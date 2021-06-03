«Будут давить за солидарность с Россией»: грозит ли Земану импичмент

В Чехии комитет по безопасности Сената — верхней палаты парламента — предложил инициировать процедуру импичмента президента республики Милоша Земана. Об этом журналистам сообщил председатель комитета Павел Фишер. Он объяснил инициативу тем, что Земан, по мнению комитета, не способен выполнять обязанности главы государства. На следующей неделе в Сенате состоится голосование по этому вопросу.

Фишер утверждает, что глава государства дезориентирован происходящим, а его действия противоречат положениям конституции страны.

Он привел в пример ситуацию с инцидентом вокруг взрывов военных складов в 2014 году в деревне Врбетице на востоке страны, в которых чешские представители власти — кроме Земана — обвиняют российские спецслужбы. Президент в апреле в своем обращении к народу заявил, что помимо «российской» существуют несколько других версий произошедшего. Председатель сенатского комитета убежден, что таким выступлением президент нанес ущерб интересам национальной безопасности Чехии.

Намерение членов Сената отправить в отставку Земана осудил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек, назвавший действия сенаторов «попыткой государственного переворота». По его словам, это атака на президента, конституционность политического строя, свободу и демократию, основанная на лжи.

«Это уже не дискуссия, ведущаяся на академической площадке или в СМИ. Это организованная попытка государственного переворота в зародыше», — написал Овчачек в Twitter.

Представитель президента отметил, что шаги сенаторов подпадают под статью национального уголовного кодекса о действиях, направленных на ликвидацию республики, и призвал органы правосудия дать инициативе соответствующую оценку.

В Чехии на сегодняшний день много политических проблем, разворачивается серьезная политическая борьба, обратил внимание в комментарии «Газете.Ru» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт дискуссионного клуба «Валдай» Дмитрий Офицеров-Бельский. В частности, 3 июня Палата депутатов — нижняя палата парламента — должна рассмотреть вопрос о вынесении вотума недоверия правительству премьер-министра Андрея Бабиша. Как отметил эксперт, это может быть каким-то образом связано с Россией, но не напрямую. В данном случае речь идет о внутричешских проблемах.

«Земан — президент, который выступает за конструктивный диалог. Он не пророссийский, не прозападный, он прочешский политик. Конечно же, он заинтересован в том, чтобы Чехия была процветающей страной, чтобы экономические, политические связи продолжали развиваться. Его оппоненты намерены эти связи оборвать. Я считаю, что будут предприняты серьезные усилия, чтобы лишить его поста, но, скорее всего, необоснованные», — подчеркнул специалист.

Если Сенат, где большинство составляют политические противники Земана, поддержит идею об его импичменте, это решение должна будет утвердить Палата депутатов, но там уже преобладают сторонники главы государства.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев убежден, что в Палате депутатов противники Земана не наберут достаточно голосов, чтобы отправить его в отставку.

«Это сотрясение воздуха перед парламентскими выборами, которые пройдут в Чехии в октябре. Тема отношения к Земану активно используется его противниками прежде всего из числа партий, которые очень не любят Россию. Именно российская тема здесь является преобладающей», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По его словам, при нынешнем составе нижней палаты отставка Земана невозможна, но неизвестно, что будет после выборов: при определенном раскладе возможны различные варианты развития политического конфликта в Чехии.

Как уточнил Вадим Трухачев, на сегодняшний день в информационном поле преобладают противники Земана. Даже среди изданий, которые настроены к нему более-менее лояльно, преобладает явная антироссийская точка зрения.

Земан долгие годы старался поддерживать пророссийскую позицию по многих вопросам, но делать это становится все сложнее ввиду парламентского центра, выступающего так, как хотят политические силы ЕС,

объяснил «Газете.Ru» руководитель Центра исследований стран Восточной Европы МГИМО Даниил Чугунов.

«На любое европейское государство, заявляющее свою солидарность с Россией, будут давить — это надо понимать. Есть большая вероятность, что президент все же покинет свой пост, что приведет к ухудшению отношений между российской и чешской стороной. Европа снова, используя традиционные методы давления, фактического лоббирования в национальных парламентах, переиграла всех в политическом плане», — отметил эксперт.

На фоне противостояния политических сил в Чехии в местных СМИ начали публиковать материалы о несоответствии официальной позиции чешских властей по ситуации в Врбетице, согласно которой взрыв на военном складе устроили российские спецслужбы.

Об этом написали аналитики сетевого издания Parlamentni listy со ссылкой на местное агентство EXANPRO, специализирующееся на анализе информации в сфере безопасности.

По версии чешских властей, ответственность за взрывы лежит на россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, которые также подозреваются в Великобритании в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.