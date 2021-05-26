«Если будешь не пахать, а ждать благодарности – к хорошему это не приведет»

Первый губернатор новой волны

— Сегодня популярен термин «губернаторы новой волны». Так называют глав субъектов, которые отличаются помимо прочего еще и открытостью для людей своего региона. Четыре года назад вы были первым губернатором новой волны. За это время как-то изменился ваш подход к общению с жителями?

Справка: Губернаторы новой волны Концепция губернаторов новой волны была представлена ЭИСИ в декабре 2020 года.



В докладе авторы выделили три ключевых черты таких губернаторов: эффективные управленцы, близкие к людям и решают проблемы.



В рамках исследования были выделены ТОП-10 губернаторов, которые наиболее точно соответствуют этому понятию.



Среди них Антон Алиханов (Калининградская область), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Вячеслав Гладков (врио губернатора Белгородской области), Александр Моор (Тюменская область), Владислав Шапша (Калужская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Александр Осипов (Забайкальский край), Михаил Развожаев (Севастополь), Владимир Солодов (Камчатский край), Алексей Текслер (Челябинская область).



— Скажу сразу, я не считаю себя новатором. И в мире, и в нашей стране есть примеры, на которые можно ориентироваться. Не считаю грехом повторять лучшие практики других регионов. Только не нужно делать это натужно. Главное – искренность и открытость.

Если говорить людям об искренности, и тут же проявлять двоемыслие – раскусят на втором шагу. И между тобой и людьми окажется пропасть.

Когда я проходил через губернаторские выборы, столкнулся с тем, что людям нужно что-то обещать. Это сложно, потому что всегда есть риск свалиться в популизм. Для меня важно было не врать людям, не пытаться нравиться только за счет обещаний. Важно быть честным и давать только те обещания, которые можешь выполнить. Ведь у губернатора возможен и второй срок, на который хочется остаться, чтобы продолжить работу.

— Для вас есть какие-то пределы в открытости перед людьми?

— Есть физические пределы. Я не могу целыми днями сидеть в Instagram и общаться с людьми. Делаю это рано утром или поздно вечером. Для меня в этом общении важно не потерять самоиронию, пытаться шутить. Иначе люди будут думать, что им отвечает орда референтов. У меня сейчас 200 тысяч подписчиков. И я продолжаю общаться с ними сам. Можете быть уверены: любой комментарий, который появляется в Instagram от моего имени, написан мной.

— За четыре года изменилось ваше отношение к работе губернатором?

— Работа губернатора – это даже не день сурка, это год сурка. Все расписано на год вперед. Первое сентября, Новый год, Петербургский международный экономический форум… Бывает, что хочется говорить и делать что-то новое, а это не всегда получается. Но я понимаю, что это

обязательная часть работы губернатора – заниматься повторяющимися задачами и решать похожие проблемы.

Я должен делать то, что важно людям. И я это делаю. Главное, в повседневной работе не поймать ощущение обыденности. И чтобы рутина не сделала тебя черствым.

— Вы упомянули про второй срок...

— Если говорить про второй срок губернатора, ты уже знаешь и понимаешь, как делать, и хочется делать для людей лучше. Второе – хочется посмотреть на плоды своей работы. Понимаю, что всё сделать невозможно, но хотя бы нужно стараться. А потом много лет спустя показывать внукам, что ты смог сделать.

«Не жди спасибо»

— Есть примеры, когда через пару лет у власти губернатор начинает бронзоветь. Как этого избежать?

— Я тоже не избавлен от риска покрыться бронзой. Но к счастью, передо мной есть примеры предшественников, коллег из других регионов. Я благодарен им за их опыт, в том числе и негативный. Например, из опыта Георгия Бооса (губернатор Калининградской области в 2005-2010 годах. – Прим. «Газеты.Ru») я взял два правила: «не жди спасибо» и «относись к команде, людям вокруг себя, как к равным». Если не будешь пахать, а будешь ждать благодарности – это ни к чему хорошему не приведет.

— Многие ведь сейчас полагают, что власть, в том числе губернаторы, не готова признавать свои ошибки…

— Я не соглашусь. Прошлый год показал, что власть готова и признавать ошибки, и исправлять их. В этом плане работа правительства России была показательной, она настраивалась по ходу. Мы в регионе делали то же самое.

— Какие ошибки были у вас?

— Не все социальные меры поддержки в регионе работают эффективно. Но мы их правим. Еще были ошибки, связанные с моими неосторожными высказываниями. Нужно уметь их признавать и стараться исправить.

— Вас включают во все рейтинги и топы глав регионов. Как вы к этому относитесь?

— Важно не зацикливаться на этом. Например, сейчас я не читаю телеграм-каналы. И всем это советую. Когда-то поймал себя на мысли, что занимаюсь чтением телеграм-каналов полтора часа в сутки.

Понял, что нужно экономить время и беречь свою голову.

Если обращать внимание, где тебя упомянули, в какой рейтинг включили – это быстро тебя поглотит и будешь заниматься только этим.

Молодежь без фильтров

— В этом году вы предложили новый формат – неформальные встречи с молодежью, где обещали говорить на любые важные темы. Пиар-эффект, что и говорить, был мощный. А что еще дал этот проект?

— Надо признать, когда обращаешься с такой просьбой к вузам, сталкиваешься с высоким уровнем их самоцензуры. А мне хотелось говорить с молодежью без фильтров. Всего получил 200 заявок, очень разных – от жалоб на проблемы ЖКХ до желающих говорить о политике и государственном устройстве. Каждая встреча с группой из 10-12 человек заняла по 4 часа. На третьей встрече понял, что 80% вопросов повторяются. По итогам этих встреч мне стало понятно проблемное поле молодежи, чего они хотят. Еще из этих разговоров родился «Разбор полетов». Это видеоформат, где я рассказываю о борьбе с различными мошенническими схемами, о которых никто больше не напишет.

— Получается, на входе были молодые люди с множеством вопросов к региональной власти. На выходе эти вопросы снялись?

— Несомненно. Хотя были и такие, кто принципиально против власти. Многие из этих ребят говорят, что не ходят на выборы. А как потом можно предъявлять претензии, если даже не ходишь на выборы? Приведу пример. В 2019 году на ПМЭФ я в зале слушал выступление Сергея Собянина, который рассказывал, сколько всего было сделано в Москве. Давайте скажем откровенно: за многие решения его сильно критиковали. Это и так называемая «ночь длинных ковшей», и платные парковки в центре.

Но спустя годы становится понятно, что только так и надо было.

Это к вопросу о стратегическом видении и критериях эффективности. Как сказал Платон, решения должны приниматься на основе знаний, а не большинством голосов. Возможно, это не демократично. Я, например, за инициативное бюджетирование, но всему должен быть разумный предел.

Рыба или удочка

— Как вы относитесь к прямой финансовой поддержке населения, которую мы видим в последний год? Что важнее – дать рыбу или удочку?

— Ничего страшного в подобных проявлениях патернализма я не вижу. В прошлом году поддержка стала более удобной для людей, технологичной и впервые настолько массовой. Вместо критериев, которые потом обязательно бы оспорили, было принято правильное решение максимально объять поддержкой всех нуждающихся. А если говорить про удочку. Разве ее не дают? Например, поручение президента о расширении социальных контрактов. В прошлом году в Калининградской области на это было выделено 5 млн рублей, и я гордился, что в какой-то момент стало десять. Так вот в этом году на соцконтракты в регионе будет направлено 265 млн рублей. И это история не про засыпать деньгами, а про вытащить из бедности на институциональной основе.

— В вашем недавнем послании депутатам и жителям региона первым и основным блоком была экономика. Почему?

— Что по замерам социологии больше всего интересует людей? Все, что связано с экономикой – новые рабочие места, уровень заработной платы, цены. И еще здравоохранение. Вопросы экономики часто умозрительны. Но мы видим, что во многих регионах уровень безработицы не снижается.

Калининградская область на протяжении пяти последних прирастает по количеству рабочих мест и занятых в экономике.

И для меня это важный критерий работы – как себя чувствуют люди, хотят ли они переезжать в наш регион и оставаться в нем жить.