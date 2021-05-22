«Родину на воду не меняют»: в Москве считают условия Киева неприемлемыми

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек категорически отверг условия, озвученные пресс-секретарем МИД Украины Олегом Николенко для восстановления поставок воды из Днепра в Крым по Северо-Крымскому каналу.

Российский депутат указал, что слова украинского дипломата о «демилитаризации и деоккупации» Крыма неприемлемы, передает РИА «Новости».

«Деоккупации Крыма не будет, а значит, и демилитаризации тоже. Каждый останется при своем — мы с Россией, а они с водой, потому что Родину не меняют ни на что», — отрезал парламентарий.

Он также назвал «очередными бреднями» слова представителя внешнеполитического ведомства Украины о том, что российские военные стали виновниками нехватки воды в Крыму.

«Российские военные способствуют обеспечению водой крымчан, а Киеву это признавать, как говорится, не с руки» — напомнил член нижней палаты российского парламента.

Ранее Николенко обвинил в нехватке воды в Крыму повышение количества подразделений ВС РФ на полуострове.

«Водных ресурсов для бытового использования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации: развития военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса РФ», — сказал Николенко.

При этом, он заявил, что за создавшуюся ситуацию ответственность несет именно Москва. «Наша позиция четкая: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации», — подчеркнул дипломат.

Чуть ранее глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Миллет» заявил, что сейчас специалистами изучается вопрос сбора для нужд Ялты воды, уходящей в Черное море.

«Ряд притоков в Ялте имеет сезонный характер, только в период полноводья, их можно использовать для подачи дополнительного объема воды в Счастливенское и Загорское водохранилища», — указал политик.

Также, по его словам, для нужд Ялтинского региона будет построена опреснительная установка, и «остается только вопрос по устойчивому водоснабжению Алушты».

«Скорее всего, будут построены еще дополнительные водохранилища емкостью в Симферополе на 15 миллионов кубометров и в Алуште — 8 миллионов кубометров. Мы сейчас делаем технико-экономическое обоснование», — сказал глава региона.

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин отмечал, что в Крыму и Севастополе российские власти уже ликвидировали острый дефицит воды. Этому способствовал запуск двух скважин нового Бештерек-Зуйского водозабора.

Эти скважины рассчитаны на подачу от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день. Этот ресурс покрывает потребности не менее, чем 25 тыс. граждан. Когда будет введен в эксплуатацию весь объект, то водой будут снабжены до 100 тыс. человек.

Кроме того, Россия уже начала бурить первые скважины в Азовском море – там находятся зоны прарусел рек Дон и Кубань, где могут оказаться значительные залежи воды.

«Специальное научно-исследовательское судно приступило к разведывательным работам и начало бурение скважин», — рассказал вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.

В сентябре прошлого года заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила Верховному комиссару по правам человека ООН Мишель Бачелет информацию о блокировке водоснабжения Крыма.

В свою очередь, официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел заявила, что структура не может оценить ситуацию с водоснабжением в Крыму из-за отсутствия доступа.

Поклонская назвала это заявление «бредом сивой кобылы».

Позднее российский парламентарий сообщила, что специальная мониторинговая группа выразила намерение приехать в Крым, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте, однако, этому пока мешают ограничения, вызванные пандемией коронавируса.

Глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель сообщил, что водной блокаде полуострова нужно дать правовую оценку, а нанесенный вред, который оценивается российскими экспертами в более, чем триллион рублей, Киев должен возместить.

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения Крыма с Россией подача была прекращена киевскими властями.