Закрытое небо: как в мире отреагировали на посадку самолета Ryanair в Минске

Реакция Евросоюза

Добровольно-принудительная посадка в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, крупнейшего лоукостера Европы, вызвала резко негативную реакцию властей Евросоюза. В Минске его посадили под предлогом сообщения о минировании самолета, поступившем уже после того, как летевший из Афин борт стал заходить на посадку в Вильнюсе.

После этого инцидента Евросоюз может запретить всем своим самолетам заходить в воздушное пространство Белоруссии, об этом в эфире телеканала BFM заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. По данным Bloomberg, ЕС также рассматривает возможность запрета наземных перевозок между Европой и РБ. По словам французского дипломата, случай с Ryanair и арестом Протасевича — «акт государственного пиратства» со стороны режима Лукашенко.

Клеман Бон также заявил, что запрет на полеты через белорусское воздушное пространство «уменьшит доходы минского режима». Вероятно, будут усилены санкции в отношении белорусских властей, добавил он.

«Мы должны продолжить обсуждение с Россией, чтобы установить политический диалог, чтобы господин Лукашенко ушел как можно быстрее, <...> и чтобы Белоруссия, последняя диктатура в Европе, перешла к демократии», — подытожил он.

Глава Европейской службы внешних дел Жозеп Боррель заявил, что инцидент с экстренной посадкой самолета и задержанием оппозиционера Романа Протасевича должен быть расследован на международном уровне. Действия белорусского руководства подвергли риску пассажиров и членов экипажа рейса Афины-Вильнюс, подчеркнул он. Его заявление опубликовано на сайте ЕСВД.

«Международное расследование этого инцидента должно быть проведено для установления любых фактов нарушения международного авиационного права», — заявил глава евродипломатии. Он добавил, что Евросоюз будет думать о последствиях этой ситуации и примет меры в отношении ответственных.

«Этот неслыханный поступок Лукашенко будет иметь серьезные последствия»,

— заявил в свою очередь глава британского Форин-офиса Доминик Рааб.

«Белорусские воздушные пираты»

Прекратить полеты над Белоруссией решила латвийская национальная авиакомпания AirBaltic. Министр сообщений Латвии Талис Линкайтс заявил, что решение связано с вопросами безопасности самолетов.

Генпрокуратура Литвы в связи с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске возбудила уголовное дело — «по факту угона самолета и обращения с людьми, запрещенного международным правом». Начальник отдела коммуникаций ведомства Эляна Мартинонене подчеркнула, что действия Минска можно охарактеризовать как «воздушное пиратство». Польская прокуратура также возбудила дело в связи с «захватом контроля над воздушным судном с использованием обмана и угроз».

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская также осудила режим Лукашенко из-за «захвата» самолета.

«Совершенно очевидно, что операция спецслужб по захвату самолета проводилась с целью задержания активиста и блогера Протасевича», — передает ее слова BNS. По мнению Тихановской, Лукашенко поставил под угрозу безопасность всех авиапассажиров, чтобы расправиться с политическим противником.

Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири в свою очередь заявил, что на борту самолета находились сотрудники белорусского КГБ. «Кажется, целью [минских] властей было задержание журналиста и его компаньона. Мы полагаем, что в аэропорту с рейса сошли также несколько КГБшников», — сказал он в интервью радиостанции Newstalk.

Реакция Минска и Москвы

В Белоруссии создали комиссию по расследованию обстоятельств посадки борта Ryanair. «Обстоятельства будут обнародованы в ближайшее время», — заявили в Минтрансе Белоруссии. Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз назвал заявления Евросоюза в этой ситуации поспешными и нагнетающими обстановку, по его словам ситуацию «намеренно политизируют».

«Нет никаких сомнений, что действия наших компетентных властей также полностью соответствовали установленным международным правилам. <…> Поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур», — приводит его слова ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны не должны быть шокированы инцидентом с Ryanair и задержанием Протасевича.

«Кровь и страдания миллионов по всему миру выбили из-под западных демагогов табуретку, с которой они проповедовали… Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других», — написала она в своем Facebook.

Россия, разумеется, не оставит Белоруссию в беде, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Всегда готовы прийти на помощь своему соседу и стратегическому союзнику. Ведь в основе наших отношений — братские, а зачастую и семейные узы, общая история и духовные ценности», — подчеркнул он, комментируя инцидент в белорусском небе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент.

Напомним, рейс Афины-Вильнюс авиакомпании Ryanair был посажен 23 мая в Минске после сообщения о минировании, поступившего из аэропорта. Для сопровождения самолета был поднят истребитель – МиГ-29 белорусских ВВС. На борту находился экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали в минском аэропорту. Он заявил, что в Белоруссии его ждет смертная казнь. Однако по данным TUT.by, ему грозит до 15 лет лишения свободы -–по обвинениям в призывам к массовым беспорядкам и создании экстремистского формирования. На борту самолета не нашли взрывных устройств, спустя несколько часов после посадки он вылетел в Вильнюс.