Под диктовку США: в Госдуме осудили Скопье за высылку дипломата

Решение Северной Македонии о высылке сотрудника посольства РФ было принято в рамках всеобщей антироссийской истерии, продиктованной западным странам Вашингтоном, пояснил член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

Он также указал, что ряд западных стран под влиянием США ведут против России санкционную политику, которая наносит этим же странам политический и экономический ущерб, передает «Дума ТВ».

«Обвинения наших дипломатов и высылка по надуманным основаниям – эта, к сожалению, часть неконструктивного политизированного подхода, который практикуют в Европе и который ни ведет ни к чему хорошему», — пояснил парламентарий.

Днем 18 мая Министерство иностранных дел Северной Македонии сообщило, что в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях, Скопье принял решение объявить дипломата в посольстве РФ «нежелательным лицом».

«В связи с этим 14 мая 2021 года посол РФ был вызван в здание МИД, после чего была вручена нота с указанием дипломату покинуть территорию Северной Македонии в течение семи дней», — указывается в сообщении македонского внешнеполитического ведомства.

Посольство России в Скопье подтвердило высылку дипломата, сообщают «Известия».

«Российская сторона рассматривает ответные шаги [на высылку дипломата]», — заявили в диппредставительстве.

Эскалация отношений России и Европы началась после того, как 17 апреля Прага объявила, что якобы «агенты российской военной разведки ГРУ» Анатолий Чепига и Александр Мишкин подозреваются в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

После этого Чехия и Россия обоюдно выслали множество дипломатов, а чешское правительство исключило российскую компанию «Росатом» из тендера на расширение АЭС Дукованы.

Москва опровергла обвинения Праги, назвав их необоснованными, противоречивыми, безответственными и провокационными, указав на то, что доказательств причастности ко взрывам никаких нет.

Из солидарности с позицией Чехии по этому делу российских дипломатов также выслали Словакия, Польша, Эстония, Болгария, Украина, Литва и Латвия.

Кроме того, в середине апреля США также решили выслать 10 российских дипломатов, работающих в посольстве. Среди них, якобы, есть разведчики. Решение США было принято в ответ на предполагаемую кибератаку против американских федеральных ведомств, а также на вмешательство в выборы 2020 года. Москва все обвинения отрицает.

Москва в ответ объявила нежелательными лицами десятерых американских дипломатов, среди которых — пресс-секретарь посольства Ребекка Росс.

Реагируя на происходящее, президент России Владимир Путин подписал указ, ограничивающий иностранные дипмиссии недружественных к РФ стран в возможности нанимать персонал на российской территории.

Приоритет США в антироссийской политике подчеркивается уже в названии документа: «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». Указ вводится «в целях защиты интересов и безопасности России», говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Недружественными странами названы только США и Чехия, однако, список может расшириться, предупредили в МИД РФ.

Документ предполагает ограничение (вплоть до полного запрета) найма на работу иностранных сотрудников учреждениями дипмисии государств, которые «совершают недружественные действия в отношении РФ».

«Список недружественных стран может и расширяться, хотя мы не хотели бы, чтобы этот перечень государств становился безразмерным. Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами заняли именно Вашингтон и Прага», — сказал заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

Президент Евросовета Шарль Мишель, в свою очередь, заявил, что решение России ввести список недружественных стран является шагом к двусторонней эскалации.

«Решение российского правительства о «государствах, совершающих недружественные действия», является еще одним эскалационным шагом и подрывает дипломатические отношения», — указал Мишель, выразив при этом солидарность с позицией Праги.

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина отметила, что попадание США в данный список вполне закономерно. «После многолетней «санкционной войны» и агрессивного давления с американской стороны прежний термин «партнеры» полностью утратил смысл», — заявила она.

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель тоже раскритиковал решение Москвы, назвав такой шаг необоснованным.

«Мы призываем Россию пересмотреть это решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся в напряженном состоянии. ЕС продолжит координировать свою позицию с партнерами», — пообещал дипломат.