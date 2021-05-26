«Преступили красные линии»: Лукашенко высказался о ситуации с самолетом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ситуации с самолетом Ryanair он действовал законно, в соответствии со всеми международными правилами. По его словам, он стремился защитить людей.

«Самолет развернули возле «БелАЭС». А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?» — сказал он в ходе встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления в Овальном зале Дома правительства.

По его словам, экипаж самолета советовался с его хозяевами и вильнюсским аэропортом. В итоге было принято решение посадить борт в Минске. Как отметил президент, маневр с разворотом лайнера выглядит нелогично, до Вильнюса оставалось 70 км. При этом он задался вопросом, почему самолет не приняли другие аэропорты. Он также назвал абсолютной ложью принуждение борта к посадке истребителем МиГ-29. Глава государства уточнил, что задача истребителя — обеспечивать связь и выводить пассажирский самолет на посадку в критической ситуации.

Лукашенко также прокомментировал разошедшуюся в СМИ информацию, что на борту самолета находились три агента КГБ Белоруссии. Президент назвал эту версию «фейком». По его словам, это просто три человека, которые вышли из самолета в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса.

Глава республики также назвал бредом удержание экипажа и пассажиров в аэропорту вооруженными людьми. По его словам, экипаж семь часов кому-то звонил и не хотел улетать.

Как утверждает белорусский лидер, недоброжелатели извне и внутри его страны изменили методы атаки на государство и перешли от организации бунтов к «этапу удушения». «Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, власти приняли самые жесткие меры и в зародыше подавили волну неонацизма. Как считает президент, эти действия могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает эти «злодеяния». Избранную Минском стратегию он назвал жизненно важной для страны.

Он предупредил, что после Белоруссии под удар может попасть Россия. Президент сообщил, что один экстремистский канал, который родился на белорусской проблематике, уже вовсю работает против РФ. Как отметил Лукашенко, он показал истинную цель западных стратегов.

Белорусский лидер также оценил роль Запада в этом инциденте.

Как он утверждает, в самолете Ryanair находился террорист, причем об этом было известно лицам, находящимся далеко за пределами Белоруссии.

По его словам, информация о минировании лайнера, из-за которой, по официальной версии, и пришлось посадить воздушное судно в Минске, поступила из Швейцарии.

Как он отметил, сообщение направили в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно, но в тот момент самолет уже пересек границу Белоруссии и находился в ее воздушном пространстве. По словам Лукашенко, белорусская сторона оперативно довела информацию до экипажа самолета в соответствии с международными правилами и были вынуждены ее опубликовать.

«ХАМАС, не ХАМАС — это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и шесть членов экипажа», — сказал он.

«Не успел самолет сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полеты. Слишком уж быстро «среагировали»», — обратил внимание глава государства.

Кроме того, он отметил, что на Западе отказались от расследования инцидента с самолетом Ryanair.

Как он утверждает, теперь всему миру понятно, что против Белоруссии развязали многоплановую, многоуровневую гибридную войну.

«Цель ясна. Кому выгодно демонизировать Беларусь, мы тоже знаем. Мы небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры.

А прежде, чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь — это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война», — предупредил он.

Инцидент, которому было посвящено выступление Лукашенко, произошел в минском национальном аэропорту 23 мая. Летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair совершил вынужденную посадку в белорусской столице якобы из-за сообщений о минировании. На борту находились белорусский оппозиционер, экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка — гражданка России София Сапега. Их задержали и арестовали. По данным TUT.by, Протасевичу грозит до 15 лет лишения свободы по обвинениям в призывах к массовым беспорядкам и создании экстремистского формирования.

Лукашенко также высказался о ситуации с Латвией, в центре столицы которой власти заменили национальный флаг Белоруссии, вывешенный в связи с чемпионатом мира по хоккею, на бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция на протестах. Белоруссия после этого решила выслать почти весь дипкорпус Латвии. Рига пошла на аналогичный шаг. Лукашенко, говоря об этой ситуации, отметил, что его страна поступила так, как поступает суверенное государство.

Лукашенко своим выступлением, конечно, хотел успокоить общественность, но вопросов меньше не осталось, чем было до его речи, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«В этом заявлении было много противоречивых вещей, которые требуют дополнительного объяснения. Они явно общественность не успокоят. Что это за террорист, который был в самолете? Странное заявление. Потом возникает вопрос — если сообщение пришло из Швейцарии, значит, самолет сел только по инициативе внешних сил и белорусская сторона в этой истории не при чем? Но это надо обосновывать, приводить факты», — сказал эксперт «Газете.Ru», отметив, что пока ситуация яснее не стала.

В этой ситуации белорусское общество не особенно интересует Протасевич и тем более Сапега, которая вовсе не белорусская гражданка, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

При этом, рассуждая, какую реакцию выступление Лукашенко могло вызвать на Западе, специалист отметил, что и там этой темой не особенно интересуются.

«Настроения в западном обществе таковы, что, я думаю, 80% не интересуются данной темой, а остальные 20% знают о ней с подачи местных СМИ, которые освещают ее естественным для них образом. Разговоры о том, что это кого-то сильно интересует на Западе, — искусственны. Что касается судьбы господина Протасевича и госпожи Сапеги, западному обывателю они безразличны на 125%», — сказал он «Газете.Ru».

При этом эксперт обратил внимание, что эта тема интересна западной политической элите, которая использует это как средство давления и на Лукашенко, и на Россию.