«Уйти от взаимных обвинений»: Нарышкин описал диалог с Лондоном

Вместо того, чтобы развивать диалог с Москвой, Лондон идет на открытую конфронтацию с Россией, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью корреспонденту телеканала BBC Стиву Розенбергу.

По его словам, для российской стороны этот факт «очень печален». При этом, как указал глава спецслужбы, Москва не может найти рационального объяснения такой «недальновидной» политики Великобритании.

«Печально, но это не наш выбор. Мы считаем, что взаимодействие наших стран в интересах стабильности, международной безопасности просто необходимо», — подчеркнул руководитель СВР.

После этого Розенберг спросил, как можно сблизить позиции России и Великобритании.

«Надо уйти от взаимных бездоказательных обвинений», — ответил Нарышкин.

Также Розенберг напомнил про слова бывшего руководителя Секретной разведывательной службы МИД Великобритании MI6 Джона Саверса о том, что западными правоохранителями раскрыта только десятая часть российских шпионских операций в Европе, и спросил, похоже ли это на правду.

«Вы знаете, Великобритания, Россия, Соединенные Штаты, Франция, Германия, Италия, Япония, Китай – это очень сильные суверенные независимые государства. Любое по-настоящему сильное суверенное государство должно иметь сильную разведывательную службу», — объяснил силовик.

Он добавил, что сильные и самостоятельные разведывательные службы с большими традициями и опытом есть у всех перечисленных стран.

Джон Саверс выступил со своей вышеупомянутой речью в прошлом месяце, после того, как Прага заявила, что «агенты российской военной разведки ГРУ» Анатолий Чепига и Александр Мишкин подозреваются в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

В связи с этим Саверс похвалил чешские власти за «установление главных подозреваемых», но выразил опасение, что другие российские заговоры на территории западных стран остались нераскрытыми.

«Мы видим масштабы агрессивной деятельности российских спецслужб по всей Европе. Мы, вероятно, знаем только 10% того, что они делают. Спецслужбы будут делать многое, о чем мы просто не знаем», — детализировал британский правоохранитель.

Запад также обвиняет Чепигу и Мишкина — якобы сотрудников подразделения ГРУ с номером 29155 — в отравлении болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, который намеревался отправить вооружение на Украину.

Как сообщало издание The Guardian со ссылкой на источник в разведке, британские спецслужбы признают, что лишь часть российской деятельности становится им известна. «Я не уверен, что мы, например, фиксируем все отравления, потому что [россиянами] часто использовались вещества, которые трудно обнаружить», — сказал источник в Уайтхолле.

Также, по его словам, у неполной раскрываемости есть и другие причины.

«Многое делается на более низком уровне, зачастую это больше похоже на организованную преступность.

Кроме того, [российский шпионаж] осуществляется и в странах, к которым британские СМИ не проявляют особого интереса», — указал собеседник британского СМИ.

В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обвинил Россию в кибератаках и в укрывательстве преступников во время выступления на конференции Национального центра кибербезопасности в среду, 12 мая, сообщал ТАСС со ссылкой на британский МИД.

«Давайте скажем прямо: такие страны, как Россия, обязаны преследовать преступников, которые действуют с их территории, а не покрывать их», – сказал дипломат. По его словам, Россия, а также Китай, КНДР и Иран якобы используют цифровые технологии «для саботажа и кражи данных».

Кроме того, королева Великобритании Елизавета II во время тронной речи заявила, что британское консервативное правительство примет законы, которые будут направлены на борьбу с недружественной деятельностью иностранных государств.

По словам Елизаветы II, главным приоритетом кабмина является внесение поправок в устаревший закон о государственной тайне, что поможет использовать его против более широкого круга лиц, которые могут представлять угрозу безопасности и интересам страны, в частности, работающих на иностранные разведслужбы.

«Мы также изучаем вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за другие виды вредоносной деятельности, осуществляемой иностранными государствами и по их указанию. В том числе рассматривается внесение поправок в законодательство о госизмене», — говорилось в тексте.

Чуть ранее нынешний глава британской внешней разведки Ричард Мур назвал Россию «объективно ослабевающей» в экономическом и демографическом плане державой, но при этом представляющей одну из наиболее насущных проблем. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА «Новости» назвал такое заявление показателем «врожденного высокомерия».

«Возвращаясь к Великобритании. Да, мы видим, как они продолжают антироссийскую линию. Недавно их шеф MI6, службы внешней разведки, сделал заявление о том, что Россия - это угасающая держава, надо за ней приглядывать, потому что в таком состоянии она может делать какие-то резкие движения. Это врожденное высокомерие и врожденная убежденность, что ты правишь миром по-прежнему», — указал российский дипломат.