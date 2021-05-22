«Безосновательные обвинения»: в МИДе рассказали, почему ухудшились отношения с ЕС

Представитель МИД России Мария Захарова опровергла слова главы австрийского внешнеполитического ведомства Александра Шалленберга о том, что Москва не хочет улучшать отношения с Евросоюзом.

«Это неправда», — написала российский дипломат на своей странице в Facebook.

Она напомнила про большую совместную работу Москвы и Брюсселя по ряду направлений, однако, добавила, что именно ЕС был инициатором ухудшения партнерства с РФ.

«Было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие. Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями», — пояснила Захарова.

Шалленберг уверял, что «ЕС хочет диалога с Россией, но Москва пока не проявляет интереса» к развитию двусторонних отношений. Он назвал борьбу с изменением климата и развитие энергетических проектов среди приоритетных направлений совместной работы и выразил надежду на «изменение тональности в отношениях РФ и ЕС».

Несколько дней назад Комитет по иностранным делам Европарламента в своем отчете обвинил российские власти в попрании прав человека и ведении деструктивной деятельности в Европе, а также перечислил принципы работы с Москвой.

В документе указывалось, что улучшение двусторонних отношений будут зависеть от темпов демократических преобразований в России.

Комитет призвал ЕП к «сдерживанию российской угрозы» при содействии НАТО и международных партнеров, оказывая давление на Москву, чтобы она не вмешивалась в регион «Восточного партнерства» (проект ЕС для углубления интеграции с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной).

Также авторы доклада заявили, что ЕС должен быть готов исключить Россию из платежной системы SWIFT и сократить свою зависимость от российских газа и нефти.

«ЕС должен создать с США трансатлантический альянс для защиты демократии во всем мире и создать инструментарий, включающий борьбу с отмыванием денег и международную поддержку правозащитников. Любые диалог или соглашение с Россией должны включать требования защиты прав человека и проведение свободных выборов», — указывается в документе.

Кроме того, ЕП призвали к поддержке демократического сообщества в России и противостоянию русскоязычной пропаганде, а также к готовности не признавать результаты сентябрьских парламентских выборов в России.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек назвал данный доклад «политическим словоблудием».

«И демократии им мало, и независимость наша не устраивает, и каналы наши не то говорят. Интересно, эти господа хоть когда-нибудь бывают довольны», — пояснил парламентарий.

По его словам, Москва ответит зеркально, в случае следования ЕС этим принципам.

«Выслушивать поучения, как мы должны жить, ни от кого не собираемся. А в отношении прав человека — пусть лучше Украине рассказывают и родственникам заживо сожженных в Одессе 2 мая 2014 года», — добавил депутат нижней палаты российского парламента.

Доктор философии Оксфордского университета Джон Лафланд пояснил, что доклад ЕП призывает к смене режима в России, но европейцы не обратили внимания на этот посыл, поскольку знают, что «ЕП стал разговорной площадкой, роль которой состоит в том, чтобы придать демократический фасад по существу авторитарному и бюрократическому ЕС».

«Это постановление является лишь последним из серии антироссийских текстов, принятых за последние годы депутатами Европарламента, каждый из которых столь же абсурден, как и предыдущий, и ни один из них не возымел никакого эффекта», — приводит RT слова аналитика.

После февральской встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москве стороны признали существенные разногласия, но выразили готовность к диалогу.

«Мы привыкли к тому, что ЕС, как я уже упоминал, все чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания. Мы свою жизнь выстраиваем исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере на данном этапе», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

На саммите ЕС, который запланирован на 24-25 мая, будут «проведены стратегические дебаты по России», говорится в письме-приглашении президента ЕП Шарля Мишеля европейским лидерам. Он заявил, что Москва продолжает делать «противозаконные и провокационные шаги как в государствах-членах ЕС, так и за их пределами».