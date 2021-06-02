Следственный эксперимент: Лукашенко допустил представителей ЛНР к Протасевичу

Советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник заявил «Газете.Ru», что приглашение представителей прокуратуры самопровозглашенной республики в Белоруссию со стороны президента Александра Лукашенко — позитивный шаг. Теперь власти республики ожидают получения официального документа со стороны правоохранительных органов Белоруссии.

«Должно быть официальное приглашение или обращение, то есть какой-то документ со стороны правоохранительных органов Белоруссии. То, что на уровне президента республики есть какое-то политическое решение дать возможность проведения расследования преступлений, в частности, совершенных гражданином Белоруссии на территории Донбасса, это серьезный шаг в сторону защиты прав человека», — добавил Мирошник.

Лукашенко разрешил представителям ЛНР приехать в Белоруссию для допроса экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, против которого в самопровозглашенной республике возбуждено уголовное дело. Блогера подозревают в участии в боевых действиях в Донбассе в составе украинского батальон «Азов» (признан в России террористической организацией). Запрос на следственный эксперимент с Протасевичем луганские прокуроры направили Минску 1 июня.

«Все преступления, что здесь совершаются, активно прикрываются украинским режимом. Пока этот режим есть на Украине и те люди, которые развязали эту войну, находятся при власти, вряд ли будет возможность для открытого процесса и следствия. Поэтому мы можем только приветствовать такие шаги со стороны Белоруссии и то, что правосудие может восторжествовать», — отметил Мирошник.

Советник главы ЛНР не стал прямо отвечать на вопрос о том, будут ли власти республики требовать выдачи Протасевича и в чем именно заключается следственный эксперимент, который намерена провести генпрокуратура самопровозглашенной республики. По его словам, правоохранители будут определять все эти моменты. Получить оперативный комментарий от генпрокуратуры ЛНР журналистам не удалось.

Мирошник также отказался оценивать возможную реакцию Украины на визит представителей ЛНР в Минск, выразив уверенность в том, что белорусские власти взвесили все «за» и «против», приняв решение по допуску луганских правоохранителей. Он подчеркнул, что Луганск не видит в действиях Белоруссии шага к признанию республики.

«Милости просим»

Александр Лукашенко объявил о своем решении предоставить луганским следователям доступу к Протасевичу в ходе совещания по вопросам белорусско-российского сотрудничества. По его словам, он рассказал об уголовном деле в Донбассе в отношении блогера президенту России Владимиру Путину на встрече в конце мая.

«Сказал, что, если у них [у представителей ЛНР] будут вопросы к ним [Протасевичу и задержанной россиянке Софии Сапеге], — милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей убивали они там, в Донбассе», — указал президент Белоруссии.

С точки зрения председателя Либерально-демократической партии, депутата Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Олега Гайдукевича, разрешение по посещению Протасевича абсолютно правильно на фоне общей ситуации вокруг Белоруссии.

«Это порядочная и честная позиция, в том числе по отношению к жителям ДНР/ЛНР, которым Беларусь оказывала и будет оказывать гуманитарную помощь.

На Западе Протасевича поспешили назвать журналистом, но это террорист, который воевал в батальоне «Азов» и вел экстремистский Telegram-канал, направленный на разрушении Беларуси, призывая убивать представителей правоохранительных органов и чиновников. И приглашение представителей ЛНР для общения с ним — еще одно доказательство того, что он террорист», — сказал белорусский депутат «Газете.Ru».

При этом Гайдукевич уверен, что этот шаг не сможет лишить Минск независимого статуса в украинской вопросе, несмотря на критическое отношение к ЛНР и ДНР со стороны Украины и непризнанный статус республик Донбасса в Белоруссии.

«Суд над Протасевичем будет вестись исключительно в Беларуси и по белорусскому законодательству. То есть речи о его передаче куда-либо не идет, он будет нести ответственность перед Беларусью как ее гражданин.

Поэтому никого отдавать не будут, не думаю, что тут официальным чиновникам Киева стоит на что-то обижаться», — отметил депутат.

«Речь не идет о вмешательстве в дела Украины, мы никогда не вмешивались и не будем этого делать, — подчеркнул Гайдукевич. — У Беларуси другая роль и другая цель, она всегда вела себя порядочно, о чем знает весь украинский народ».

Половинчатая позиция

На Украине уже выступили против любых контактов Минска с республиками Донбасса, а также жестко отреагировали на прошлое заявление Лукашенко — предложение летать в Крым через Россию. Так, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова объявила, что если хотя бы один самолет республики окажется на полуострове, то против Минска будут введены санкции.

«Мы зафиксировали для себя высказывания господина Лукашенко об обращении к России и Путину с возможным открытием авиарейсов в оккупированный Крым. Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми «ЛНР» или «ДНР». И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями», — указала Джапарова.

При этом опрошенные «Газетой.Ru» эксперты разошлись во мнении относительно мотивации последних заявлений Лукашенко и будущих действий Минска в отношении Крыма и ЛНР/ДНР.

С точки зрения замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, Минск на данный момент частично теряет свою нейтральность.

«Самолеты вроде бы собирается в Крым отправлять, но на государственном уровне признавать регион российским не собирается. Пригласил представителей прокуратуры, но опять же не признал ЛНР. Получается частично выполнить то, что давно надо было сделать, но в такой опосредованной форме, а не в прямой. При этом пока нельзя сказать, что Лукашенко готов признавать Крым или республики Донбасса», — отметил эксперт.

В то же время белорусский политолог Дмитрий Болкунец уверен, что Минск уже неофициально потерял переговорную площадку по Донбассу, да и в целом Лукашенко оказался в трудной ситуации.

«У него нет больше никак вариантов, кроме дружбы с Москвой. России, скорее всего, делать ставку на сотрудничество с ним не стоит, потому что он не имеет никакой поддержки в белорусском обществе.

На признание ЛНР/ДНР Лукашенко не пойдет, нет никакого смысла признавать эти регионы — от этого ему легче не станет. Финансов это не добавит, так что его шаги в большей степени информационный шум, чем реальная работа», — резюмировал эксперт.