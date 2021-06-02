«Действия в пользу России»: в Чехии готовят Земану импичмент

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек назвал планы чешского Сената объявить импичмент президенту страны Милошу Земану «попыткой государственного переворота» на начальном этапе.

Представитель главы государства призвал правоохранительные органы республики дать оценку законности таких шагов сенаторов.

«Совершенно нелегитимное нападение организованной группы сенаторов на президента республики — это нападение на конституционность, свободу и демократию. Этот шаг группы сенаторов вызывает серьезные подозрения в совершении уголовного преступления по статье 310 Уголовного кодекса о подрывной деятельности в республике», — написал он в Twitter.

По данным комитета Сената Чехии по иностранным делам, обороне и безопасности, Земан не может занимать должность президента республики. Сенат примет решение по вопросу отстранения Земана от должности на следующей неделе.

Согласно Конституции, вердикт о некомпетентности Земана на посту президента должен быть подтвержден Палатой депутатов. Об этом в среду, 2 июня, сообщил журналистам председатель комитета Павел Фишер.

В 45-страничном анализе, подготовленном Фишером, написано, в частности, что Земан «не ориентируется в пространстве и времени, не может расставлять приоритеты в своей работе, не отличает секретную информацию», пишет издание Seznam Zpravy.

Отчет основан на публичных заявлениях президента по делу в взрывах на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году, в которых чешское следствие обвиняет «агентов российской военной разведки ГРУ» Анатолия Чепигу и Александра Мишкина.

Земан в этой связи заявил, что на самом деле у чешского следствия несколько версий по произошедшему, и не все они сводятся к «российскому следу». По его словам, «речь также может идти о сокрытии недостачи».

Глава государства указал, что следствию целесообразно обратить больше внимания на коммерческую фирму Imex Group, которая арендовала склады боеприпасов. К ней, как отметил Земан, возникает много вопросов.

Помимо этого, по его словам, к трагедии могло привести и элементарно небрежное обращение с боеприпасами.

Он добавил, что доверяет чешской полиции, но не доверяет Службе безопасности и информации (контрразведке) и призвал дождаться итогов расследования, которое ведут правоохранители республики.

Министр юстиции Мария Бенешова также сначала сообщила о нескольких версиях в расследовании, но вскоре от этих утверждений отказалась, а Земан попал под волну критики со стороны чешских политиков.

«Он не действует в соответствии со своим обещанием, он нарушает Хартию основных прав и свобод по отношению к средствам массовой информации», — сказал Фишер, добавив, что поведение президента угрожает безопасности Чехии и ее положению на международной арене.

Отчет основан на статье 66 Конституции, которая определяет механизмы отставки главы государства.

«Действия Милоша Земана уже на протяжении долгого времени несовместимы с Конституцией. Кульминацией стали его действия в связи с расследованием причины взрывов во Врбетице», — говорится в отчете.

В отношении Земана комитетом Сената выдвинуты следующие обвинения: действия против интересов Чехии в пользу иностранного государства в области внешней политики, невыполнение представительной роли главы государства, неуважение к чешской государственности, передача полномочий президента своей канцелярии, «атака» на верхнюю палату парламента.

Также сенаторы обвиняют президента страны в «нападении» на СМИ и журналистов, разжигании ненависти между группами населения Чехии, продвижении деловых интересов иностранных держав, открытом недоверии к разведывательной работе и небрежном обращении с секретной информацией.

Президентский срок Земана истекает в 2023 году. Сам он заявлял, что хотел бы видеть своим преемником действующего премьер-министра республики Андрея Бабиша. По словам Земана, тогда Чехия, была бы единственной страной-членом Евросоюза за исключением Болгарии, которую «возглавлял бы солдат».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал историю со взрывами во Врбетице позорной для Чехии и усомнился в том, что расследование дела может закончиться «каким-то конкретным результатом».

В министерстве обратили внимание, что у правительства Чехии не получается выстроить логическую цепочку «происходящих на территории собственной страны безобразий», и Прага пытается переложить всю вину на «внешнего врага» — Россию.

Российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что от имени Imex Group после начала скандала был подан иск о возбуждении уголовного дела по факту кражи имущества компании, имея в виду странную пропажу боеприпасов и указав, что такое их количество не могло быть уничтожено произошедшими взрывами.