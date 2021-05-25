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Партии

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Со школьной скамьи — в миллионеры: «Новые люди» предложили новый подход к образованию

«Новые люди» предложили учить предпринимательству со школьной скамьи

Всероссийский центр изучения общественного мнения и партия «Новые люди» представили результаты исследования предпринимательской активности среди молодых людей. Оказалось, что большинство родителей хотят, чтобы их дети стали предпринимателями. Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев считает, что результаты опроса свидетельствуют: подходы к школьному образованию нужно менять, а обучение предпринимательству должно стать новой всеобщей грамотностью.

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Сразу отметим, что исследование проводилось по заказу партии «Новые люди» в апреле 2021 года. В нем приняли участие 1600 респондентов, граждане России от 12 до 60 лет.

Итоги исследования

Согласно результатам опроса, 60% россиян хотели бы стать предпринимателями, а 62% родителей – чтобы их дети стали предпринимателями. Как отметил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, основные причины того, почему россияне задумываются о предпринимательской карьере, – это независимость, высокий доход, самореализация.

При этом останавливают россиян от начала бизнеса в большинстве случаев три фактора.

Называются главным образомпри этом экономические проблемы, государственная политика в отношении малого и среднего бизнеса, административные барьеры.

Кроме того, оказалось, что 82% россиян полагают — российское школьное образование не готовит детей к самостоятельной жизни.

Эта цифра одна, по сути, является свидетельством провала системы школьного образования, делает вывод лидер движения «Школа - наше дело» Артем Соловейчик.

«Школа не учит понимать, что хочет человек в жизни», - констатирует он.

«Заказчик образования — сами родители и студенты»

По мнению лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, новый экономический курс России должен опираться на предпринимательскую энергию молодых людей.

При этом учить бизнесу должны не школьные учителя, прошедшие какие-то курсы говорит Алексей Нечаев.

«Передавать опыт должны практики, те, кто реально открыл свое дело, — говорит он. — Школьники отлично воспринимают опыт молодых предпринимателей - студентов и выпускников до 25 лет». В понимании Нечаева, предпринимательство должно стать одним из ключевых навыков современного человека, как базовая грамотность и умение считать.

«Мы привыкли, что есть заказчик образования. И этот заказчик — государство, которое решает, чему учить детей. Но так не должно быть», — убежден Нечаев. «Заказчик – это родители и сами ученики, школьники и студенты. И они говорят нам, что хотят учиться предпринимательству. При этом система на это не реагирует», - отметил он.

О востребованности изменения подхода к образованию говорят, например, нынешние студенты, которые еще совсем недавно были школьниками.

«Я начала интересоваться бизнесом в 14 лет. Зарабатывать стала в 20, после обучения предпринимательству, — рассказывает Анастасия Филиппова из Волгограда, студентка третьего курса факультета «Капитаны» в РЭУ им. Г.В. Плеханова. — Если бы у меня появились навыки ведения собственного дела раньше, я бы не теряла столько времени. Зарабатывать начала бы сразу после школы. Ведь это так классно: не думать долго куда пойти учиться, а сразу знать где и как ты заработаешь».

«Готовы масштабировать на всю страну»

По словам лидера «Новых людей», партия не просто предлагает новый подход к образованию школьников.

У фонда «Капитаны», который основал Алексей Нечаев, уже несколько лет в Москве и 12 регионах России работает программа обучения предпринимательству.

Именно ее и готовы масштабировать на всю страну, заявил заместитель декана факультета бизнеса «Капитаны» в РЭУ им. Г.В. Плеханова, руководитель сети предпринимательских клубов для школьников «Школа дела» Иван Моручков.

«Нужно массовое открытие центров школьного предпринимательства в регионах и обучение студентов по программам создания своего первого бизнеса. Выпускники университетов должны делиться со школьниками опытом создания первого бизнеса. У нас есть такие выпускники, которые готовы быть наставниками. Они уже передают свой опыт и делятся знаниями», - говорит Моручков.

«Предпринимательство — новая всеобщая грамотность»

Уходят в прошлое представления о школе как о казарме, которая готовит к жизни по шаблону, констатирует лидер «Новых людей».

«Мир другой, а школа выпускает людей с устаревшими навыками. Предпринимательство - это компетенция 21 века. Она должна стать новой всеобщей грамотностью, — уверен Нечаев. — Мы видим, что этого хотят более 60% людей».

Если в стране становится больше тех, у которых есть мечта и желание самореализоваться, то начинается рост экономики, настаивает он.

«А у нас пока есть только налоги и зарегулированность бизнеса. Может быть пора чем-то помочь людям, развивающим экономику?», - задается вопросом лидер «Новых людей».