«Россия ощущает угрозы»: Путин рассказал о борьбе с изменением климата

Таяние льдов в Арктике вследствие потепления климата создает риски, в том числе, и для российских городов, простроенных в регионах вечной мерзлоты, заявил президент России Владимир Путин в ходе речи на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Он напомнил, что, по оценкам экспертов, человеческая деятельность привела к накоплению в атмосфере земли более 2 трлн т парниковых газов, и ежегодно эти цифры увеличиваются на 50 млрд т, что способствует повышению температуры планеты.

По словам политика, значительные масштаб, место и роль России в мире предполагают, что российские экологические проекты в будущем будут играть ведущую роль в глобальных усилиях по сохранению климата.

«Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия не заинтересована в решении глобальных экологических проблем. Но сразу могу сказать — это чушь, это миф, а то и откровенное передергивание. Как и остальные страны, мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почв, таяние вечной мерзлоты», — подчеркнул глава государства.

В этой связи он указал, что, согласно планам российских властей, следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть ниже, чем в Европе, и сообщил о поручении правительству до 1 октября представить проект в рамках этого направления.

Путин отметил, что Россия намерена снизить объемы вредных выбросов промышленности за счет повышения энергоэффективности, развития атомной сферы, гидроэнергетики и инвестиций в возобновляемые источники энергии.

Ранее заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков сообщил, что, по оценкам его ведомства, ущерб от потепления в российской Арктике к 2050 году составит от 2 до 9 трлн рублей.

«При самом оптимистичном прогнозе, то есть когда у нас минимальные темпы потепления, — 2 трлн рублей до 2050 года, и максимальные потери, если интенсивность потепления будет нарастать, — 9 трлн рублей к 2050 году», — сказал чиновник.

Он добавил, что потепление может стать причиной разрушения инфраструктуры в районах Крайнего Севера: перепады температур уничтожают сваи в зданиях и становятся причиной разрыва труб, повреждения прочей инфраструктуры.

В прошлом году один из крупнейших финансовых конгломератов Morgan Stanley выпустил отчет с анализом рисков, связанных с деятельностью в зоне вечной мерзлоты, для промышленных компаний России. Они были оценены как весьма значительные, в частности, для таких корпораций, как «Газпром», «Новатэк», «Норникель» и «Алроса», пишут «Ведомости».

В докладе приводились данные Годдарского института космических исследований. Оказалось, что в последние 20 лет температура в зоне вечной мерзлоты в России растет в 3-4 раза быстрее, чем в среднем по миру. При этом в зоне вечной мерзлоты находится около 60% суши России.

В результате таяния вечной мерзлоты выделяются большие объемы метана и углекислого газа, снижается стабильность почвенных покровов, возникают риски для инфраструктуры.

Согласно расчетам американской компании, около 90% газа, около 30% нефти, 100% добываемого палладия и 90% алмазов в России добываются в зоне вечной мерзлоты.

«Разлив дизеля в Норильске актуализировал вопрос климатических рисков для российских сырьевых компаний», — говорилось в материале.

В частности, в наихудшем положении с этой точки зрения находится «Новатэк»: по расчетам банка, 100% его добычи в 2019 году велось в зоне вечной мерзлоты. Для «Газпрома» этот показатель составил 89%, для «Лукойла» – 46%, наименьшие риски у «Роснефти» – всего 26%. В металлургическом секторе в лидерах антирейтинга «Алроса» (89%), «Норникель» (85%) и «Полиметалл» (39%).

Как известно, в своей стратегии инвестирования в акции российских компаний Morgan Stanley выделяет изменение климата в зоне вечной мерзлоты как один из наиболее существенных среднесрочных и долгосрочных рисков.