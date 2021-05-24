Вирус из пробирки: разведка США заподозрила лабораторное происхождение COVID-19

Коронавирус мог появиться в Уханьском институте вирусологии в КНР за пару месяцев до официального начала пандемии COVID-19. Об этом говорится в сообщении The Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки.

В материале WSJ утверждается, что трое сотрудников лаборатории института в Ухане обратились за медицинской помощью, с тяжелыми симптомами инфекционного заболевания. В докладе разведки есть подробности посещения этими пациентами больниц. WSJ считает, что доклад может стать поводом для более широкого расследования «искусственного происхождения» коронавируса.

Примечательно, что доклад опубликован в канун заседания директивного органа ВОЗ, где будет обсуждаться следующий этап расследования происхождения Sars-CoV-2.

По словам пресс-секретаря Совета нацбезопасности США Эмили Хорн, у Вашингтона при президенте Джо Байдене есть «серьезные вопросы по поводу начала пандемии и ее китайского происхождения». При этом, добавила она, необходима «свободная от вмешательства или политизации независимая экспертная оценка происхождения вируса».

«Мы ясно дали понять, что обоснованные и технически достоверные теории должны быть тщательно оценены международными экспертами», — добавила Хорн. От «голословных обвинений» США отказываются, подчеркнула она.

Американцы подозревают китайцев

В начале января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, представляющая президента Джо Байдена, заявила, что США выступают за проведение надежного и четкого международного расследования причин пандемии COVID-19. При президенте Дональде Трампе пандемия стала оправданием для запуска масштабной антикитайской компании, частью которой стал уход США из ВОЗ под предлогом «контроля» Пекина над организацией. Экс-президент заявлял, что Китай несет прямую ответственность за распространение коронавируса в мире, и требовал проведения расследования происхождения COVID-19.

Трамп в свойственной ему манере предложил переименовать COVID-19 в «кунг-флю» (сочетание «кунг-фу» и английского именования гриппа — flu) или «китайский грипп».

В начале мая 2020 года министерство внутренней безопасности (DHS) США заявило, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа. В докладе для внутреннего пользования ведомства говорится, что китайское руководство делало это, чтобы запастись медицинскими принадлежностями. Кроме того, заявили в DHS, власти КНР не стали своевременно извещать ВОЗ о степени заразности коронавируса. В то же время китайское руководство еще в 2019 году стало активнее закупать маски и респираторы, снижая объемы экспорта медицинских средств, утверждается в заявлении.

12 июля 2020 года сбежавшая в США из Гонконга ученая Ли Мэн Янь заявила, что в КНР знали про распространение COVID-19 еще в прошлом году, но китайское правительство запретило ученым говорить об этом под угрозой смерти.

Пекин обвинения США отрицает. Кроме того, эксперты ВОЗ, посещавшие Ухань с целью, не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении коронавируса. Лабораторную версию происхождения комиссия считает крайне маловероятной. Скорее всего, вирус перешел к человеку от какого-то животного, полагают китайские ученые. Этой версии, которую разделяют в том числе и эксперты ВОЗ, они придерживаются и по сей день.

При этом заражаться коронавирусом жители Уханя могли начать с середины прошлого ноября. Кроме того, передает ТАСС, европейские ученые также считают возможным вариант появления коронавируса в Ухане через поставки охлажденных продуктов. На это указывает тот факт, что заражение COVID-19 было выявлено в ряде стран раньше, чем в Ухане.

Позиция России

Российские власти к вопросу происхождения коронавируса относятся менее эмоционально, чем руководство США. «Мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения», — отметил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он также добавил, что происхождение вируса – далеко не самый важный вопрос для российских ученых. В конце июня прошлого года президент РФ Владимир Путин заявлял, что нет оснований говорить о том, что коронавирус был «кем-то вброшен».

Глава Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов также отмечал, что коронавирус не был синтезирован, его происхождение стало итогом «классической вирусной эволюции в природе». На это указывает анализ всех геномов вируса, проведенный учеными института, сообщал ранее ТАСС.