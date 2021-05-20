Встреча с Путиным и референдум: как Зеленский планирует установить мир в Донбассе

Как полагает глава правления украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, пресс-конференция Зеленского получилась очень насыщенной и интересной, гораздо лучше прошлогоднего выступления президента.

«Очень много было важных и ключевых моментов. К примеру, на вопрос о его отношении к Путину Зеленский ответил очень дипломатично. Он ответил как классический дипломат — личность не интересует, интересует результат переговоров. Также интересна идея о референдуме в Донбассе», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Однако экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, напротив, расценил выступление президента Украины не слишком позитивно. По его мнению, самолет справа от Зеленского проиллюстрировал нынешнее состояние страны, на нем было написано: «Вооруженным силам — надежные крылья», но летательный аппарат стоял без них.

«Я думал, что он за два года немножко подтянется хотя бы. Но это просто ужас. Всех журналистов не допустили, отфильтровали. Вопросы — фильтровали. Мир в Донбассе вообще тема закрытая, какие-то референдумы он собрался проводить. В итоге какой-то бред сивой кобылы», — резюмировал Олейник.

О контактах с президентом России

«У меня нет времени думать о президенте РФ Владимире Путине. Я думаю только про встречу в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам президента РФ, потому что у меня простая позиция, если теми или иными словами мы будем увеличивать возможность эскалации, я этого себе не прощу. Для меня приоритет — закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю», — объявил президент Украины на пресс-конференции по итогам своего второго года правления.

С точки зрения Владимира Зеленского, диалог с Путиным в рамках урегулирования конфликта на юго-востоке Украины необходим. По его словам, в настоящее время офис президента Украины прорабатывает этот вопрос.

«Я предложил встречу президенту РФ в любой точке нашего Донбасса, а президент РФ предложил встречу в Москве. Но традиционно в такой ситуации встречи происходят либо в одном из мест конфликта, или на нейтральной территории», — пояснил украинский лидер.

К слову, в Кремле сам факт проработки возможной встречи двух лидеров уже подтвердили. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, есть определенные наброски возможных тем к обсуждению, но процесс идет непросто. «Пока наброски широкими мазками, скорее концептуальные, а не предметные, гипотетической повестки дня гипотетической встречи», — сказал представитель Кремля.

О Байдене и США

В рамках пресс-конференции Зеленский также ответил на вопрос о том, какие риски для Украины может создать готовящаяся встреча Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.

«Президент Байден знает мою позицию, мы ее обсуждали с госсекретарем США, что украинские вопросы они будут обсуждать только в пространстве и повестке дня, которую будут согласовывать с нами. Есть ли риски, что они будут поднимать некоторые вопросы, несмотря на наши договоренности? Уверен, такие риски есть.

Какие риски главные? Например, сейчас большой риск того... что они, Россия, могут надавить на США… Или будут какие-то договоренности снять санкции с «Северного потока». Я считаю, это будет проигрыш США, лично президента Байдена», — считает Зеленский.

О Вашингтоне президент Украины вспоминал также в контексте урегулирования конфликта в Донбассе. По мнению Зеленского, американскую сторону необходимо подключить к диалогу по этому вопросу.

«Кроме «нормандского формата», будет прямой разговор с президентом РФ. А кроме прямого разговора с президентом РФ, я вижу еще формат привлечения США в эту дискуссию. В каком формате, пока не готов говорить», — указал украинский лидер.

Референдум в Донбассе

В целом о Донбассе в рамках пресс-конференции было сказано немало, к примеру, Зеленский отметил, что считает выдачу Россией паспортов жителям самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР первым шагом на пути к «аннексии». Правда, по ходу мероприятия он упомянул и выдачу украинцам паспортов Венгрии, но тут уже слов об «аннексии» не последовало.

Что касается урегулирования конфликта на юго-востоке страны, то тут президент Украины отметил ослабление позиций Германии и Франции по отношению к России. При этом срыв собственного обещания о переходе к «новому плану» по Донбассу, если за год не удастся ничего добиться, объяснил пандемией коронавируса COVID-19.

«Мы еще не закрыли план А. Из-за ковида остановились любые наши встречи. Почему не останавливаем нормандский формат? Потому что другой площадки пока нет.

Я выступаю за параллельный прямой разговор с президентом России. Я считаю, мы сделали это своевременно. Вероятность эскалации всегда существует. Поэтому нельзя так сказать: давайте забудем план А и пойдем по плану B, — отметил Зеленский.

Президент также добавил, что у Украины есть как минимум три плана по урегулированию конфликта и вскоре этот вопрос может быть вынесен на всеукраинский референдум. Единственное, никаких подробностей как по планам, так и по плебисциту он не привел.

«Через какое-то время, потому что у нас несколько планов — А, В, С — относительно прекращения войны, по возвращению оккупированных территорий и людей, мы представим референдум с такой тематикой», — сказал Зеленский.

Сам конфликт в Донбассе президент Украины сравнил с шахматной партией, в которой Киев играет за белых, но сразу без половины фигур и многих других вещей, способных ему помочь.

«99% зависит от РФ. Не знаю, могут они этим гордиться или нет, но так и есть. И вопрос про заморозку конфликта — тот 1% за который зацепился я. Я им живу, иду вперед <…> Мы хватаемся за этот процент, чтобы не заморозить конфликт. Потому что проще, я считаю, заморозить, мы это понимаем. В этом нет «зрады», «ну не вышло» «ну придет время», я не боюсь вопросов, не боюсь горячих голов, которые что-то кричат, к сожалению, их подталкивают разными шагами политические деятели. Ничего не боюсь, знаю, куда иду, знаю зачем», — подчеркнул Зеленский.

«Крымский саммит»

Помимо Донбасса, говорил Зеленский и о еще одной традиционной для Украины теме — «крымском вопросе». Так, Зеленский рассказал о новой переговорной площадке по этой теме, которая должна заработать в августе, а именно «Крымской платформе».

«Мы наконец-то откроем офис постоянно действующей «Крымской платформы». Это будут профессиональные люди — от юристов до экономистов. <...> Это очень серьезный шаг вперед», — объявил президент Украины.

Называть возможных участников предстоящего саммита «Крымской платформы» он не стал. По мнению Зеленского, это чревато для них «риском осложнения отношений с Россией».

«Саммит не будет декларативным мероприятием, на нем будут рассматриваться шаги по деоккупации <…> Это серьезный риск для всех стран, которые приедут к нам, осложнения отношений с Российской Федерацией. Россия действительно очень тяжело реагирует и воспринимает «Крымскую платформу», — добавил Зеленский.

К слову, президент Украины также заявил, что для того, чтобы в стране больше не было «Донбассов» и «Крымов» необходимо защищать нацменьшинства. По его словам, меньшинств в государстве очень много, но все они должны чувствовать себя украинцами.

«Меня интересуют вопросы бизнеса, специальных условий для Донбасса, для Закарпатья, потому что я знаю детали, я чувствую риски, чувствую влияние других стран. И таких меньшинств у нас очень много. И все эти меньшинства, несмотря на то законодательство, которое нравится тем или иным радикальным людям с правой или с левой стороны <…> защищать меньшинства нам придется», — подчеркнул Зеленский.

«Страна мечты»

Впрочем, большой пласт пресс-конференции касался непосредственно внутренних вопросов. Само мероприятие проходило в одном из ангаров авиапредприятия «Антонов», Зеленский отвечал на вопросы журналистов в окружении самолетов, правда, преимущественно недостроенных — завод в целом не выпустил ни одного летательного аппарата с 2015 года.

В приветственном слове Зеленский как раз провел параллель с заводом и своим видением Украины. Он объявил, что желает поднять государство как «страну мечты», как «поднимается Антонов» — привязав эту фразу к скорому возобновлению выпуска самолетов на заводе.

«Мы строим страну, которая строит <…> Мы строим страну без войны. По кирпичам собираем этот мир, вот, что мы делаем», — заявил президент Украины.

Строительство «страны мечты», по словам Зеленского, в первую очередь связано с двумя его основными приоритетами — установлением мира и строительством страны без олигархов. Последний момент проходит красной нитью через всю пресс-конференцию украинского лидера.

«Мы не хотим убить большой бизнес. Но мы точно убиваем понятия, содержание и влияние олигархических кругов. Влияния на масс-медиа не будет, влияния на политиков, чиновников — не может быть. Но если это будет, эти люди получат билет с надписью «Олигарх»... И тогда они могут потерять значительную часть активов, которые находятся за рубежом. Не благодаря санкциям Украины. А благодаря появлению на законодательном уровне такого понятия как олигарх», — отметил Зеленский.

При этом пришлось на пресс-конференции президенту Украины ответить и на ряд неудобных вопросов.%

К примеру, о расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, основной подозреваемый по которому был отпущен под домашний арест. Или о наличии внешнего контроля над Украиной и об угрозе превращения страны в авторитарное государство.

В ответ Зеленский, намекнув на проблемы при расследовании дела об убийстве журналиста из-за прошлой власти, отверг наличие какого-либо контроля над Киевом и проигнорировав вопрос об авторитаризме. К слову, в вопросе о Шеремете президент по факту признался, что мог бы преступить закон для наказания виновных, если бы был у власти в тот момент.