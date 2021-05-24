«Сорвал джекпот»: что грозит Лукашенко после инцидента с самолетом Ryanair

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад называет случай с бортом авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве Белоруссии «шокирующим», однако, по ее словам, шокирует, скорее, подобная реакция.

«Жизнь «цивилизованных демократий» по траектории «quod licet Iovi, non licet bovi» («Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку» — лат.) давно не актуальна в связи с утратой некогда лидировавшими истинно лидерских качеств. Кровь и страдания миллионов по всему миру выбили из-под западных демагогов табуретку, с которой они проповедовали.

Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии [Эво Моралеса в 2013 году] по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом «Антимайдана». Либо не должно шокировать аналогичное поведение других», — написала Захарова в Facebook.

Использование информационно-политических кампаний для формирования через СМИ соответствующего восприятия уже не приносит необходимого эффекта, продолжила представитель МИД России, поскольку «сеть помнит все случаи насильственных похищений и принудительных посадок со стороны «блюстителей порядка и хранителей морали».

Закрыть белорусское небо

Западные страны, действительно, достаточно серьезно восприняли инцидент с самолетом Ryanair, который экстренно сел в Минске 23 мая при сопровождении истребителя ВВС Белоруссии МиГ-29. Лайнер посадили на фоне информации о предполагаемом минировании, которая впоследствии не подтвердилась. При этом в ходе проверки судна был задержан основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич.

Ряд СМИ связывает экстренную посадку самолета непосредственно с арестом журналиста, которого Минск обвиняет в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности.

Инцидент с самолетом и последующим задержанием Протасевича уже осудили в Австрии, Греции, Литве, Латвии, Чехии, Ирландии, США и на Кипре. При этом отреагировать на действия Минска предложили самыми различными способами — от новых санкций до закрытия воздушного пространства над Белоруссией для самолетов из Евросоюза.

К слову, в Бельгии призвали также закрыть аэропорты ЕС для самолетов белорусской авиакомпании «Белавиа».

На данный момент каких-либо коллективных решений еще не принято, но ряд стран уже приняли односторонние ограничения в отношении Минска. Так, Литва вызвала временного поверенного в делах Белоруссии — по версии президента республики Гитанаса Науседы, самолет принудили сесть в Минске. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже приняла решение не летать над белорусской территорией.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» белорусский политолог Дмитрий Болкунец, до этого никаких серьезных санкций со стороны ЕС не было, но сейчас у них есть возможность надавить на Лукашенко.

«Один из вариантов — это закрытие воздушного пространства, а другой — введение торгового эмбарго на нефтепродукты и калийные удобрения», — считает эксперт.

В то же время, по мнению доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша, у Запада нет оснований пойти на перекрытие воздушного пространства, потому что Белоруссия не сделала ничего такого, чего не делали бы раньше другие страны.

«В 2016 году Украина развернула самолет «Белавиа» под угрозой расстрела для того, чтобы досмотреть одного пассажира. Однако в тот раз все восприняли это достаточно спокойно. То есть ввести санкции сейчас они, конечно, могут, но очень тяжело будет объяснить почему эта норма работает в одну сторону и не работает в другую.

Вероятно, Запад все же не пойдет на жесткие меры в отношении Минска. Громкая реакция на инцидент свидетельствует, что Протасевич является очень ценным персонажем, который очень много знает про финансовые потоки, участие западных спецслужб в работе NEXTA»,

— уверен эксперт.

Угроза для Лукашенко?

Как ожидается, новое решение по санкциям в отношении Минска Евросоюз может принять в рамках саммита ЕС, который проходит в Брюсселе 24-25 мая. Что касается реакции США, то в Вашингтоне пообещали скоординировать ответные меры с европейскими партнерами, а также выступили за созыв Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) для изучения инцидента.

С момента президентских выборов в Белоруссии 2020 года, по итогам которых ЕС и США отказались признавать Лукашенко главой государства, встав на сторону его оппонента — лидера оппозиции Светланы Тихановской, отношения между Минском и западными странами и без того осложнились.

В таких условиях шанс на новые санкции ставит под угрозу многовекторный подход Лукашенко, да и в целом взаимодействие с Западом. Однако, с точки зрения политолога Дмитрия Болкунца, «многовекторность» белорусского лидера закончилась еще в августе прошлого года.

«Ни одна европейская страна вместе с США не признали его в качестве президента Белоруссии и даже отказались вручать ему верительные грамоты. В последние месяцы отдельные страны Евросоюза пытались каким-то образом с ним договориться и запустить диалог. Однако теперь все это разбилось об этот пиратский захват самолета и возможностей как-то повернуться на Запад у Лукашенко не осталось. То есть он сам себя загнал в тупик, выйти из которого можно только с помощью ухода из политики», — отметил эксперт.

У него действительно остался один дипломатический путь, а именно — Москва, продолжил Болкунец, на этой неделе Лукашенко как раз должен поехать в Сочи, где ему стоит остаться, потому что в Европе собираются открыть дело против него по статье «терроризм». По словам эксперта, такие расследования могу запустить в Гааге и Германии.

При этом Кирилл Коктыш из МГИМО считает, что инцидент с задержанием Протасевича не мог обойтись без участия западных стран, в частности, Литвы. По его мнению, Вильнюс вполне могу сделать своеобразный жест в пользу примирения с Минском.

«Если эта версия справедлива, то можно будет говорить об улучшении отношений Белоруссии с ЕС. Минск продолжит следовать многовекторному подходу, если это будет выгодно. Все же были гораздо более худшие сюжеты. Сейчас мы наблюдаем эмоциональную реакцию Запада, что говорит о том, что Лукашенко сумел сорвать джекпот. Также есть понимание, что геополитически Белоруссия остается с Россией», — резюмировал эксперт.