Ударивший президента Франции впечатлил «желтых жилетов» и отправился в тюрьму

Житель города Сен-Валье Дамьен Тарель, давший президенту Франции Эммануэлю Макрону пощечину во время визита в винодельческий поселок Тен-л'Эрмитаж, был приговорен судом к четырем месяцам тюрьмы и двум годам условного срока.

В течение этих двух лет он будет обязан работать или проходить обучение, а также получать психологическую помощь. При этом осужденный не должен совершать никаких новых правонарушений.

Также ему не разрешено владеть оружием в течение пяти лет и запрещается занимать какие-либо государственные должности. Помимо этого, Тарель будет ограничен в гражданских правах на три года.

У 28-летнего фигуранта ранее не было судимостей. По словам Тареля, с тех пор, как он получил высшее образование восемь лет назад, в общей сложности проработал «около» двух лет, пишет Le Figaro.

Инцидент произошел 8 июня. Прибывший с визитом в город Макрон в какой-то момент решил остановить машину и лично поприветствовать местных жителей. Глава государства подошел к ограждению вместе с телохранителями, пожал руку Тарелю, тот же задержал Макрона одной рукой, а другой дал ему пощечину. Злоумышленник был сразу же скручен телохранителями.

Все это было снято на мобильный телефон. Видеозапись разлетелась по соцсетям. На ней четко можно услышать слова: A bas la Macronie («долой Макронство»), а также «Montjoie! Saint Denis!» — известный с XII века военный клич роялистов.

Тарель признал, что нанес президенту «довольно жестокую» пощечину, и заявил, что его действия произвели впечатление на активистов движения «желтых жилетов».

«Когда я увидел его дружелюбный лживый взгляд, я почувствовал отвращение и бурную реакцию. Это была импульсивная реакция. Я сам был удивлен насилием [со своей стороны]»,

— цитирует Тареля BFM.

Осужденный добавил, что он и его друзья думали принести яйцо или кремовый пирог, чтобы бросить в президента, но потом отказались от этой идеи. При этом он настаивает, что пощечина не была преднамеренной.

«Я думаю, что Эммануэль Макрон олицетворяет упадок нашей страны», — сказал он, не объясняя, что имел в виду.

Прокурор настаивал на 18 месяцах реального срока.

«Этот жест — не только желание нанести удар, но и унижение. Он демонстрирует обращение [с Макроном], как с ребенком, которому хочется дать пощечину», — сказал на суде гособвинитель.

По его словам, у президента «есть свобода своей коммуникационной стратегии, и такие инциденты не должны ей препятствовать».

«Президент имеет право пойти и пожать руку [кому считает нужным]», — подчеркнул прокурор.

В итоге суд города Валанс признал Тареля виновным в насилии против лица, наделенного государственной властью.

Во время оглашения приговора осужденный сидел прямо и не проявлял никаких эмоций, а его девушка заплакала.

По данным прокуратуры, Тарель придерживается правых или даже ультраправых политических убеждений, не будучи, при этом, членом какой-либо партии или группы.

Пощечина привлекла внимание к инциденту целого ряда ультраправых групп, чья деятельность, несмотря на малочисленность, вызывает беспокойство французской полиции.

Макрон же указал, что «ничто не может оправдать насилие в демократическом обществе, никогда».

«Это не такая уж большая проблема — получить пощечину, когда вы идете к толпе, чтобы поздороваться с людьми, которые долго ждали [визита президента]. Мы не должны преподносить этот глупый и жесткий инцидент более важным, чем он есть на самом деле», — сказал президент Франции.

В то же время, добавил президент, инцидент не должен стать «банальным, потому что любой человек, обладающий государственной властью, имеет право на уважение».

«Я не думаю, что французское общество сегодня испытывает большую напряженность. Я вижу, что многие жители страны устали от эпидемии, что некоторые наши сограждане испытывают страх, сомнение, беспокойство, последствия одиночества. Но не скажу, что я чувствую широкое распространение социального насилия», — признался Макрон.

Лидер ультраправой консервативной националистической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что судья был излишне строг с Тарелем.

«Я думаю, что за этот жест был вынесен суровый приговор», — сказала политик.

Известно, что ранее Тарель ездил в Японию, поскольку он увлекается этой страной, боевыми искусствами, мангой. Он открывал во Франции клуб настольных игр, ассоциацию средневековых боевых искусств, на базе которой давал уроки взрослым и детям, а также японское кафе.

Сейчас, по словам самого Тареля, он живет на €500 в месяц.

Другой мужчина — Артур К., снимавший происходящее на телефон, также был арестован после инцидента. Позднее прокуратура сообщила, что в ходе обыска в его доме было обнаружено оружие, книги по военному искусству, копия книги Адольфа Гитлера «Майн кампф» и два флага, один из которых символизирует коммунистическое движение, а другой – «русскую революцию». Он предстанет перед судом за незаконное хранение оружия.