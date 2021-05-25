Подготовка к саммиту: Россия напомнила США о нарушенных условиях СНВ-3

В МИД России заявили, что Соединенные Штаты, выполняя условия одного из пунктов Договора СНВ-3,

не только сокращали стратегические наступательные вооружения, но и в одностороннем порядке решили не учитывать 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжелый бомбардировщик В-52Н.

Как следует из сообщения российского дипломатического ведомства «О суммарных количествах стратегических наступательных вооружений России и США в соответствии с Договором об СНВ», указанные вооружения переоборудовали таким образом, что Москва не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в непригодное для использования состояние.

Помимо этого, США, согласно данным МИД РФ, перевели четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в категорию «учебных шахт», не предусмотренную договором. За счет этого они не были включены в указанное количество.

Официально, как следует из документа МИД, у России 768 единиц развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР (в том числе на подлодках), развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков, а у США — 800, и это предельно допустимое количество вооружений в этом пункте. Но в это число не входят названное выше вооружение, что дает основание российским дипломатам подозревать, что Вашингтон превысил допустимое количество на 101 единицу.

При этом другие пункты договора СНВ-3 США, по данным российских властей, соблюдают в установленных пределах. Так, развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на суше и подводных лодках, а также развернутых тяжелых бомбардировщиков, по данным российских дипломатов, у РФ 517 единиц, а у США — 651 (по договору это количество не должно превышать 700 единиц).

Ядерных боезарядов в развернутых МБР на подводных лодках и тех, которые числятся за бомбардировщиками, у России — 1456, а у США — 1357 (предельно допустимое их количество по договору — 1550 у каждой стороны).

Представитель Госдепартамента в ответ на заявления МИД РФ сказал РИА «Новости», что США в рамках двусторонней консультативной комиссии неоднократно объясняли, почему американские процедуры конверсии находятся в полном соответствии с их обязательствами по договору.

«И мы готовы вновь [объяснить] по мере продолжения реализации договора на дополнительные пять лет, с чем Россия согласилась в феврале», — отметил он, добавив, что США полностью соблюдают свои обязательства по договору и реализуют СНВ-3.

Представитель Госдепа заверил, что США продолжат отстаивать свои процедуры конверсии. С позиции Вашингтона, они выполнили условия договора к августу 2017 года.

При этом сам вопрос о превышении Соединенными Штатами допустимого количества вооружений в рамках СНВ-3 встал еще в 2018 году: 5 февраля наступала контрольная дата по договору, к которой стороны должны были привести свои боевые орудия к соответствию с документом. Тогда речь шла также о 101 единице.

«Возникшая проблема очевидным образом подрывает жизнеспособность Договора. Аномальная ситуация с выполнением обязательств по Договору американской стороной прорабатывалась в ДКК (Двусторонней консультативной комиссии), затрагивалась также в ходе контактов на различных уровнях, однако пока добиться взаимоприемлемых развязок не удалось», — говорится в материале МИД РФ «О российско-американском Договоре о СНВ», выпущенном 28 апреля.

Эксперты же склонны считать появившиеся данные техническим разночтением. В частности, об этом «Газете.Ru» говорит замглавы Института США и Канады, генерал-майор, эксперт Российских войск стратегического назначения (РВСН) Павел Золотарев. По его словам, подобные вопросы решают соответствующие комиссии с обеих сторон.

«В данном случае, видимо, политическая ситуация между двумя странами такая, что то, что должно оставаться на техническом уровне, выплескивается в СМИ», — сказал эксперт.

Также в данном споре речь может идти, скорее, о различии подходов Москвы и Вашингтона к определению статуса оружия у России и США, считает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. Так, по его словам, часть американских пусковых установок ракет подводных лодок и часть тяжелых бомбардировщиков, как считают в России, были выведены из боевого состава с техническим переоборудованием, недостаточным, чтобы считать их вывод необратимым.

«Сенсация двухлетней давности, и она сейчас выдвинута в преддверии новых переговоров президентов России и США. Это нужно, во-первых, чтобы сразу занять наступательную позицию, а во-вторых, чтобы на будущее американцам поставить на вид, что сокращать все поверхностным переоборудованием нельзя.

Уж если выводится из состава, то надо это делать необратимым путем. Например, шахты наземных ракет, когда их раньше выводили из строя, на треть заливали бетоном. Все, в таком случае шахту использовать нельзя», — подчеркнул эксперт.