«Обеспечить свободу выбора»: зачем в ЦИК собрались бороться с иностранным вмешательством

Центральная избирательная комиссия может начать бороться с иностранным вмешательством в выборы. Эту информацию подтвердил в разговоре с «Газетой.Ru» член ЦИК Игорь Борисов — именно он, по данным СМИ, может стать ответственным за эту работу в случае выделения этого направления работы.

«Действительно, сейчас только идет обсуждение вопроса, окончательное решение будет приниматься в ЦИК коллегиально. Как один из вариантов, нам нужно закрепить такое направление деятельности, и это будет не отдельная комиссия. По закону, за каждое направление отвечает кто-то из членов ЦИК. Вопрос достаточно актуальный, так как большинство европейских государств проводят соответствующие работы по противодействию вмешательству», — сказал Борисов.

Представитель ЦИК отказался назвать конкретные виды возможной борьбы с иностранным вмешательством, но дал понять, что там озабочены «последствиями развития коммуникационно-информационных технологий и отсутствием национальных границ в самом широком смысле». Кроме того, Борисов намекнул на новые запреты в публичной сфере.

«Да, идет развитие свободы слова в новом измерении, что при этом сегодня слабо урегулировано как в международном праве, так и на национальном уровне. А это нужно сделать, чтобы обеспечить свободные выборы с точки зрения исключения какого-либо вмешательства. Этот вопрос на контроле, профильные комиссии уже созданы и в Совете Федерации, и в Госдуме. Понятно, в преддверии организации выборов этот вопрос нужно проработать и у нас. Главная задача — обеспечить права и свободы наших граждан, в том числе по установлению четкого волеизъявления наших граждан.

Если решение в ЦИК скоро будет принято, то такая работа будет проводиться и в том числе уже во время думской кампании 2021 года», — подчеркнул Борисов.

В 2019 году в Госдуме была создана Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России под руководством депутата от «Единой России» Василия Пискарева. По информации газеты «Ведомости», ЦИК после создания нового направления работы будет координировать свои действия с ней и аналогичной комиссией в Совфеде.

В приемной Пискарева на вопрос «Газеты.Ru» подтвердили, подобные планы соответствуют действительности, при этом подчеркнув, что пока рано говорить о конкретных формах совместной борьбы с иностранным вмешательством. Кроме того, там отметили, что в комиссии находились в постоянном контакте с ЦИК и ранее.

«Попытки Запада искусственно посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, оправдать сепаратизм, имеют провальную перспективу, им давно надо понять, что наш народ един и непобедим», — цитирует Пискарева ТАСС.

В мае 2021 года именно члены комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству внесли поправки по недопущению на выборы любого уровня людей, связанных с экстремистскими и террористическими организациями. В 2020 году Пискарев говорил, что формы вмешательства в российские выборы включали широкий спектр от распространения дезинформации в социальных сетях до постоянных кибератак на ЦИК.

Первый подобный орган был создан в 2017 году в Совете Федерации — речь идет о временной Комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России во главе с Андреем Климовым. Он 31 мая 2021 года на расширенном заседании этой комиссии также сделал акцент на необходимости продолжать борьбу с «экстремистами всех мастей, которых используют для расшатывания политической стабильности в России» в канун сентябрьских парламентских выборов.

До этого члены упомянутых комиссий парламента внесли поправки «о просветительской деятельности» в закон «Об образовании», чтобы «оградить школьников и студентов от антироссийских сил» и активно продвигали ужесточение законодательства в отношении иноагентов.

Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что тема иностранного вмешательства в выборы — одна из самых модных в последнее время во всем мире. Эксперт напомнил, что аналогичные комиссии в большом количестве собирались в последние годы в США, Великобритании, Евросоюзе — они разбирались с якобы российским вмешательством в ход голосования в этих странах. «Было бы странно, если бы теперь российские власти не сделали нечто симметричное», — говорит Минченко.

«Я думаю, есть несколько составляющих, связанных с иностранным вмешательством. Одна из них относится к сфере компетенций спецслужб — например, незаконное иностранное финансирование избирательных кампаний в России. Но, я думаю, что ЦИК подключится к вопросу агитации в интернете, так как открытость современных информационных систем позволяет воздействовать на выборы в разных странах извне. Одним из ее объектов пристального внимания будет деятельность мировых коммуникационных гигантов, в первую очередь, YouTube, Twitter, Instagram»,

— отметил собеседник «Газеты.Ru».