Со школьной скамьи — в миллионеры: «Новые люди» предложили новый подход к образованию

Сразу отметим, что исследование проводилось по заказу партии «Новые люди» в апреле 2021 года. В нем приняли участие 1600 респондентов, граждане России от 12 до 60 лет.

Итоги исследования

Согласно результатам опроса, 60% россиян хотели бы стать предпринимателями, а 62% родителей – чтобы их дети стали предпринимателями. Как отметил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, основные причины того, почему россияне задумываются о предпринимательской карьере, – это независимость, высокий доход, самореализация.

При этом останавливают россиян от начала бизнеса в большинстве случаев три фактора.

Называются главным образомпри этом экономические проблемы, государственная политика в отношении малого и среднего бизнеса, административные барьеры.

Кроме того, оказалось, что 82% россиян полагают — российское школьное образование не готовит детей к самостоятельной жизни.

Эта цифра одна, по сути, является свидетельством провала системы школьного образования, делает вывод лидер движения «Школа - наше дело» Артем Соловейчик.

«Школа не учит понимать, что хочет человек в жизни», - констатирует он.

«Заказчик образования — сами родители и студенты»

По мнению лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, новый экономический курс России должен опираться на предпринимательскую энергию молодых людей.

При этом учить бизнесу должны не школьные учителя, прошедшие какие-то курсы говорит Алексей Нечаев.

«Передавать опыт должны практики, те, кто реально открыл свое дело, — говорит он. — Школьники отлично воспринимают опыт молодых предпринимателей - студентов и выпускников до 25 лет». В понимании Нечаева, предпринимательство должно стать одним из ключевых навыков современного человека, как базовая грамотность и умение считать.

«Мы привыкли, что есть заказчик образования. И этот заказчик — государство, которое решает, чему учить детей. Но так не должно быть», — убежден Нечаев. «Заказчик – это родители и сами ученики, школьники и студенты. И они говорят нам, что хотят учиться предпринимательству. При этом система на это не реагирует», - отметил он.

О востребованности изменения подхода к образованию говорят, например, нынешние студенты, которые еще совсем недавно были школьниками.

«Я начала интересоваться бизнесом в 14 лет. Зарабатывать стала в 20, после обучения предпринимательству, — рассказывает Анастасия Филиппова из Волгограда, студентка третьего курса факультета «Капитаны» в РЭУ им. Г.В. Плеханова. — Если бы у меня появились навыки ведения собственного дела раньше, я бы не теряла столько времени. Зарабатывать начала бы сразу после школы. Ведь это так классно: не думать долго куда пойти учиться, а сразу знать где и как ты заработаешь».

«Готовы масштабировать на всю страну»

По словам лидера «Новых людей», партия не просто предлагает новый подход к образованию школьников.

У фонда «Капитаны», который основал Алексей Нечаев, уже несколько лет в Москве и 12 регионах России работает программа обучения предпринимательству.

Именно ее и готовы масштабировать на всю страну, заявил заместитель декана факультета бизнеса «Капитаны» в РЭУ им. Г.В. Плеханова, руководитель сети предпринимательских клубов для школьников «Школа дела» Иван Моручков.

«Нужно массовое открытие центров школьного предпринимательства в регионах и обучение студентов по программам создания своего первого бизнеса. Выпускники университетов должны делиться со школьниками опытом создания первого бизнеса. У нас есть такие выпускники, которые готовы быть наставниками. Они уже передают свой опыт и делятся знаниями», - говорит Моручков.

«Предпринимательство — новая всеобщая грамотность»

Уходят в прошлое представления о школе как о казарме, которая готовит к жизни по шаблону, констатирует лидер «Новых людей».

«Мир другой, а школа выпускает людей с устаревшими навыками. Предпринимательство - это компетенция 21 века. Она должна стать новой всеобщей грамотностью, — уверен Нечаев. — Мы видим, что этого хотят более 60% людей».

Если в стране становится больше тех, у которых есть мечта и желание самореализоваться, то начинается рост экономики, настаивает он.

«А у нас пока есть только налоги и зарегулированность бизнеса. Может быть пора чем-то помочь людям, развивающим экономику?», - задается вопросом лидер «Новых людей».