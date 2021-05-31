Кандидатов убивают: как в Мексике проходит избирательная кампания

6 июня в Мексике должны пройти масштабные промежуточные выборы, и, чем ближе день голосования, тем больше в стране фиксируется политических убийств.

С сентября 2020 года по текущий момент по меньшей мере 89 политиков или кандидатов на посты были убиты,

пишет CNN со ссылкой на данные мексиканской консалтинговой фирмы Etellekt Consultores.

Согласно исследованию, всего зафиксировано более 700 нападений или преследований политиков различных уровней. По словам директора Etellekt Consultores Рубена Салазара, эта кампания станет рекордной по количеству жертв и пострадавших в Мексике с 2000 года.

Одним из громких инцидентов стало убийство экс-прокурора Абеля Мурьеты в городе Кахеме — мужчину расстреляли из автомобиля в центре города, прямо во время встречи с избирателями. Произошедшее достаточно активно обсуждалось в социальных сетях, в особенности в привязке к программе кандидата, который называл борьбу с преступностью своей главной задачей и обещал противостоять распространению наркотиков.

«Хватит наркотиков, которые крадут наших детей и разрушают наши семьи. Я — человек закона. Мои руки не дрожат. Я не боюсь», — заявил Мурьета в одном из программных обращений, оно было опубликовано всего за сутки до его убийства.

Еще одной жертвой стала Альма Роса Барраган, она баллотировалась на пост мэра Моролеона, города в штате Гуанахуато. Как пишет CNN, ситуация в регионе, с точки зрения уровня преступности, одна из самых сложных в стране. Она был застрелена также во время предвыборного выступления в конце мая.

Власти Мексики уже занимаются расследованием не только этих инцидентов, но и других нападений на кандидатов. Однако пока полиции не удалось задержать преступников. По оценкам местных СМИ, в целом, уровень раскрываемости преступлений в стране не многим больше 10%.

Политическая ликвидация

Мексиканские выборы часто сопровождаются убийствами политиков. К примеру, в преддверии голосования 2015 года более 60 кандидатов разных уровней были убиты по всей стране. Зачастую за такими преступлениями стоят представители преступных группировок, связанных с наркокартелями.

Нынешняя избирательная кампания года выделяется своей масштабностью и обещает стать самым масштабным электоральным процессом в современной истории государства. Жители страны будут выбирать 15 губернаторов, 500 федеральных и более 1 тыс. региональных депутатов, а также почти 2 тыс. глав муниципалитетов.

Как заявил директор Etellekt Consultores Рубен Салазар, в этом году большинство жертв были кандидатами на пост мэра от партий, противостоящих действующим властям в этих штатах. По его мнению, их смерть указывает на глубокие связи между оргпреступностью и региональными правительствами, которые ее защищают.

«Если вы столкнетесь с ними, вас запугают или убьют. Это мексиканская демократия на местном уровне <…> Никто не может баллотироваться без разрешения мэра и местного криминального авторитета», — указал Салазар, добавив, что президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор не хочет бороться с наркокартелями.

Запугивание кандидатов — один из обращающих на себя внимание факторов в условиях нынешней кампании.

По предварительным данным, как минимум 16 политиков отказались от участия в выборах из-за преследования или угроз.

К примеру, оппозиционный политик Кристина Дельгадо не стала баллотироваться на пост мэра города Оахака после того, как неизвестный отправил ей отрубленную голову свиньи и письмо с угрозами.

При этом президент Обрадор три года назад пришел к власти с обещанием изменить Мексику к лучшему, считая верным способом борьбы с преступностью устранение основных проблем страны, в частности бедности, чтобы дать людям возможность не идти в картели. Однако пока эта стратегия не дала необходимого результата, в правительстве утверждают, что необходимо больше времени для ее реализации.

Беззащитность и безнаказанность

На одной из пресс-конференций в конце мая мексиканский президент признал, что на данный момент в стране «тяжелое время» для предвыборных кампаний, но пообещал, что правительство будет делать все для защиты кандидатов и добиваться справедливости для жертв.

Текущую ситуацию президент списал на разрушительное воздействие коррупции в прошлых правительствах государства, что является причиной для разжигания насилия в стране. Он также указал, что власти предоставили защиту почти 150 кандидатам в разных штатах и рассматривают около 400 жалоб на преследования.

Однако, как пишет The Guardian, из-за вспышек насилия предвыборную кампанию пришлось приостановить в десятках муниципалитетов по всей стране. В частности, так поступила правящая партия «Движение национального возрождения» в южной части штата Мехико — самом густонаселенном регионе страны.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский, в Мексике в принципе очень высокий уровень насилия — он связан с наркотрафиком. Так, в 2020 году по числу преднамеренных убийств (40,5 тыс.) Мексика уступала только Бразилии, а по количеству убийств на 100 тыс. населения — Венесуэле и Гондурасу. С 2015 по 2020 годы этот показатель вырос с 13 до 27, то есть более чем в два раза.

«Нынешнему президенту это досталось в наследство от прошлой власти, ситуация продолжает оставаться достаточно сложной. К сожалению, с ней пока никто не смог справиться. Бороться с наркомафией пытались по-разному, в том числе силовыми методами или с помощью негласных договоров. Действующему президенту, который также пытается принять какие-то меры, не удается переломить ситуацию», — подчеркнул эксперт.

В результате можно прогнозировать некоторое ухудшение позиций правящего «Движения национального возрождения», резюмировал Ивановский, по данным соцопросов, сторонники президента получат относительное, но не абсолютное большинство мест — в районе 40%.