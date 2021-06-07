«Санкции навсегда»: к чему готовится Россия

Очередные антироссийские санкции могут быть приняты за рубежом уже в ближайшем будущем, России нужно быть готовой к такому развитию событий. Об этом в ходе своего выступления в Государственной думе заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин, передает РИА «Новости».

«Когда мы говорим о противодействии, мы одновременно должны думать и о готовности к новым санкциям, безусловно, есть перечень дополнительных мер, которые держатся под сукном, которые будут задействованы в те моменты, в тех условиях, когда это будет сочтено нужным», — сказал замглавы МИД.

По его словам, санкции против России — это «навсегда», и надо быть «реалистами». Он напомнил, что санкции закреплены на законодательном уровне в Америке и других странах, «открутить назад их будет невозможно».

Санкции направлены на ослабление «единства российского народа» и маргинализацию Российской Федерации на международной арене. Эти меры, подчеркнул Панкин, являются нелегитимными и опираются на «зыбкие факты», создавая «атмосферу токсичности». Просить отменить санкции РФ не будет, но продолжит их изобличать как ущербные.

«Естественно, полагаться на собственные силы — это самое важное. Но я повторяю: без хороших, крепких отношений со многими странами мира, в разных странах мира нам не удастся поддерживать тот вес, ту роль, которую мы играем в глобальной геополитике», — заявил также российский дипломат перед депутатами Думы.

Санкционная гусеница

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил 7 июня, что всего против России принято более 90 различных санкций. «И конечно, это такой порочный какой-то замкнутый круг. Ну теоретически из которого, конечно, нужно выходить. Потому что санкции ведь не позволяют добиваться каких-то целей», — подчеркнул он.

Представитель Кремля также заявил, что с Россией работает лишь один инструмент — диалог на основе взаимного уважения.

2 июня заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал возможные новые санкции США в отношении Российской Федерации незаконными.

«Я не придаю этим сигналам особого значения по причине того, что незаконность, нелегитимность американских санкций для нас — отправная точка всего нашего подхода. Мы это не обсуждаем», — сказал Рябков. Таким образом, он прокомментировал возможность того, что Вашингтон может отложить введение санкций.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия должна быть готова к «совсем жестким» санкциям со стороны Соединенных Штатов, введение которых фактически означало бы «начало войны».

В мае администрация президента США Джо Байдена решила не вводить санкции против компании-оператора «Северного потока — 2», потому что газопровод уже практически достроен и штрафные меры на данном этапе могут быть лишь «контрпродуктивными».

«Президенту Путину известно об этих заявлениях из Вашингтона, и российская сторона эти заявления приветствует», — сказал Песков журналистам.

Западные политики неоднократно заявляли, что против России могут ввести новые санкции. Среди прочих мер называлось возможное отключение страны от банковской системы SWIFT и санкции против суверенного долга страны.