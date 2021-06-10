«Действовал в пользу России»: в Варшаве задержали шпиона-журналиста

В Варшаве задержан гражданин Польши. Его обвиняют в шпионаже в пользу России, сообщает Генеральная прокуратура республики.

Операцию по задержанию провели сотрудники Агентства внутренней безопасности 31 мая. Соответствующее указание дал прокурор Мазовецкого межрайонного отдела по делам организованной преступности и коррупции.

По информации Генпрокуратуры, задержанного зовут Януш Н. По версии следствия, он «вел деятельность в пользу России, которую активизировал после того, как ранее по подозрению в шпионаже был задержан его коллега». Он якобы пытался общаться с польскими и иностранными политиками, в том числе из Европарламента.

«Подозреваемый вел свою деятельность на территории Польши, Европейского союза и других стран <…> с целью ослабления позиций Польши в ЕС и на международной арене», — уверены в Генпрокуратуре.

Отмечается, что его деятельность якобы была частью «российских пропагандистских и дезинформационных проектов».

При обыске по месту жительства мужчины и в офисах связанных с ним лиц правоохранители нашли и изъяли более 300 тыс. злотых (около $80 тыс.), а также множество электронных носителей информации. Как сообщает официальное агентство РАР, Януш Н. ранее работал журналистом в крупном издании Wprost. В настоящее время он находится под стражей (суд арестовал его на три месяца). Ему грозит до 10 лет заключения.

В середине мая польские власти сообщали о задержании 43-летнего мужчины по имени Марчин К. Его также обвиняют в шпионаже в пользу России. Задержание проходило 5 мая. По данным польского Агентства внутренней безопасности, он якобы собирал информацию и материалы в военных структурах и передавал ее российским спецслужбам, пишет РБК. Марчин К. был арестовал на три месяца после того, как признал свою вину.

За последние годы по обвинению в шпионаже в пользу России в Польше арестовали и осудили несколько человек. Бывший сотрудник Министерства энергетики Польши был приговорен в июле 2019 года к трем годам тюрьмы. По версии следствия, он передавал спецслужбам России данные, которые касались действий польских властей, планируемых в отношении российского газопровода «Северного потока — 2».

Осенью того же года польские правоохранители задержали еще одного поляка. Его обвинили в работе на разведку России. В квартире у задержанного нашли поддельные документы, оружие и боеприпасы.

В последнее время отношения Польши и России ухудшились. В апреле власти страны поддержали санкции США против России и выслали трех российских дипломатов. Варшава объявила их персонами нон-грата из-за того, что они якобы нарушили «условия дипломатического статуса и осуществляли деятельность во вред Польше». Москва в ответ выслала пять польских дипломатов.