru», по большей части во всех странах фиксируется негативная реакция населения по отношению к действиям Тель-Авива.

«Такая ситуация наблюдается не только в странах, заключивших соглашение с Израилем год назад, но и тех, кто пошел на это гораздо раньше — Египта и Иордании. Подавляющее большинство иорданцев или египтян в рамках израильско-палестинского конфликта солидарны с палестинцами.

Израильтяне в последние годы сильно потрудились, чтобы привлечь к себе верхушку многих арабских государств, но они могут растерять наработанное, так как правителям тех же арабских монархий Персидского залива волей-неволей придется учитывать общественное мнение своих стран, иначе для них это просто опасно», — считает Елена Супонина.

При этом, по мнению заведующего кафедрой Института общественных наук РАНХиГС Сергея Демиденко о расколе, действительно, говорить не стоит, однако причину эксперт видит в другом. Он уверен, что, по большому счету, арабский мир достаточно давно задвинул палестинский вопрос на второй план.

«Подавляющее большинство арабских государств смирилось с существованием Израиля. Для них это региональная данность, которую они никак не могут преодолеть. Именно поэтому арабские страны сейчас пересматривают в целом схему взаимоотношений с Израилем. По сути, единственный, кто остался в антиизраильском лагере, — это Иран и исламисты как некая региональная сила», — указал эксперт.

То есть в арабском мире уже существует определенное единодушие по израильскому вопросу, продолжил Демиденко, ОАЭ и Бахрейн находятся в русле политики Саудовской Аравии — ключевой монархии в арабском мире, — и ей оппонирует лишь Катар, но в последняя время отношения в той или иной степени налаживаются.

В то же время, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин опять-таки не видит никакого раскола, потому что арабский мир в целом никогда не был един, в том числе по палестинскому вопросу.

«На данный момент тут есть понимание, что в реальной политике Израиль никуда не денется и с ним надо как-то существовать, но параллельно есть такой вопрос как «арабская улица». Она достаточно пассионарна и серьезно страдает от какой-либо арабо-израильской сентиментальности. Когда мы видим поддержку Палестины со стороны правительства Туниса, — это явная игра на «арабскую улицу» и ее настроения, поскольку политическая ситуация в стране не настолько стабильна, чтобы закрывать глаза на настроения, в частности, молодежи, которая выступает за палестинцев», — отметил эксперт.

Что касается реакции Бахрейна, то тут ситуация несколько иная, так как влияние «арабской улицы» там практически отсутствует, пояснил Чупрыгин, поэтому во главу угла ставятся политические мотивы и сегодняшние задачи руководства, в том числе в отношении Израиля. Схожая ситуация также наблюдается в Объединенных Арабских Эмиратах.

Палестинская проблема

На данный момент целый ряд международных и региональных игроков пытается повлиять на ситуацию вокруг противостояния Израиля и ХАМАС. К примеру, на уровне арабского мира роль посредника выполняет Египет, но пока попытки установить, как минимум режим прекращения огня не дали никаких результатов.

Что касается международного сообщества, то тут урегулированием занимается так называемый «квартет» — Россия, США, Евросоюз и ООН. К слову, в российском МИДе «Газете.Ru» ранее заявили, что к переговорам предлагается подключить Египет, Иорданию, ОАЭ, Бахрейн, Палестину, Израиль и Саудовскую Аравию. Более того, также к диалогу может присоединится и Лига арабских государств.

По мнению Сергея Демиденко из РАНХиГС, какая-либо разница в оценках арабских государств по израильско-палестинскому обострению, в целом, не окажет никакого влияния на урегулирование конфликта двух государств.

«На динамике палестино-израильского урегулирования это никак не отразится, потому что

оно упирается в три основных вопроса — проблема беженцев, проблема поселений и статус Иерусалима.

К сожалению, ни одна внешняя сила, будь то глобальная в лице России или США, региональная как Саудовская Аравия или Египет, не смогут повлиять не решение этих вопросов. Их разрешить невозможно, особенно это касается статуса Иерусалима, который обе стороны считают своей извечной столицей», — указал эксперт.

Впрочем, востоковед-политолог Елена Супонина отметила, что инициатива российского МИДа по новому формату прежде всего, вероятно, касается Египта, так как он уже ведет закулисные переговоры о перемирии между израильтянами и палестинцами.

«У египтян очень тесные контакты с палестинцами и наработан большой опыт в такого рода посредничестве. Возможно, речь также пойдет о Катаре, потому что он имеет действенные рычаги влияния на ХАМАС», — отметила эксперт.

При этом Андрей Чупрыгин из ВШЭ уверен, что ведущую роль в урегулировании израильско-палестинского конфликта, скорее всего, будет играть ОАЭ, несмотря на договоренности руководства страны с Израилем.

«Сейчас там не только государственная политика направлена на умиротворение в отношении Палестины, этого касается и религиозная политика — идут призывы к палестинцам соблюдать законы Израиля и подчинятся решениям правящих элит, это завязано на утверждении, что мусульманин должен подчинятся властям», — резюмировал эксперт.