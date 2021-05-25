«Привержены диалогу»: в Берне приветствуют встречу глав России и США

Швейцария приветвует решение провести саммит президентов России и США в Женеве 16 июня, заявил официальный представитель швейцарского внешнеполитического ведомства Пьер Ален Эльчингер.

В комментарии ТАСС он отметил, что его страна имеет большой опыт организации крупных саммитов и встреч. Берн «приветствует обоих глав государств». Он отметил, что власти страны рады предоставить «площадку такой встречи на высоком уровне и пользоваться доверием обеих сторон». Эльчингер подчеркнул, что Швейцария «на протяжении многих лет поддерживает хорошие отношения с обеими странами» и проводит «открытую и транспарентную политику диалога».

Власти страны уверены, что этот диалог необходим и целесообразен для решения межгосударственных и глобальных проблем. В свою очередь глава Федерального департамента иностранных дел (МИД Швейцарии) Иньяццо Кассис на своей странице в Twitter обратил внимание, что «Швейцария привержена диалогу и дипломатии».

Delighted that we can offer our good offices to the #UnitedStates & #Russia President Joseph R. Biden, Jr. @POTUS and President Vladimir Putin @KremlinRussia_E will meet in #Geneva on June 16. #Switzerland is committed to dialogue and diplomacy #GenevaSummit — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) May 25, 2021

25 мая Кремль подтвердил, что Путин встретится с Байденом 16 июня в Женеве, о чем ранее договорились стороны. По данным администрации главы России, на встрече с американским коллегой Путин обсудит «состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов».

Белый дом прокомментировал предстоящую встречу более лаконично: «Лидеры [двух стран] обсудят целый спектр насущных проблем в условиях, когда мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях США и России», — отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что Россия — это «важный партнер, когда речь идет о ядерных переговорах с Ираном». О том, что на повестке дня может стоять стратегическая стабильность и контроль над вооружениями, говорил ранее Дмитрий Песков.

«Безусловно, это та тематика, которая касается всех стран мира. И, безусловно, стратстабильность и контроль над вооружениями будут на повестке дня однозначно», — сказал представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь президента России отказался сообщить подробности предполагаемых тем переговоров. Он призвал дождаться «скорого заявления на этот счет». «На сайте Кремля будет обязательно», — пообещал Песков, отметив, что детали еще будут согласовываться.

Днем ранее издание «Аргументы и факты» опубликовало интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он отметил, что российская сторона готова обсудить с американскими коллегами любые вопросы отношений Москвы и Вашингтона, «а также совместно работать над урегулированием глобальных проблем, региональных конфликтов и кризисов».

«Главное, чтобы диалог был основан на принципах равноправия, взаимного уважения и обоюдного учета интересов», — подчеркнул он, добавив, что окончательная повестка переговоров будет определена самими президентами.

В то же время Лавров заметил, что международные партнеры считают, что России и США трудно решать региональные конфликты без диалога.

«На России и США — двух крупнейших ядерных державах — лежит особая ответственность за поддержание стратегической стабильности и международной безопасности», — отметил министр.

Глава ведомства добавил, что понимание необходимости диалога стран стало одной из причин того, что Москва согласилась на предложение Вашингтона провести саммит летом в одной из европейских стран. «В ходе моей беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном, состоявшейся 20 мая в Рейкьявике, американская сторона проявила в целом конструктивный настрой, что обнадеживает», — рассказал Лавров.

Эти переговоры станут первой личной встречей Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы США.