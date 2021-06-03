Чужой среди своих: Протасевич считает, что его подставили

Сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали при экстренной посадке самолета в Минске 23 мая, предположил, что его подставил кто-то из знакомых.

«У меня был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряженный. Особенно в последние дни. Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому могут быть проблемы», — рассказал Протасевич на допросе, кадры которого были показаны белорусским госканалом ОНТ.

По словам задержанного оппозиционного журналиста, он написал в рабочий чат за 40 минут до вылета, куда и как будет лететь. В этом чате, как вспоминает Протасевич, «был и этот человек». «Я находился в СИЗО, и у меня не было никакой информации. Одной из первых вещей, о которой я подумал — реально меня просто подставили! Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Вот сразу!» — уверен молодой человек, против которого в Белоруссии возбуждено несколько уголовных дел. Протасевич также признан властями республики лицом, причастным к террористической деятельности.

Задержанный уверен, что у его знакомого, который мог его подставить, «были связи с киберпартизанами» — группой людей, которые проводили хакерские атаки на сайты госорганизаций в Белоруссии. Он отметил, что киберпартизаны «ранее занимались лжеминированиями по всей Беларуси, причем массовыми».

Видео телеканала смонтировано таким образом, что изначально Протасевич не называет имени своего недруга. Ближе к концу он говорит о Франаке Вечорка, которого телеканал называет приближенным Тихановской.

«С Франаком Вячорка были хорошие отношения. Я снимал визит Тихановской в Афинах. Все было прекрасно, два дня отработали. Он меня хвалил. Он улетел, и меньше, чем за неделю, отношение ко мне изменилось на противоположное. Я с ним общался, и он сказал: нам надо рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества», — вспомнил Протасевич. Его слова были вставлены уже ближе к концу 55-минутного фильма.

Примерно в середине видео белорусский гостелеканал отмечает, что еще до задержания Протасевича Вечорка опубликовал в соцсетях сообщения о посадке самолета, на борту которого был оппозиционер. Эту информацию якобы стали распространять Telegram-каналы, а затем увидели и правоохранители.

На допросе, кадры которого были использованы в фильме, Протасевич рассказал, что, когда увидел людей в «гражданке» и светоотражающих жилетах, подумал, что это все журналисты: «Думаю, сейчас как известного персонажа, под звук фотокамер, под софиты, телеобъективы буду спускаться. Разве что не по красной дорожке».

По словам оппозиционера, он старался меньше общаться со своей девушкой — россиянкой Софьей Сапегой, которая впоследствии также была задержана. Он надеялся, что ее не задержат, если они не будут взаимодействовать.

Протасевич, смеясь, рассказал и о том, как его кормят: «Макароны с мясом были. Вполне съедобные даже. С учетом того, сколько у нас еды в камере, что хлопцы воют, что уже мясо портится».

Против белорусского оппозиционного журналиста возбуждено уголовное дело не только в Белоруссии, но и в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Луганские правоохранители уверены, что он в 2014-2015 годах участвовал в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева, добровольно вступив в запрещенный в ЛНР батальон «Азов» (в России признан террористической организацией).

Генпрокуратура ЛНР ранее запросила у Белоруссии предоставление доступа к Протасевичу для проведения следственного эксперимента.

«В ходе расследования уголовного дела установлена причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры, в связи с чем Генеральная прокуратура ЛНР обращается к правоохранительным органам Республики Беларусь с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием подозреваемого Протасевича на территории ЛНР», — отметила представитель ведомства Инна Семенова.

В ответ на это президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил луганским прокурорам посетить задержанного блогера.

«Если у них [у представителей ЛНР] будут вопросы к ним [Протасевичу и задержанной россиянке Софии Сапеге], — милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей убивали они там, в Донбассе», — сказал Лукашенко.

Экстренная посадка самолета из-за сообщения о минировании произошла 23 мая. Тогда рейс, летевший через воздушное пространство Белоруссии из Афин в Вильнюс сел в аэропорту Минска. После этого Протасевич и Сапега были задержаны, так как против них возбуждены уголовные дела из-за акций протестов, которые проходили после избрания Лукашенко на очередной президентский срок.

Ситуация с пассажирским лайнером вызвала негодование со стороны Запада. Многие страны ограничили с республикой авиасообщение, рекомендовав своим авиакомпаниям прекратить полеты над Белоруссией. Украина вовсе прекратила авиасообщение с республикой. Кроме того, ЕС и США решили ввести санкции против белорусских властей.