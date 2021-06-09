Как Путин оценил российско-украинские отношения

«Накопилось столько проблем»

Как рассказал российский президент Владимир Путин, когда на уровне администраций зашла речь о темах возможных переговоров с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, стало ясно, что «в целом предлагалось говорить о международной безопасности».

«Это, конечно, важный аспект ситуации в мире. Международная безопасность важна для всех, в том числе и для России, для Украины. Но мне думается, что у нас в двухсторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом», — добавил он в эфире телеканала «Россия 24».

Путин заметил, что «прежде всего надо решить проблемные вопросы двусторонних отношений», несмотря на наличие глобальных вызовов.

«Что касается Донбасса и киевских властей сегодняшних — это не наша, не моя прихоть, чтобы киевские власти разговаривали с людьми с Донбасса. Так прописано в Минских соглашениях и под ними стоят подписи непризнанных республик ЛНР, ДНР. Подписи стоят», — подчеркнул российский лидер.

Путин напомнил, что занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко «настаивал на том, чтобы были поставлены подписи руководителей этих двух республик», а «представители Донбасса не хотели этого делать, нам пришлось провести с ними достаточно большую работу». «А теперь киевские власти не хотят с ними разговаривать», — добавил Путин.

Глава государства также напомнил про убийство руководителя одной из республик Александра Захарченко. «Убили человека. Руководителя одной из республик. И тишина. Тоже об этом как-то никто не вспоминает. Это, конечно, говорит о том, что желания исполнять Минские соглашения у сегодняшних киевских властей просто нет», — считает Путин.

«Серьезный удар по русскому народу»

Российский лидер также затронул тему недавнего законопроекта «О коренных народах Украины», который внес в Верховную раду Зеленский. В проекте русские не обозначены как коренные народы Украины и соответственно не имеют права «сохранять и укреплять свои особые политические, правовые, социальные и культурные институты, сохраняя при этом свое участие в экономической, социальной и культурной жизни».

Путин отметил, что относится к этому закону отрицательно. «Как еще к этому можно относиться», — сказал он, напомнив, что Украина как государство стала «порождением советского периода».

«Большевики, организуя Советский Союз, создали в том числе союзные республики и Украину. Можно вспомнить, что вот эти территории пришли в состав Российского государства или процесс их воссоединения с Россией начался в 1654 году после Ярославской Рады. И тогда те люди, которые проживали на этих территориях, а это, выражаясь сегодняшним языком, три области, так вот эти люди считали и называли себя русскими и православными», — обратил внимание президент, указав, что все документы есть в архивах.

Он даже отметил, что возможно напишет статью на эту тему, чтобы выразиться по этому поводу «более основательно и подробно».

В то же время он заметил, что законопроект украинского президента «не соответствует никаким нормам международного гуманитарного права».

«Это мощный, серьезный удар по русскому народу в целом. Конечно, это не может быть для нас безразличным», — подчеркнул Путин.

Вместе с тем он предположил, что никакой реакции на этот документ со стороны европейских общественников не будет.

«Само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее — это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии», — добавил он, отметив также, что непонятно, как быть людям со смешанной кровью.

«Планы вступления в НАТО Украины обсуждаются»

Президент России не исключил, что Украина может вступить в Североатлантический альянс.

«Все так немножко посмеиваются над Зеленским, мол, все это болтовня и ничего не будет. У меня другое мнение. Я уже говорил, как произошло расширение НАТО, и уже сказал, что нас никто не спрашивал» , - сказал Путин, отметив, нет гарантий, что это не произойдет.

Он предположил, что американские власти могли сказать Зеленскому: «Знаешь что, ты рановато вылез, рано еще об этом говорить и ни к месту ты вылез, потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне двух президентов, что ты нам мешаешь, портишь нам обстановку саммита, помолчать не мог несколько дней, что ли». «А на самом деле можно себе представить, что планы вступления в НАТО Украины обсуждаются, во всяком случае никто не говорит нет», — подчеркнул глава государства.

При этом Путин указал, что НАТО ставит свои интересы выше интересов других стран. Он напомнил, что ранее в альянс приняли страны, несмотря на достигнутые договоренности. Он добавил, что если Украина вступит в союз, то подлетное время ракет до центральной части России составит 7-10 минут.

Как действует Украина?

Ранее стало известно, что украинское правительство согласовало «первый в истории стратегический документ» (как назвал его глава МИД Украины Дмитрий Кулеба) — Стратегию внешнеполитической деятельности до 2024 года.

Теперь документ должен утвердить Совет национальной безопасности. России посвящены два раздела. Авторы документа называют РФ основной угрозой для Украины и ЕС. В связи с этим украинские власти намерены «прекратить агрессивную политику России» и восстановить целостность страны — при поддержке международного сообщества.

Кроме того, указано, что Россия и Украина смогут мирно существовать, если Москва вернет Киеву Крым и Донбасс, а также выплатит репарации «за ущерб, причиненный Украине вследствие временной оккупации территорий».