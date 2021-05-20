Перепутал воротник: Зеленский поздравил украинцев в русской рубахе

Украинский президент Владимир Зеленский поздравил жителей страны с Днем вышиванки. Только надел он при этом русскую косоворотку, что, разумеется, не осталось без внимания пользователей Instagram.

«Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем вышиванки!» — написал Зеленский в своем профиле в соцсети, прикрепив фото с женой.

20 мая на Украине отмечается День вышиванки. праздник неофициальный, но любимый украинцами. Подписчики президента, заметив неточность в гардеробе первого лица государства, не преминули указать ему на неточность. Один из подписчиков напрямую спросил Зеленского, почему он назвал «русскую косоворотку» гордостью Украины.

«А разницу между вышиванкой и косовороткой никто этому товарищу не подсказал?» — уточнила ian_tanya1.

Подписчик под ником misko__batjar провел для украинского лидера ликбез. «Косоворотка — русская народная мужская рубашка с косым воротником. Имеет разрез сбоку, а не посередине, как в обычных рубашек; по версии историка Дмитрия Лихачева, такой воротник создан для того, чтобы нательный крест не выпадал во время работы. Появилась в Московщина не ранее XV века», — написал он по-украински.

Другой иронично заметил: «Странная вышиванка. Больше на русскую косоворотку похожа».

Пользовательница @juliazendek упрекнула помощников Зеленского: «Стилисты, ау! Ничего, что президент Украины одетый в российскую «рубаху»?»

В России тоже обратили внимание на эту несуразную ситуацию, причем — на высшем уровне. Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, как «бесценно отметить «день вышиванки» в косоворотке».

«Все смешалось в доме Зеленского. Дмитрий Лихачев считал, что ее разрез не случайно расположен не посередине груди, а смещен в сторону. Нужно это было для того, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу. Держитесь там. Сейчас начнется», — посоветовала Захарова украинскому президенту.

Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева также отметила, что Зеленский подошел к вопросу выбора гардероба непрофессионально.

«Подбором гардероба, конечно, должна заниматься служба протокола. Но такие люди, как Зеленский, мало обращают внимание на профессионалов, потому что сами непрофессионалы в своем деле. Как артист и юморист он хорош, но как политик он непрофессионал, поэтому он не понимает, что нужно слушать специалистов», — приводит слова Николаевой Life.

По мнению специалиста, помощникам украинского лидера стоило проследить за его внешним видом. «Видимо, Зеленский решил, что раз он такой умный и прыгнул в президенты, то и с вышиванкой справится», — сказала она.

В то же время Николаева считает, что ошибка Зеленского подчеркивает, что русский и украинский народы очень близки.

Но сам президент Украины, похоже, так не думает. Ранее стало известно, что в проекте закона «О коренных народах Украины», который Зеленский внес в Верховную раду, нет упоминания русских.

В документе, который был помечен как «неотложный», говорится, что коренной народ Украины — это «автохтонная этническая общность», которая не имеет своего государства за пределами страны.

«Коренные народы Украины имеют право в соответствии с конституцией и законами Украины сохранять и укреплять свои особые политические, правовые, социальные и культурные институты, сохраняя при этом свое участие в экономической, социальной и культурной жизни», — говорится в тексте документа.

Президент подчеркнул, что такие права имеют крымские татары, караимы и крымчаки, который сформировались на территории Крыма.