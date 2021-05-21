«Оставили без защиты»: почему Украина не признала русских коренным народом

Законопроект украинского президента Владимира Зеленского о коренных народах Украины — это попытка внести определенный диссонанс в то, что происходит в Крыму, сказал «Газете.Ru» член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

«Тема коренных народов непростая с точки зрения международно-правовых определений. Коренные народы — это народы-первопоселенцы, которые с древних веков живут и ведут традиционный образ жизни», — отметил он.

По словам сенатора, с точки зрения международно-правовых стандартов, крымские татары не могут считаться коренными, потому что их появление в Крыму произошло гораздо позже по сравнению с греками и славянами — в XIII-XV веках.

«Это все надо понимать. Но то, что они (украинские политики — «Газета.Ru») популисты, дилетанты и люди, устраивающие конфликты, — это факт. Если они будут считать коренным народом крымских татар, которые сегодня живут на Украине, — пусть считают, это их проблема», — заключил Цеков.

О чем законопроект

Накануне президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о коренных народах страны. Согласно тексту документа, коренным народом признается «автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами страны».

Отдельно в законопроекте отмечены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, — это крымские татары, караимы, крымчаки.

Согласно документу, коренные народы обладают правом на самоопределение, равную правовую защиту, собственный политический статус в рамках конституции и законов страны, определение собственной нацсимволики и на свободное экономическое, социальное и культурное развитие.

К тому же коренным народам разрешено соблюдать и развивать духовные, религиозные и культурные традиции и обычаи, а также сохранять материальное и нематериальное культурное наследие.

В законопроекте подчеркивается, что коренные народы имеют право создавать свои учебные заведения или сотрудничать с другими для изучения своего языка, создавать свои СМИ, а также получать финансирование своих представительских органов из госбюджета. К тому же представители коренных народов, исходя из законопроекта, могут быть включены в состав делегаций Украины для участия в международных организациях, конференциях и переговорах по вопросам их прав.

Особенно в документе отмечен вопрос равной правовой защиты коренных народов. Любая их дискриминация при реализации ими своих прав запрещается. К тому же им гарантируется право на правовую защиту от любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов. Их запрещено выселять или принудительно перемещать из мест компактного проживания в любой форме. К тому же исключено поощрение или разжигание расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против них.

Государство, согласно законопроекту, гарантирует защиту коренных народов Украины от актов геноцида или любых других актов коллективного принуждения или насилия.

Примечательно, что законопроект был внесен в Раду 18 мая, в День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. В пресс-службе президента заявили, что цель этого документа заключается в содействии консолидации и развитию украинской нации, а также развитии этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности коренных народов. Зеленский выразил надежду, что депутаты рассмотрят документ в ближайшее время, закрепят статус коренных народов Украины «и наконец сделают то, что откладывали 30 лет».

Что этот законопроект значит?

Указанная в проекте закона формулировка подразумевает, что под определение коренных народов не подпадают проживающие на территории Украины нацменьшинства, у которых есть собственные национальные государства.

Это значит, что к таковым не будут относиться многочисленные проживающие на Украине представители русской, венгерской, румынской, польской, болгарской наций.

Как пояснил «Газете.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, к коренным народам Украины относятся только украинцы, крымские татары и караимы.

«У нас уже несколько лет идет возня вокруг термина «коренные народы». Но смысл в том, чтобы исключить все претензии некоренных народов на какую-то защиту интересов. Коренные народы должны иметь приоритет. Ясно, что это будет воспринято негативно не только в России, но также и в Венгрии, Польше и т.д.», — сказал он.

Эта ситуация возмутила депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), экс-кандидата в президенты Украины Юрия Бойко. Как он сказал «Газете.Ru», он негативно относится к этой инициативе, потому что она предполагает, что на Украине нет русского народа, российской нации.

«Это плохо, потому что русские — это тоже коренной народ», — подчеркнул украинский депутат.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко назвал законопроект смешным, потому что он нарушает все возможные европейские конвенции, особенно в части о признании коренным только того народа, у которого нет своего государства.

При этом крымские татары, как он отметил, — это один из народов России, то есть у этого народа тоже есть свое государство.

В комментарии «Газете.Ru» эксперт выразил мнение, что в случае принятия этого законопроекта можно будет говорить о том, что нацменьшинства, не относящиеся к коренным народам, будут ущемлены. «Но они и так ущемляются, а теперь это будет закреплено на законодательном уровне», — констатировал он.

По его словам, этот закон предполагает отказ в идентичности. ««Венгры, езжайте в Венгрию, русские, езжайте в Россию» — вот, как это называется», — считает эксперт.