Без Путина не решить: в Японии вновь заговорили о Курилах

Только при президенте России Владимире Путине японское правительство сможет решить проблему «северных территорий» (так в Японии называют южную часть Курильских островов), заявил депутат от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки. Он на протяжении многих лет занимается вопросами диалога Токио и Москвы.

«Территориальный вопрос удастся решить, лишь пока Путин занимает должность президента РФ. Упустив эту возможность, мы навсегда оставим его нерешенным», — приводит слова парламентария агентство Kyodo.

Вчера Владимир Путин, отвечая на вопросы представителей мировых информационных агентств на полях Петербургского мирового экономического форума (ПМЭФ), заявил, что с Японией нужно выстраивать добрососедские отношения, несмотря на то, что позиция японской стороны по вопросу принадлежности Курил неоднократно претерпевала изменения.

«Японская позиция, она очень часто менялась, начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах. Потом мы по вашей инициативе, по японской инициативе, вообще прекратили какие бы то ни было разговоры об этой части Курильской гряды. Потом мы возобновили [разговоры] по просьбе японской стороны. Речь шла о двух островах. После этого японская позиция опять изменилась, и речь уже пошла о четырех островах. Но Россия никогда с этим не соглашалась, и Советский Союз [не соглашался]», — сказал глава РФ.

Путин уточнил, что поправка к Конституции РФ о запрете на отчуждение территорий не означает, что переговоры по мирному договору с Японией должны быть приостановлены.

Комментируя эти слова, источник в канцелярии японского премьер-министра отметил, что глава России показал настрой на ведение переговоров с Японией. «Однако в правительстве [Японии] нет ни одного человека, который ожидал бы сиюминутного продвижения переговорного процесса», — сказал собеседник агентства.

На протяжении нескольких десятилетий Москва и Токио проводят консультации для выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основное препятствие — разногласия стран по вопросу прав на южную часть Курил. По итогам Второй мировой войны весь архипелаг был включен в состав СССР. С тех пор Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.

В МИД России неоднократно подчеркивали, что суверенитет над Курильскими островами, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Тем не менее Москва готова обсуждать с Токио вопрос мирного урегулирования этого конфликта путем заключения договора. В 2018 году Владимир Путин встретился с тогдашним премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Сингапуре, где они договорились об активизации переговорного процесса на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года.

Этот документ позволил прекратить военное состояние между странами и восстановить дипломатические отношения. В нем советские власти заявили о том, что готовы передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих небольших необитаемых островов Малой Курильской гряды, но при условии, что сначала будет заключен мирный договор. В декларации, как отметил в мае 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров, четко указано, что размежевание возможно только при заключенном мирном договоре.

В том же году Абэ отмечал, что хочет «вывести переговоры по заключению мирного договора на новый уровень». По его словам, «договоренности, достигнутые в 2016 году в Нагато вместе с президентом РФ, реализовываются». В начале сентября 2019 года состоялись переговоры Абэ и Путина. Как отмечало агентство Kyodo премьер-министр Японии подтвердил свое намерение продолжать процесс заключения мирного соглашения.

Эксперт фонда Sasakawa Peace Foundation, специалист по России Тайсукэ Абиру считает, что импульсом для развития отношений Москвы и Токио в тот период, когда премьер-министром Японии был Синдзо Абэ, стало одно из заявлений Путина. В марте 2012 года в рамках вопроса заключения мирного соглашения Путин напомнил о принципе «хикивакэ» (с яп. ничья, термин из дзюдо), отметив, что нужно «добиться приемлемого компромисса».

«Затем в октябре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев впервые посетил Японию. В этом смысле динамику укреплению японо-российских отношений в период администрации Абэ, пришедшей к власти в декабре, придало именно заявление Путина о ничьей», — сказал Абиру ТАСС.

По мнению эксперта, правительство Абэ стремилось к заключению мирного соглашения с Россией, которое «предполагало решение территориального вопроса».

Осенью 2020 года главой японского правительства стал Ёсихидэ Суга. После назначения он как сторонник Синдзо Абэ заявил о продолжении переговорного процесса с Россией по поводу мирного договора с Россией.

«Что касается вопроса Северных территорий, намерен продолжать диалог [с Россией], чтобы прояснить вопрос принадлежности четырех островов», — слова Суга приводит телеканал NHK.

В то же время Суга утверждает, что «северные территории — это острова, на которые распространяется наш [японский] суверенитет». Кроме того, он отмечал, что базовая позиция Японии — это решение территориальной проблемы и последующее заключение мирного договора.

В России с такой позицией не согласны. Глава МИД Сергей Лавров обращал внимание, что Путин договорился с Абэ «продвигаться в обсуждении проблем, которые у нас остаются, на основе декларации 1956 года, в которой четко сказано: сначала мы признаем территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями, включая и эти территории, признаем тем самым итоги Второй мировой войны, а потом, возможно, будет обсуждаться все остальное».