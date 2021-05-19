Два года у власти: какие обещания сдержал Зеленский

Закон «О народовластии»

Зеленский обещал, что законопроект «О народовластии» будет первым документом, который он подпишет. Глава государства намеревался закрепить механизм, позволяющий украинцам с помощью референдумов и других форм прямой демократии формировать основные задачи для власти.

Этот закон Зеленский подписал лишь 8 апреля 2021 года.

В своем итоговом виде документ позволяет проводить референдумы по инициативе граждан, президента и парламента, в том числе об изменении границ Украины.

Также появилась возможность с помощью референдума отменить уже принятые законы и инициировать новые.

На всеукраинский референдум нельзя выносить вопросы, противоречащие положениям конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права, направленные на ликвидацию независимости Украины и нарушение государственного суверенитета, вопросы по налогам, бюджету, амнистии, а также те, которые находятся в ведении органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Равенство и справедливость

Зеленский также обещал внедрять равенство и справедливость. Причем начать он хотел с себя. «Мои законопроекты в этом направлении: «О снятии неприкосновенности с Президента Украины, народных депутатов и судей», — обозначалось в предвыборной программе.

В итоге с 1 января 2020 года иммунитета лишили депутатов.

Однако открыть дело против народного избранника может только генпрокурор, с которым нужно согласовывать большинство действий следователей. То есть без санкции Киева полиция и другие органы дело в отношении депутата возбудить не могут.

Себя же президент неприкосновенности пока не лишил.

Импичмент президента

В числе первоочередных в программе Зеленского был законопроект «Об импичменте Президента Украины».

Закон о регулировании процедуры импичмента президента приняли на Украине 10 сентября 2019 года. Но процедура оказалась крайне сложной и, как пишет украинское издание «Страна.Ua», отправить президента в отставку в соответствии с этим законом почти нереально.

«Кнопкодавство» и «депутатские прогулы»

Зеленский обещал сделать «кнопкодавство» и «депутатские прогулы» автоматическим основанием для лишения депутатского мандата.

В январе прошлого года Зеленский подписал закон о введении ответственности за умышленное голосование вместо другого депутата.

Целью закона было обеспечение надлежащего выполнения народными депутатами их полномочий по части персонального голосования. За нарушение закона им грозит штраф от трех до пяти необлагаемых налогом минимальных доходов граждан (51-85 тыс. грн).

За прогулы было решено вычитывать средства из зарплат.

Украина и НАТО

Некоторые обещания были посвящены ранее взятому украинскими властями курсу на вступление страны в НАТО. Зеленский называл движение Украины в НАТО и другие подобные объединения залогом безопасности, которая должна получить подтверждение через всеукраинский референдум.

Референдума по этому вопросу не проводилось.

Украинским военным планировалось установить зарплаты по стандартам НАТО.

В ноябре прошлого года украинские военные, которые работают в зоне вооруженного конфликта в Донбассе на первой линии, получали порядка 32 тыс. грн (около 86 056 рублей), сообщал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в интервью ICTV. С сентября прошлого года для них также есть вознаграждения от 5 до 18 тыс. грн (примерно 13 440-48 400 рублей).

Постепенно украинская армия переходит к стандартам Североатлантического альянса. Например, в марте прошлого года военных начали переводить на новую систему питания по образцу НАТО.

Кроме того, тогда Зеленский решил проводить более активный набор в армию и внес законопроект, который предполагает повышение штрафов за уклонение от службы в шесть-семь раз. Такжеон предложил ужесточить наказание за уклонение — с двух до трех лет лишения свободы.

Самостоятельное обеспечение газом

Зеленский в рамках своей предвыборной программы отмечал, что Украина должна перейти на обеспечение своих потребностей за счет собственных энергетических ресурсов. Более того, он планировал, что впоследствии она станет их экспортером на европейский рынок. Иными словам, президент обещал увеличить добычу природного газа, решив вопрос с энергетической зависимостью от импорта.

В начале года компания «Оператор ГТС Украины» сообщила о рекордном падении объема суточной добычи голубого топлива в стране. По данным компании, он достиг отметки в 51,6 млн кубометров газа в сутки на 20 января 2021 года — это минимальный показатель за несколько лет. Меньший был зафиксирован в марте 2016 года, когда суточная добыча природного газа была на уровне 49,5 млн кубометров, указывалось в отчете украинской организации.

Транзит газа в Европу при этом в прошлом году составил 55,8 млрд кубометров: на 38% меньше по сравнению с 2019 годом.

Голосование онлайн

Глава государства в своей предвыборной кампании также обещал украинцам предоставить возможность участия в принятии важных решений власти через Интернет, в том числе голосовать на выборах и референдумах.

Советник президента Михаил Федоров 5 августа 2019 в интервью Лига.net сообщал, что команда Зеленского около года работает над проектом, который позволит украинцам голосовать онлайн на выборах. Как отмечал Федоров, на тот момент уже был готов проект The Vote.

По словам советника Зеленского, на первом этапе его будут использовать для опросов, чтобы президент, премьер и прочие могли узнавать реальное мнение жителей страны. Система идентификации реализована через Mobile ID, электронную подпись, Bank ID.

Как уточнял Федоров, проголосовать онлайн украинцы точно смогут на президентских выборах в 2024 году. «Но я буду делать все, чтобы, возможно, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы», — говорил он.

Пенсионная реформа

Украинский президент в рамках своей предвыборной кампании обещал перейти от солидарной к накопительной пенсионной системе. Отмечалось, что все страховые накопления человека не будут пропадать в фондах, а будут переходить по наследству.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в начале 2021 года пообещал запустить систему до конца года.

Он констатировал, что солидарная система исчерпала себя, а накопительная позволит украинцам получать достойные пенсии. Накопительным уровнем, как ожидается, смогут воспользоваться все потенциальные пенсионеры.

Система будет работать по следующему принципу: человек вносит на счет в выбранном пенсионном фонде 2% от зарплаты, а работодатель добавит еще 2%. В дальнейшем взносы планируется повышать как минимум до 7%.

Жилищное кредитование для молодежи

Зеленский также обещал восстановить программы молодежного жилищного кредитования.

В январе этого года украинский кабмин своим решением продлил до 2023 года действие государственной программы обеспечения жильем молодых людей,

сообщили в пресс-службе Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству. Решение правительства создало законодательную основу для обеспечения молодежи собственным жильем по всей стране на более выгодных условиях по сравнению с предлагаемыми банковскими учреждениями.