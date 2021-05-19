Поствакцинный туризм: ЕС ослабит ограничения на въезд из третьих стран

Правила поездок в Евросоюз для граждан третьих стран будут обновлены. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя Еврокомиссии Кристиана Виганда сообщает «Интерфакс».

«Совет ЕС рекомендует государствам-членам снять некоторые ограничения, в частности, для тех, кто вакцинирован получившими разрешение [в ЕС] вакцинами», — заявил он в ходе брифинга. Для этого в Европе хотят ввести единый прививочный сертификат.

По словам Виганда, Совет расширит список стран, где эпидемиологическая ситуация благополучна. «Чтобы ограничить риск из-за вариантов коронавируса, завозимых в ЕС, совет принял решение о новом «механизме срочного торможения», который позволит государствам-членам действовать быстро и скоординированно», — подчеркнул представитель ЕК.

Точные сроки вступления решения в силу Виганд назвать затруднился. Ситуация осложняется тем, что у каждой страны Евросоюза есть свои дополнительные критерии по поводу въезда иностранцев в пандемию. Сейчас в страны ЕС могут свободно въезжать граждане семи государств: Австралии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи и Китая. Россия пока находится в «красном» списке.

В начале мая Еврокомиссия предложила разрешить въезд в ЕС иностранцам, которые минимум за две недели до поездки привились одним из разрешенных Брюсселем препаратов. В их число входят вакцины от AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Российского «Спутника V» в списке нет.

При этом Deutsche Welle сообщает, что въезжать в ЕС люди смогут вне зависимости от того, какие вакцины были им введены.

Процедуру предварительной экспертизы «Спутника V» Европейское лекарственное агентство (ЕМА) начало 4 марта. Представитель регулятора отметил, что пройти регистрацию препарат может до конца мая.

«ЕМА <…> тянет. Я не хочу обвинить экспертов и специалистов EMA, но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов ЕС», — сказал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, его слова передает ТАСС. Глава СВР также заявил, что подобная тактика «просто аморальна», и разбираться в этом должны правоохранительные органы.

Одновременно с этим заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал иностранные государства договориться о правилах взаимного признания вакцин для заграничных поездок.

По его словам, сейчас страны мира практикуют «вакцинный национализм», от которого надо отказываться. «Безусловно, в ближайшее время нужно будет договориться и о правилах взаимного признания вакцин для целей трансграничных поездок», — заявил Медведев.

В апреле президент России Владимир Путин отметил, что в мире растет интерес к «Спутнику V». Это происходит, по его словам, невзирая на умышленную дискредитацию препарата и различные информационные вбросы. Путин также сказал, что поведение чиновников в Евросоюзе вынуждает задуматься, не отстаивают ли в Брюсселе интересы фармкомпаний, а не рядовых граждан ЕС.

В середине марта официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на попытки Запада проводить кампании по очернению российской вакцины от коронавируса. К примеру, еврокомиссар по вопросам внутренней торговли Тьерри Бретон заявлял, что достаточное количество зарегистрированных в Европе вакцин от COVID-19 делает излишним российский препарат «Спутник V». При этом его уже закупили члены ЕС – Венгрия и Словакия.