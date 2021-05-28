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В мире

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Сопротивление НАТО: почему Турция заступилась за Белоруссию

Анкара заставила НАТО смягчить реакцию на инцидент с Ryanair

Турция заблокировала положения о «карательных мерах» против Белоруссии в совместном заявление Североатлантического альянса по инциденту с самолетом Ryanair, пишут СМИ. По словам европейских дипломатов, Анкара пошла на этот шаг ради сохранения отношений с Москвой и возможности принять российских туристов летом. Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты указывают на ряд других причин, которые могли повлиять на неожиданную позицию Турции.

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Турция выступила против жесткой реакции НАТО на инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии. Как сообщает Reuters, Анкара настаивала на исключении призывов к санкциям против Минска и освобождению политических заключенных на белорусской территории из текста заявления альянса.

Анонимные европейские дипломаты, чьи слова приводит агентство, утверждают, что одной из причин действий Турции стало желание сохранить связи с Россией, ближайшим союзником Белоруссии, а также поддержать экономические отношения с Минском за счет сохранения авиасообщения и ежедневных рейсов в белорусскую столицу со стороны турецкой авиакомпании Turkish Airlines.

В качестве еще одной причины они назвали желание Турции принять российских туристов этим летом. Российская сторона еще в середине апреля решила приостановить полеты на турецкую территорию на фоне неблагоприятной ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как указывает Reuters, в МИД Турции и НАТО эту информацию комментировать не стали, но представитель альянса сказал агентству, что заявление по Белоруссии было согласовано всеми странам-членами на основе консенсуса.

При этом, по данным The Washington Post, Анкара использовала свое право вето, чтобы заблокировать любые практические действия против Минска. В результате, Белоруссия даже сохранила формальное партнерство с НАТО.

В России официально пока никак не отреагировали на возможную блокировку заявления альянса со стороны Турции якобы для поддержания хороших отношений с Москвой. С точки зрения члена комитета Совфеда по международным делам Сергея Цекова, российская сторона положительно оценивает любые здравые действия со стороны любого государства.

«Если действия Турции отвечают нашему пониманию того, что произошло в Белоруссии и как надо взаимодействовать с Минском, то, безусловно, мы оцениваем это позитивно. Конечно, такие действия Анкары мы проецируем и на то сотрудничество, которое есть между нашими странами. Но мы слышим и другие заявления Турции, в частности по Крыму, и они однозначно не оцениваются положительно в России», — указал сенатор.

Действительно ли Турция заняла такую позицию по заявлению НАТО по инциденту с самолетом Ryanair — неизвестно, подчеркнул Цеков, так как информация СМИ опирается на слова источников. При этом сенатор признает, что, хотя заявление альянса было антибелорусским, оно не включало каких-то чрезвычайно жестких мер.

Чего хочет Турция

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что, если Турция действительно пошла на конфронтацию с НАТО из-за Белоруссии, такой ее шаг направлен на решение сразу нескольких задач. Так, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, тюрколог Виктор Надеин-Раевский отмечает, что Анкара никогда не ставит перед собой только одну цель в таких вопросах.

«У Турции много разногласий с НАТО, в том числе по линии российских ЗРК С-400, поэтому они продемонстрировали свою независимую позицию в инциденте с самолетом. Тем более, что этот инцидент до сих пор не расследован и нет никаких доказательств того, что это было продумано заблаговременно. Ясное дело, что белорусы просто воспользовались ситуацией и быстро приняли решение об аресте нужного фигуранта. То есть Анкара не только продемонстрировала собственную позицию, но и выразила недовольство действиями союзников по НАТО», — добавил эксперт.

Нежелание ужесточать отношения с Россией тут, конечно, также сыграло свою роль, продолжил Надеин-Раевский.

«Это было завязано на позиции в области туризма, в развитии которого Турция кровно заинтересована, а в последние годы самое большое число туристов им давала именно Россия. Но это также связано с вопросами торговли и строительного турецкого бизнеса, который не восстановлен после событий 2015 года», — добавил эксперт.

«Естественно, теперь Турция надеется на какие-то ответные шаги со стороны России, которые были бы благоприятны для наших отношений и турецких экономических интересов», — уверен Надеин-Раевский.

При этом профессор МГИМО, руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов уверен, что одной из причин стал внутренний конфликт Анкары с другими странами НАТО.

«Анкара не первый раз выступает в оппозиции решениям НАТО. К примеру, в 2019 году на саммите альянса Турция чуть не заблокировала принятие общей декларации, в том числе из-за вопроса о передовом базировании НАТО в странах Восточной Европы. Анкара потребовала от альянса однозначного признания национальных интересов турецкой стороны и обеспечения ее безопасности со стороны НАТО», — пояснил эксперт.

Белорусский инцидент Турция могла использовать как очередной удобный случай для демонстрации своей независимости и претензий внутри НАТО, считает Данилов. Второй момент, по его словам, — турецкие интересы, связанные с Белоруссией, в том числе по белорусскому туризму.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец придерживается мнения, что основной причиной для действий Анкары стали отношения президента Турции Реджепа Эрдогана с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Лукашенко имеет очень хорошие и близкие отношения с турецким руководством. Вероятно, именно с этим связано решение Турции, то есть это стало основной причиной. С Россией это вряд ли связано, потому что Москва не имеет никакого отношения к событиям в белорусском небе», — уверен Болкунец.

«Инцидент — исключительная самодеятельность Лукашенко. А туристы, летавшие в Турцию из Белоруссии или через нее уже могут использовать другие города и страны», — подчеркнул эксперт.

Право Анкары

Заявление Североатлантического совета по инциденту с посадкой самолета Ryanair в Минске появилось еще 26 мая. Согласно тексту, страны НАТО решительно осудили инцидент и призвали к срочному и независимому расследованию, расценив действия Белоруссии как серьезное нарушение норм, регулирующих гражданскую авиацию. При этом альянс поддержал меры, принятые союзниками индивидуально и коллективно в ответ на этот инцидент.

Что касается реакций, то тут главным ответом стало закрытие неба большинства стран ЕС для белорусских самолетов и обсуждение новых санкций в отношении Минска. Экстренная посадка Ryanair же была связана с информацией о минировании самолета, которая впоследствии не подтвердилась. Также в ходе проверки судна был задержан основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич.

При этом, как указывает Дмитрий Данилов из Института Европы РАН, у НАТО не было возможности обойти вето Турции, если Анкара действительно отказалась согласовывать ряд положений заявления Североатлантического совета. По его словам, альянс не может не учитывать мнения Анкары в таких вопросах.

«Все заявления и декларации должны быть согласованы членами на том уровне, на котором они принимаются. Если Турция не поддержала какие-то политические позиции НАТО, то она имеет на это полное право и технически вполне может блокировать такие решения, в том числе политические заявления», — резюмировал эксперт.