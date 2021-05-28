ЕС пообещал Тихановской инвестиции в случае прихода к власти

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила готовность выделить Белоруссии €3 млрд и в целом всячески осуществлять инвестиционное сотрудничество в случае смены власти в республике и «демократических» преобразований.

Кроме инвестиционного пакета, план предполагает выделение не подлежащих возврату грантов на $500 млн. Общая же сумма помощи составит порядка $10 млрд в первые три года работы новой «демократической» власти.

Глава ЕК направила лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской соответствующий «Экономический план для демократической Белоруссии», сообщил на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу, 28 мая, представитель ЕК Ана Пизонеро.

«Председатель написала сегодня письмо лидеру оппозиции Белоруссии Светлане Тихановской и другим оппозиционерам, выражая свое уважение и восхищение. Она изложила в письме Экономический план поддержки демократической Белоруссии объемом до €3 млрд, который представлен сегодня Совету ЕС», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря ЕК.

По ее словам, этот план показывает факт поддержки Евросоюзом желание жителей Белоруссии «мирного демократического перехода [власти] после президентских выборов в августе 2020 года, которые не были ни свободными, ни справедливыми».

«Как только Белоруссия приступит к демократическому переходу, ЕС активирует пакет в размере €3 млрд, состоящий из грантов и кредитов с привлечением государственных и частных инвестиций, чтобы помочь стране стабилизировать свою экономику, реформировать свои институты, сделать их более демократичными и помочь повысить устойчивость экономики, потенциал роста и создание рабочих мест», — говорится в заявлении европейской стороны.

Среди направлений финансирования: проведение структурных реформ судебной власти, а также в сфере образования и здравоохранения, объёмные инвестиции в современную инфраструктуру, а также в «зелёную» и цифровую трансформацию экономики и развитие человеческого капитала. План также предполагает «прозрачное, подотчётное, инклюзивное госуправление при участии гражданского общества и под контролем свободных медиа».

О том, что Евросоюз будет осуществлять инвестиционное сотрудничество с Белоруссией в случае смены режима и всего действующего руководства страны, включая президента республики Александра Лукашенко, и прихода «демократической» власти, сообщалось в середине мая после встречи Тихановской с генеральным директором департамента политики добрососедства и переговоров по расширению Еврокомиссии (DG NEAR) Мацеем Поповски.

Как указывалось в сообщении на сайте Тихановской, план предполагает финансовую макропомощь для экономики республики и поддержку политических и экономических реформ в том числе с участием Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других международных финансовых институтов.

«Подготовка к реализации плана предусматривает возможность проведения таких мероприятий как Форум инвесторов для новой Белоруссии и конференцию доноров.

Обязательным условием плана является то, что он поступит демократической Белоруссии — а не режиму — в переходный период и после проведения новых свободных выборов», — пояснялось в коммюнике.

Сама Тихановская на встрече поблагодарила ЕС за поддержку и отметила, что «важно действовать быстро, чтобы белорусы, против которых Лукашенко продолжает ужесточать репрессии», сегодня знали о том, что европейские партнеры оппозиции всецело на их стороне.

Такие шаги Европы вызывают жесткую критику со стороны Минска и Москвы. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью изданию «Аргументы и факты» осудил тот факт, Запад продолжает масштабную медийную, политическую и финансовую поддержку белорусской оппозиции.

«Сейчас обстановка в Белоруссии в целом стабилизировалась. Эмигрантской оппозиции, несмотря на беспрецедентную поддержку извне, не удается раскачать ситуацию. Большинство граждан устали от уличных беспорядков, осознают их контрпродуктивность. Несмотря на это, страны Запада усиливают давление на официальный Минск, но параллельно обещают щедрую экономическую помощь в обмен на «переход к демократии», — пояснил дипломат.

По его словам, Москва обеспокоена также призывами Тихановской к мобилизации протестов в августе — сентябре нынешнего года.

«Надеемся, что белорусский народ проявит свойственную ему мудрость и не пойдет на поводу у тех, кто пытается использовать ситуацию в своих корыстных интересах», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он уточнил, что российская сторона будет всячески помогать нынешним белорусским властям.

«Россия, разумеется, не оставит Белоруссию в беде. Всегда готовы прийти на помощь своему соседу и стратегическому союзнику. Ведь в основе наших отношений — братские, а зачастую и семейные узы, общая история и духовные ценности», — детализировал глава российского МИД.