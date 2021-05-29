Наказание за посадку: США восстановили санкции против Белоруссии

США прекращают авиасообщение с Белоруссией из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, в котором 23 мая летел белорусский оппозиционер Роман Протасевич со своей девушкой Софией Сапегой.

«США приостановят применение соглашения с Белоруссией об авиасообщении от 2019 года», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Такое соглашения США заключили более чем с сотней стран мира. Документ разрешает авиакомпаниям двух стран совершать рейсы на взаимной основе.

Федеральное авиационное управление США (FAA) дало рекомендации по полетам: граждане и авиаперевозчики должны относиться к полетам над Белоруссией с «предельной осторожностью». Авиарегулятор не запрещал авиакомпаниям пользоваться воздушным пространством республики.

Тем временем Соединенные Штаты вместе с Европейским союзом и другими партнерами разрабатывают индивидуальные ограничения против белорусских чиновников, которые, по мнению Запада, причастны к экстренной посадке самолета и задержанию Протасевича и Сапеги.

«США в координации с ЕС, другими партнерами и союзниками разрабатывают санкционный список в отношении ключевых представителей [белорусских властей], связанных с продолжающимися нарушениями прав человека, коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая», — отмечается в послании Псаки.

На этом американские власти не останавливаются: 3 июня вновь будет действовать пакет санкций против девяти предприятий республики, которые ранее были освобождены от ограничений. «Гражданам США будет запрещено проводить операции с данными предприятиями, их собственностью или имущественными интересами», — информировала Псаки.

Ограничения затронут промышленные предприятия, связанные с нефтью, химическим волокном, стекловолокном.

Помимо этого, США призывают международное сообщество принять меры против руководства Белоруссии в связи с «оскорблением международных норм, подрывом демократии и прав человека». Как уточнила пресс-секретарь Белого дома, американский Минюст работает над этим вопросом с европейскими структурами.

«Мы призываем [президента Белоруссии Александра] Лукашенко провести вызывающее доверие международное расследование событий 23 мая, немедленно освободить всех политических заключенных, вступить во всеобъемлющий и подлинно политический диалог с лидерами демократической оппозиции и гражданского общества», — отмечается в заявлении. Псаки отметила, что диалог Лукашенко с оппозиционерами «приведет к свободным и честным президентским выборам под эгидой и наблюдением ОБСЕ».

Экстренная посадка

23 мая над территорией республики летел самолет RyanAir. Он следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился сооснователь Telegram-канала Nexta (ресурс признан экстремистским) Роман Протасевич и его девушка София Сапега. В небе над Белоруссией экипаж воздушного судна получил сообщение о минировании самолета и совершил экстренную посадку в Минске, хотя до Вильнюса было ближе. Данные о бомбе не подтвердились.

Сразу после посадки Протасевича и Сапегу задержали, против них белорусские правоохранители возбудили по несколько уголовных дел.

Протасевича обвиняют в организации беспорядков в ходе протестов оппозиции, которые начались в Белоруссии в августе прошлого года после очередного избрания Лукашенко президентом республики. Кроме того, Протасевич внесен белорусскими властями в список лиц, причастных к террористическим действиям. Сапега же, как следует из недавно опубликованной видеозаписи из СИЗО, руководила Telegram-каналом «Черная книга Беларуси», где размещались данные силовиков. Молодых людей арестовали на два месяца.

Инцидент вызвал резкое осуждение со стороны Запада. ЕС рекомендовал своим странам не совершать полеты над Белоруссией во избежание подобных ситуаций. Некоторые европейские страны приостановили разрешения на полеты, выданные белорусской госкомпании «Белавиа». Великобритания, Франция. Литва, Франция, Великобритания, Польша и другие страны рекомендовали своим компаниям не летать через Белоруссию, а Украина с 26 мая и вовсе прекратила авиасообщение с республикой.