Зеленый свет для «Северного потока-2» и другие события недели: что пишут телеграм-каналы

В последний день весны начнем обзор с внешнеполитической ситуации.

На прошлой неделе американский лидер Джо Байден неожиданно заявил, что введение новых санкций против «Северного потока-2» контрпродуктивно, поскольку проект практически завершен.

«Мейстер» понял это заявление в том смысле, что президент США явно не хочет продолжать бодаться в давно проигранном сражении и обострять отношения перед женевской встречей с Путиным.

«Даже США признают тот факт, что несмотря на беспрецедентное санкционное давление, Россия сможет в ближайшее время завершить важный инфраструктурный проект, который обеспечит ее экономическое благополучие на десятилетия вперед. При том, что этот проект прямо бьет по интересам американского бизнеса. Такое признание – дорогого стоит», — констатирует телеграм-канал.

А «Доктор прописал» обратил внимание на еще один аспект отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Россия в марте поставила в США рекордный за последние 12 лет объем нефти и нефтепродуктов, став вторым по размеру экспортером в страну. Причем это вполне официальные данные — управления энергетической информации Минэнерго США», — пишет канал.

Так, В марте объем поставок составил 22,938 млн баррелей - в 1,8 раза больше, чем в феврале. Канада вне конкуренции со 139,869 млн баррелей нефти и продуктов из нее. Мексика на третьем месте (17,616 млн баррелей), Саудовская Аравия (10,868 млн баррелей) на четвертом.

По итогам 2020 года, по данным того же американского Минэнерго, США нарастили импорт российских нефти и нефтепродуктов до максимума с 2011-го. Объемы закупок составили 538 тысяч баррелей в сутки. В итоге Россия стала вторым по величине экспортером нефти и нефтепродуктов в США, сместив Саудовскую Аравию.

«Так что ленинское «политика есть концентрированное выражение экономики» работает отнюдь не всегда. Понятно, что здесь дело во многом в санкциях против Венесуэлы, из-за чего американские НПЗ лишились нужного им сырья и пришлось обращаться к России. Ну так и санкции-то по чьей инициативе вводились?» — задает канал риторический вопрос.

Тем временем ИА «Стекломой» высказался о лицемерии ряда американской прессы и политиков в ситуации, когда «трагедией смерти миллионов людей прикрываются для сведения личных счетов – сначала с внутриполитическими оппонентами (Трамп), затем с геополитическими (Китай)».

Пишет же телеграм-канал вот о чем: «На фоне усиливающегося геополитического противостояния США с Китаем подконтрольная демократам пресса потихоньку расчехляет главный (после трудовых лагерей в Синьцзяне конечно) пропагандистский антикитайский козырь: теорию о том, что коронавирус был создан китайскими учеными-вирусологами. Наблюдать за этим вдвойне удивительно, учитывая, что в прошлом году те же самые демократические СМИ бились в истерике от «расистских» взглядов Дональда Трампа, который с самого начала пандемии обвинял китайские власти в создании смертоносной заразы».

«По датам видно, как «убедительность» теории о лабораторной утечке вируса для «научного мира» (т.е. академической тусовочки, сидящей на грантах аффилированных с Демпартией НКО) стала расти вместе с избранием Джо Байдена на пост президента США. Очевидно, автор материала – редактор отдела фактчекинга Гленн Кесслер – сам это увидел, поэтому поспешил снабдить хронологию кратким пояснением: дело не в резкой смене методичек – это Дональд Трамп виноват. Оказывается, серьезному рассмотрению версии о рукотворном происхождении вируса изначально помешал вал конспирологических теорий о «китайском биооружии», прямо или косвенно поддерживаемых администрацией Трампа. «Научный мир» ввели в заблуждение, поэтому версию не стали рассматривать. Но сейчас-то, разумеется, совсем другое дело: всё академично, научно и непредвзято», - иронизирует канал.

К российским событиям. На прошлой неделе в стране прошли праймериз ЕР. В этой связи «Адекват» прокомментировал решение Натальи Поклонской отказаться от участия в них, за которое по мнению телеграм-канала, ее стоит похвалить.

«Причем безотносительно аксессуаров предстоящего кителя, намек на который прозвучал и с которым она связывает следующую жизненную страницу. А главным образом потому, что нашла в себе силы понять, что парламент - это не ее, и сделать из этого практические выводы. Силы, которые в аналогичной ситуации нашел бы очень не каждый.

Заслуги Поклонской времен «русской весны» несомненны - и останутся даже в истории, как останется в ней, например, Чалый. Но эти заслуги основаны не совсем на тех личностных качествах, которые обеспечивали бы успешность депутатской деятельности, а она у Поклонской не сказать, чтобы удалась хотя бы на четверку - ни по организационной линии, ни тем более по смыслообразующей.

Тем в большей степени она молодец, что осознала, что эта траектория - не ее, тем сильнее пожелания, чтобы новое дело оказалось по плечу и по душе», — резюмирует канал.

А вот РИАN обратил внимание на дискуссию председателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Александра Хинштейна и двух экспертов из интернет-сферы про мировой опыт регулирования соцсетей и других цифровых сервисов — эта тема для российского политистеблишмента по-прежнему остается весьма острой.

«Необходимость такого обсуждения понятна — Госдума собирается принять закон о так называемом «приземлении» IT-компаний. Это про то, что условный Twitter обязан иметь представительство в России. По итогу просмотра сделали несколько важных выводов.

Во-первых, все больше стран вводят регулирование деятельности международных IT-компаний из-за их фактического уклонения от уплаты налогов. Понятно, что этим всё не ограничивается и у государств также есть необходимость базового регулирования сервисов. Однако экономическая часть вопроса незаслуженно замалчивается.

Во-вторых, да, государство хочет, чтобы в случае нарушения местного законодательства было кому предъявлять претензии. Например, если соцсеть бесконтрольно публикует запрещённый контент вроде детской порнографии, за это нужно кому-то отвечать. И не в формате «что ты мне сделаешь, я в другом городе», а по-деловому. Чтобы органы власти могли быть в диалоге с бизнесом, а не обмениваться формальными письмами. Разговор с представителями компании — это намного более эффективная мера, чем бесконечные суды с зарубежными обезличенными представительствами.

В-третьих, блокировки, информационная блокада и запреты всего на свете — это не то, чего хотят страны мира, когда вводят подобные законы о «приземлении». Их цель — наладить контакт и объяснить IT-компаниям, что условные трэш-стримы нужно ограничивать не из-за цензуры, а ради общественной безопасности (и, кстати, безопасности конкретных людей — участников этих «шоу»).

Посмотрим, как эта система будет работать у нас. Но, судя по всему, основной упор закон сделает не на штрафы и блокировки, а на снижение трафика у нарушителей и, соответственно, на сокращение прибыли от рекламы», — отмечает канал.

Ну и, наконец, последнее. «Антискрепа» заметила, что в пассажирских ж/д перевозках грядет фастфуд-революция.

»РЖД планирует отказаться от вагонов-ресторанов, оставив их только в туристических и фирменных поездах. Решение уже принято. Глава холдинга Олег Белозеров заявил, что воспринимает вагон-ресторан «как нечто дорогостоящее», и что компания уже выработала линейку фастфуда, типа быстро разогреваемых бургеров. Уходит эпоха», — подчеркнул Никита Кричевский.

«Для многих поколений вагон-ресторан был неповторимым шармом, скрашивающим запоминающиеся путешествия. На смену иррациональной притягательности пришел холодный расчет: доходы РЖД от замены вагона-ресторана обычным пассажирским вагоном вырастут. Морали не будет, — заметил профессор. Ждем появления ж/д лоукостеров».

На этом всё!

До следующей недели.