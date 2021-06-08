«Палач» или «герой»: сербы разошлись во мнении о Младиче

79-летний сербский генерал Ратко Младич проведет остаток своей жизни в тюрьме. Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге 8 июля приняла решение оставить в силе вынесенный в ноябре 2017 года приговор. И хотя апелляция сочла Младича невиновным в геноциде, все прочие обвинения, которые были выдвинуты против него — преступления против человечества, нарушение законов и обычаев войны — суд подтвердил.

Семья осужденного не согласна с приговором. «Мы не можем относиться к этому решению хорошо, поскольку считаем, что оно противоположно правильному решению. Это несправедливое решение во всяком случае», — передает ТАСС слова сына генерала Дарко Младича.

Но что важнее, это судебное решение вызывает протест и у политиков высокого уровня.

Нынешний лидер боснийских сербов, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик сказал журналистам, что приговор МОМУТ «не имеет ничего общего с правом и справедливостью». А президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Желька Цвиянович отметила: своим вердиктом Гаагский трибунал «еще раз подтвердил свою роль антисербского суда, который ответственность за военные преступления утверждает не по доказательствам, а по национальной принадлежности обвиняемых».

Герой или злодей?

Нельзя сказать, что со словами сербских политиков согласны все сербы. Черногорский журналист Илия Вукелич подчеркивает в беседе с «Газетой.Ru», что отношение к фигуре Младича буквально раскалывает Балканы на две части:

«Практически во всех республиках бывшей Югославии его считают военным преступником — и это мягко говоря. В Сербии и Черногории отношение двойственное. Есть люди, которые его осуждают. Есть люди, которые считают его борцом за сербский народ».

В сербской части Боснии и Герцеговины отношение к Младичу преимущественно положительное, рассказывает «Газете.Ru» боснийский серб Горан Борич. По словам Борича, в его родном городе Баня-Лука — фактической столице РС БиГ – на стенах часто можно увидеть листовки с портретом осужденного генерала, которого его соотечественники считают героем.

«Ратко Младич был героем и будет. Он виноват ровно настолько, насколько виноваты генералы с двух других сторон. Но кого-то должны были сделать главным козлом отпущения», — рассуждает Горан.

Такого же мнения придерживается 57-летний инженер из Белграда Мирослав Павлович: «Я думаю, что Младич – герой. Он не плохой человек, он ничего плохого не сделал. Он настоящий солдат, уважал все правила войны, и я думаю, что он не виноват. Хотя, конечно, есть сербы, которые думают иначе».

Илия Вукелич из Черногории – как раз один из них «Я считаю Младича, мягко говоря, военным преступником. Мое мнение может быть не объективным, но в те годы я занимался журналистской работой. Мне приходилось наблюдать за теми людоедскими событиями, — отмечает он. — То, что там происходило, — это полный кошмар. Я не знаю, стоит ли рассуждать юридически, был ли это акт геноцида или нет.

Но Младич — палач и мясник. Своими действиями он опорочил и поверг в грязь сербские воинские традиции».

«Достаточно посмотреть, как воевали сербы в Первую мировую войну и как соблюдали кодекс воина по отношению к гражданскому населению, чтобы понять, что он сделал. И это сделал человек, который распинался в верности Тито, который считал себя югославом», — возмущается Вукелич.

Мирослав Павлович из Белграда в корне не согласен с такой точкой зрения. Он считает, что ответственность за совершенные в Боснии и Герцеговине преступления должны нести исполнители, ведь преступных приказов никто не издавал. «Там, конечно, случились ужасные вещи, но это невозможно, нельзя называть геноцидом. Запад пытается сочинить сказку, в которой во всем виноваты сербы, а все остальные вообще не виноваты. Чтобы таким образом оправдать все, что они сделали нам», — говорит он.

Уроженец Белграда убежден, что Гаагский трибунал — «это цирк, а не суд» и что суд предвзят к сербам: «Как это возможно, что виноваты в итоге только наши генералы, только наши политики?

Им важно доказать, что у нас злая система, что все сербы хотели убивать как можно больше. Но это неправда».

Илия Вукелич из Черногории опровергает мнение о том, что у правосудия есть какая-то предвзятость по национальному признаку. По его словам, Младич совершил преступления и понесет наказание, которое, возможно, даже слишком мягкое:

«Я считаю Младича — выражусь юридическим языком — военным преступником. А если выражаться неюридическим языком, то выродком. Один из обвиняемых в Нюрнберге — Альфред Йодль — был повешен за меньшие дела. Но разница между Нюбнбергским и Гаагским трибуналами заключается — и это касается не только Младича, но и других — в том, что в Нюрнберге была петля и виселица, а здесь ее нет».

Кто такой Ратко Младич и за что его осудили

Ратко Младич был одним из ключевых участников трагических событий, имевших место в Боснии и Герцеговине в первой половине 1990-х.

В феврале 1992 года республика Босния и Герцеговина провела референдум о независимости, в котором участвовали в основном босняки, исповедующие мусульманство. Боснийские сербы в основной массе не голосовали. По результатам плебисцита была провозглашена независимость, однако лидеры боснийских сербов ее не приняли.

Вскоре на территории всей республики разгорелись боевые действия и начались первые этнические чистки. Самый жестокий эпизод войны — массовое убийство боснийских мусульман в городке Сребреница, который представлял собой анклав на территории самопровозглашенного государственного образования Республика Сербская.

В ответ на боевые вылазки боснийцев за пределы анклава 6 июля 1995 года Армия боснийских сербов под командованием Младича атаковала Сребреницу и полностью заняла город через пять дней — 11 июля.

Всего за неделю, по данным МТБЮ, армия боснийских сербов уничтожила от 7 до 8 тысяч мужчин-мусульман. Точное число жертв не установлено до сих пор.

Еще около 36 тысяч женщин и детей были депортированы из города и автобусами перевезены в Кладань, находившуюся под контролем мусульманских формирований.

Согласно материалам МТБЮ, под непосредственным командованием Младича проводились массовые расстрелы схваченных сербами мирных жителей-мусульман (мужчин и мальчиков в возрасте от 10 до 65 лет).

Сербский генерал скрывался от международного суда почти 16 лет. Его арестовали лишь в 2011 году в Сербии, экстрадировав после этого в Гаагу.

Гаагский трибунал, принявший целый ряд громких решений по военным и политическим лидерам бывших югославских республик, официально завершил работу в 2017 году.

За время своей работы, то есть почти за четверть века, инстанция провела судебные процессы по делу 161 человека.

Под трибунал попало практически все гражданское и военное руководство Сербии, Республики Сербской в Боснии и Герцеговине и Республики Сербская Краина в Хорватии, включая экс-президентов, членов правительства, начальников генштаба, высших военачальников, руководителей силовых ведомств и спецслужб. В общей сложности 90 человек были приговорены к различным срокам тюремного заключения за геноцид, преступления против человечности, нарушение законов и обычаев войны, а также серьезные нарушения Женевских конвенций.