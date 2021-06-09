«Красные линии» саммита: о чем Байдену нельзя говорить с Путиным

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил «Газете.Ru», что одной из «красных линий» для Москвы на встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена будет вопрос вступления Украины в НАТО.

«Россия, с точки зрения своей безопасности, считает неприемлемым вступление Украины в НАТО. США заявляют, что они поддерживают вступление украинской стороны в альянс, и о том, что у нее есть все необходимые инструменты для этого. Но признают, что для вступления Украины в НАТО нужен полный консенсус среди членов альянса, а его не наблюдается, так как в Европе многие выступают против — прежде всего Германия и Франция», — добавил сенатор.

В своем Telegram-канале Пушков выразил надежду, что Байден не станет играть мускулами на встрече с Путиным и навязывать российскому президенту свои требования и условия.

Как пояснил сенатор «Газете.Ru», перед главой Белого дома стоят три задачи в рамках саммита:

«Во-первых, сформулировать условия, при которых возможны стабильные отношения между Россией и США. Во-вторых, изложить свою позицию по ряду спорных вопросов. Возможно, договориться о некоторых правилах игры в условиях сохраняющейся враждебности. И в-третьих, провести зондаж относительно перспектив сближения России и Китая, учитывая желание США начать серьезную информационно-политическую атаку на КНР при поддержке Евросоюза».

«Если Байден действительно опытный политик и дипломат с 50 годами международной деятельности, как утверждает пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, то это будет набор пожеланий. Если же президент США захочет поиграть мускулами, то он может это озвучить как набор требований. Однако атмосфера таких встреч предполагает, что даже если это по своей сути требования, чтобы они были выражены в форме пожеланий. Иначе разговор является беспредметным», — отметил Пушков.

Вряд ли Байден объявит Путину программу перехода «красных черт» в Женеве, уверен сенатор, это было бы неуместно и обрекло бы саммит на провал. Вероятно, президент США также не провозгласит программу новой холодной войны с Россией, но и не будет искать пути улучшения отношений с Москвой.

«Позиция силы»

Опрошенные «Газетой.Ru» депутаты и сенаторы указывают на разные возможные «красные черты», которые не стоит пересекать Байдену на саммите.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что такой линией безусловно станет попытка разговаривать с «позиции силы» с американской стороны, менторский тон.

«Буквально несколько дней назад мы видели сосуществующие комментарии Белого дома. Еще раз повторю: в рамках саммита возможен исключительно диалог, причем взаимоуважительный и конструктивный. Надеюсь, что в Вашингтоне это прекрасно осознают», — заявил депутат.

«Если американцы не поймут, что сегодняшняя Россия — это не Россия конца 90-х годов прошлого века, когда была разруха, то они потеряют очень многое в двусторонних отношениях и даже свою лидирующую позицию в мире», — уверен первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Весь мир быстро среагирует, если увидит, как американцы пытаются задавить Россию, но у них ничего не получается. Они потеряют свой авторитет в глазах всего мира. Я надеюсь, что разговор Путина и Байдена будет идти уважительно и как равного с равным. А также на то, что после него не последуют какие-либо неожиданности. К сожалению, Байден страдает иногда непродуманными и спонтанными заявлениями», — указал сенатор.

Член комитета Совфеда по международным делам Вадим Деньгин предостерег США от попыток поучать Россию. Вашингтону необходимо понять, что Москва имеет право на свое мнение и с ним нужно считаться.

«В США уже прошли пробросы, что если мы не будем с ними сотрудничать, они будут вести себя по-другому. Но они уже ведут себя по-другому, зачем тогда пытаются встретиться, сами все озвучивают и говорят только об этом. На мой взгляд, американцам встреча нужна больше, чем нам. Саммит безусловно важен в рамках безопасности всего мира, надеюсь, переговоры будут конструктивными. Пока говорить о красных чертах бессмысленно, Путин и Байден на месте сами решат, что ими является, а что нет», — резюмировал сенатор.

Руки прочь от Крыма

Впрочем, одну «красную линию» назвали сразу несколько представителей российского парламента. Речь идет о крымском вопросе.

Например, Владимир Джабаров отметил, что хотя есть целый ряд вопросов, которые Россия никогда не станет обсуждать, крымской темы это касается в первую очередь.

«Мы закрыли для себя раз и навсегда тему Крыма. Если американский президент попытается поднять эту тему, то, скорее всего, не получит никакого ответа. Наш лидер вряд ли будет ее вообще обсуждать. Кроме того, если опять будет подниматься тема об оказании санкционного давления и какие-то угрозы, то это также будет «красная линия», которую переступить нельзя», — подчеркнул сенатор.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова согласна с тем, что вопрос Крыма Байдену не стоит поднимать. «Это, вероятно, самый важный момент, потому что нас пытаются назвать агрессорами в связи с этим. А все остальное по большому счету решаемо», — сказала депутат.

Мнение коллег-парламентариев разделяет зампредседателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа. По его словам, претензии к территориальной целостности однозначно неприемлемы для Москвы. «А также искажение задач, которые поставлены минскими договоренностями, и любые действия, направленные на ущемление интересов России и российского народа», — отметил депутат.