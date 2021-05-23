В Минске экстренно посадили самолет и задержали оппозиционера Протасевича

В аэропорту Минска задержали основателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича. Оба его канала в Белоруссии признаны экстремистскими.

Как сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Весна», молодой человек летел рейсом Ryanair Афины — Вильнюс. Но самолет был экстренно посажен в столице Белоруссии из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось.

Telegram-канал «Пул Первого» пишет, что «борт был почти над границей, обратились к Минску, чтобы приняли самолет». О ситуации доложили президенту республики Александру Лукашенко, который «дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать». «В этой ситуации самое главное — безопасность и жизни людей! И важно: до Вильнюса лететь было однозначно ближе. Но обратились именно к Минску», — подчеркивается в сообщении.

В другом сообщении «Пула Первого» отмечается, что при посадке самолет сопровождал истребитель МиГ-29. Далее он сопроводит пассажирский рейс до границы с Литвой.

В минском аэропорту, как пишет БелТА, рассказали, что самолет приземлился из-за сообщения о минировании борта. «Пилоты запросили посадку в Национальном аэропорту Минск, посадка прошла успешно. На данный момент работают саперные группы, проводится досмотр ручной клади и багажа пассажиров», — добавили в пресс-службе аэропорта.

Перед вылетом из Афин, как отмечает «Беларусь головного мозга», Протасевич рассказывал, что заметил подозрительного русскоговорящего мужчину средних лет. Он проявлял к молодому человеку «нездоровое внимание». Неизвестный был в майке, светлых штанах и с кожаным чемоданчиком.

Он якобы пытался заснять на камеру документы главреда Telegram-каналов. «Затем развернулся и ушел, хотя был следующим в очереди на проверку документов», — рассказал Протасевич коллегам.

При этом авторы канала отметили, что несмотря на задержание главреда «Беларуси головного мозга», канал продолжит свою работу: «Мы продолжаем работать в штатном режиме, и будем делать это до победы. Это наша миссия и долг — нести правду и бороться со злом, творящим в нашей стране абсолютный террор».

Задержание оппозиционного журналиста уже прокомментировала глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Он уверена, что операцию по посадке самолета проводили спецслужбы, чтобы задержать блогера.

«Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных беларусских независимых телеграм-каналов. Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Беларуси Роману может угрожать смертная казнь», — написала она в своем Telegram-канале.

Тем временем в Instagram авиакомпании, самолет которой сел в Минске, разневанные пользователи оставляют свои комментарии под последним постом. Одни требуют международного расследования, другие пишут, что компания подвергла опасности Протасевича, выдав его белорусским властям: «Мы ваши пассажиры и требуем ответа, что случилось с рейсом в Беларуси? Что касается Романа, то ему грозит смертная казнь!» — написала пользовательница @stashka.ptashka.

В феврале этого года следователи обратились к польским властям с требованием об экстрадиции двух основателей Telegram-канала Nexta.

»Следственный комитет направил документы на экстрадицию [Степана] Путило и [Романа] Протасевича через генерального прокурора в Польшу. С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции», — рассказал начальник международно-правового отдела СК республики Михаил Вавуло.

Путило и Протасевича обвиняют в преступлениях по статьям УК РБ «Организация массовых беспорядков» и «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок».

В ноябре прошлого года КГБ Белоруссии внес основателей оппозиционных Telegram-каналов в список лиц, причастных к террористической деятельности.

В Telegram-каналах авторы призывали белорусов участвовать в несанкционированных митингах и протестах, которые начались в августе прошлого года после переизбрания Александра Лукашенко на пост президента республики.