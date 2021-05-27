«Рассчитываем на поддержку ближайшего союзника»: Белоруссия рвется в российское небо

Белорусские власти выразили надежду на помощь со стороны России на фоне возросшего давления Запада на республику из-за инцидента с экстренной посадкой самолета и задержанием оппозиционера Романа Протасевича.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что «вопреки международным правилам и нормам, несмотря на сразу выраженную белорусской стороной готовность к беспристрастному и полному расследованию международного инцидента с посадкой в Национальном аэропорту Минск самолета Ryanair, сразу были введены ограничения на полеты «Белавиа» в европейские страны».

Он добавил, что ЕС рекомендовал своим авиаперевозчикам отказаться от рейсов через территорию Белоруссии.

«Вопиющий случай вчера произошел с рейсом Минск — Барселона: поступила информация о закрытии воздушного пространства Франции, и самолет вынужден был вернуться в Минск. Такие меры будут иметь экономические последствия для нашей страны. В такой ситуации мы, конечно, рассчитываем на поддержку ближайшего союзника — Российской Федерации», — подчеркнул глава белорусского кабмина.

Минск ожидает, что Россия полностью откроет свои границы для рейсов из Белоруссии и выйдет на тот уровень авиасообщения, что был до пандемии.

«Предлагаем увеличить количество рейсов по востребованным маршрутам и открыть для полетов белорусской авиакомпанией новые направления, в частности аэропорты Сочи и Краснодара», — сказал Головченко, подчеркнув, что эпидобстановка становится лучше.

«Мы активно взаимодействуем по линии служб здравоохранения, проводим вакцинацию населения. Налажен выпуск российской вакцины в Беларуси», — в качестве подтверждения своего высказывания добавил премьер.

Его российский коллега Михаил Мишустин заявил, что Россия выступает против «односторонних санкций и диктата на международной арене», передает БелТА.

«Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолета RyanAir в Минске и поддерживаем позицию белорусских партнеров о необходимости провести транспарентное международное расследование по линии авиационных властей», — сказал Мишустин.

Что касается восстановления авиасообщения, он подчеркнул, что решения об этом принимаются исходя из ситуации с COVID-19 и не основываются на политике. Тем не менее Россия готова начать наращивание транспортных связей с республикой при первой возможности.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее призвал власти западных стран перестать демонизировать республику из-за инцидента с самолетом, в котором летел Протасевич.

«Белорусские власти четко сказали с первых же минут после этого инцидента о своей готовности к транспарентности, к открытому расследованию, к приему соответствующих экспертов, к предоставлению всей информации и необходимых материалов, часть этой информации они уже в одностороннем порядке распространили», — напомнил он.

23 мая борт RyanAir совершал рейс Афины-Вильнюс. На подлете к столице Литвы экипажу самолета сообщили, что лайнер заминирован и требуется экстренная посадка. Самолет приземлился в Минске, хотя, как отмечает Telegram-канал «Пул Первого» ближе было бы лететь в литовский аэропорт.

Оказалось, что сообщение было ложным. На борту находился экс-основатель Telegram-канала Nexta, белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Он летел в Литву вместе со своей девушкой — россиянкой Софией Сапегой. Белорусские правоохранители их задержали.

Против Протасевича в республике давно было заведено уголовное дело по двум статьям: «Организация массовых беспорядков» и «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Кроме того, Протасевич включен в список лиц, которые причастны к террористической деятельности.

Спустя некоторое время после задержания силовики записали видеообращение Протасевича, который сообщил, что находится в СИЗО №1 и пребывает в здравии. Он отметил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

Его девушка также записала видео из СИЗО. В нем она призналась, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси». Там выкладывались личные данные белорусских правоохранителей.

Со стороны ЕС сразу после инцидента посыпалась критика действий белорусских властей. Европейские политики считают, что сообщение о минировании было лишь предлогом для того, чтобы посадить самолет на территории республики и задержать оппозиционеров.

Однако Белоруссия продолжала настаивать: угроза могла быть реальной. Якобы на электронную почту аэропорта Минска поступило сообщение от палестинского движения ХАМАС. Но в ХАМАС опровергли причастность к угрозам взорвать самолет RyanAir.

При этом командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб заявил, что экипаж самолета принял решение о посадке самостоятельно — без принуждения, в котором обвиняют Минск.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также утверждал, что сообщение о минировании поступило из Швейцарии. В ответ на это швейцарский интернет-провайдер Proton Technologies AG заявил, что угрозы были отправлены уже после того, как самолет отправился на посадку.

В компании пояснили, что не могут достоверно указать, какой конкретно текст был в послании («ввиду шифрования, применяемого ProtonMail»). «Тем не менее, мы можем подтвердить, что это сообщение было отправлено после того, как самолет был перенаправлен», — заявили в женевской штаб-квартире этой компании в комментарии ТАСС.

Интернет-провайдер сомневается, что версия произошедшего, представленная белорусскими властями, достоверна. «Мы окажем поддержку европейским властям в их расследовании, как только получим юридический запрос», — пообещали в компании.