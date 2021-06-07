О чем Байден говорил по телефону с Зеленским

Посещение Зеленским Овального кабинета

Президент США Джо Байден пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского в Белый дом в ходе телефонного разговора 7 июня.

Байден сказал Зеленскому, что с нетерпением ждет возможности приветствовать украинского президента в Белом доме этим летом после своей поездки в Европу.

«Зеленский более двух лет ждал приглашения в Овальный кабинет», — написал в Twitter репортер BuzzFeed News Кристофер Миллер.

Сам украинский президент поблагодарил Байдена за приглашение и сообщил, что приедет в Вашингтон в июле.

«Я с нетерпением жду этой встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества между Украиной и США», — заявил украинский лидер.

Также, как пишет Reuters со ссылкой на советника по национальной безопасности Джейка Салливана, Байден подтвердил решительную поддержку Украины со стороны США.

Политики говорили «практически о всех важных аспектах отношений» Вашингтона и Киева, включая безопасность Украины, указал представитель Белого дома.

Защита Украины на саммите с Путиным

Как подчеркнул Салливан, Байден заверил Зеленского, что на встрече с [президентом России Владимиром] Путиным

«он будет твердо отстаивать суверенитет, территориальную целостность и западные устремления Украины».

В разговоре поднимались также вопросы по газопроводу «Северный поток — 2» и обсуждалось стремление Украины присоединиться к НАТО.

Стоит напомнить, что в данный момент в отношении компаний, участвующих в строительстве трубопровода, действуют санкции США, однако администрация Байдена решила не вводить рестрикции против оператора СП--2 — компании Nord Stream 2 AG — и ее директора Маттиаса Варнига. Ограничительные меры не помешали вошедшей в финальную стадию прокладке газопровода у берегов Германии.

Это решение ранее было раскритиковано Зеленским, который признавался, что был «неприятно удивлен» решением Байдена и сетовал на то, что США позволяют достраивать СП--2, будучи «последним оплотом» в борьбе против этого проекта. Он добавлял, что ему стало известно об отказе Соединенных Штатов от санкций «из прессы», и подчеркивал в этой связи, что отношения стратегических партнеров должны быть «прямыми».

Натовские перспективы Украины

Тем не менее, нынешний разговор советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал политиков «предметным, доверительным, касающимся максимально широкого спектра вопросов».

«Фактически, это была обстоятельная сверка позиций двух государств перед предстоящими в июне саммитами. В частности, перед саммитом НАТО и встречей президента США с президентом России. Разговор президентов, кстати, длился дольше, чем было запланировано», — отметил Подоляк.

По его словам, Байден «абсолютно четко подтвердил неизменность позиции США по поддержке интеграции Украины в НАТО и важности предоставления Украине ПДЧ» («Плана действий по членству в НАТО»).

«Президент Байден подтвердил неизменность максимально широких гарантий Украине в сфере безопасности. В максимально широком значении этого смысла», — резюмировал представитель офиса украинского президента.

Стоит отметить, что письмо за подписями президента Украины Виктора Ющенко, премьер-министра Юлии Тимошенко и спикера парламента Арсения Яценюка с просьбой присоединить Украину к «Плану действий по членству в НАТО» Североатлантический альянс получил еще в начале 2008 года.

Однако на Бухарестском саммите НАТО в апреле того же года украинская сторона получила отказ из-за позиции Германии и Франции.

За прошедшие 12 лет Украина так и не получила ПДЧ, лишь в июне 2020 года Североатлантический совет признал Украину в качестве партнера с расширенными возможностями, при этом в НАТО отдельно подчеркнули, что этот статус не влияет на решение о членстве страны в Альянсе.

Зеленский в интервью американскому изданию Axios ранее заявлял, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО, заверяя, что от этого зависит безопасность в Европе.

«Это один из важнейших вопросов безопасности — той самой безопасности, о которой говорит президент США Джо Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?» — выражал недоумение украинский лидер.