«Из-за систематических нарушений»: дипломаты США лишились права свободного передвижения по России

Российский премьер Михаил Мишустин принял предложение МИД, подписав распоряжение о денонсации договора об «отрытой суше» с США, подписанного в 1992 году, передает РИА «Новости».

«Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения меморандума о понимании между правительством РФ и правительством США в отношении «открытой суши», подписанного в Вашингтоне 17 июня 1992 г.», — говорится в тексте.

Договор упразднял понятие «закрытых районов» на территории России, не накладывал на американских дипломатических сотрудников ограничения в передвижении, они имели возможность беспрепятственно посещать большую часть территории РФ. Соглашение не относилось к зонам, для въезда в которые требуется специальное разрешение.

В апреле нынешнего года МИД РФ сообщал, что, «в связи с систематическими нарушениями сотрудниками диппредставительств США правил осуществления поездок по России, прекращается действие двустороннего Меморандума 1992 года «О понимании в отношении «открытой суши».

В связи с этим глава МИД РФ Сергей Лавров напоминал, что, в соответствии с документом, определенным категориям дипломатов, рангом с советника и ниже, необходимо уведомлять власти страны пребывания о том, когда кто-то из этих сотрудников собирается выезжать за 25-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генконсульство.

По словам министра, американцы «полностью игнорировали» требования договора, и впредь Москва будет подходить к поездкам дипломатов за пределы городов их базирования в индивидуальном порядке, передает ТАСС.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулев рассказал про действие меморандума на территории США.

«В 1992 году, когда ввели этот меморандум, дипломаты и командированные могли приезжать в США не только в город, который был указан, но и в какие-то личные поездки. Сейчас все это вводится обратно. Это логичный шаг в той дипломатической войне, в которой существуют наши страны», — указал эксперт в комментарии РЕН-ТВ.

При этом, по его словам, множество политиков по обе стороны океана надеются, что напряжение в отношениях России и США снизится после встречи президентов стран Владимира Путина и Джо Байдена.

Эксперт признал, что «не очень цивилизованно» спрашивать разрешения у другой страны на каждую поездку дипломатов. Но теперь это придется делать, так как меморандум перестал действовать.

«Для решения таких вопросов нужна политическая воля. Это было бы проще всего», — подчеркнул Рогулев.

В октябре 2019 года российские полицейские сняли с поезда Ненокса-Северодвинск троих сотрудников американского посольства — военно-морского атташе при посольстве, капитана первого ранга Уильяма Уитситта Кертиса, атташе Джерри Арриолу Энтони и военного атташе полковника Д.С. Данна. Посещение Северодвинска строго регламентировано, поскольку там находятся важные военные объекты Северного флота.

В посольстве США утверждали, что дипломаты направили все необходимые документы в Министерство обороны РФ. При этом дипломаты почему-то передвигались, меняя поезда.

«Заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск. Видимо, заблудились», — заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Для американских дипломатов последствия ограничились составлением административных протоколов, сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

«Это сотрудники посольства, я так понимаю, сотрудники военного атташата, они пользуются иммунитетами. Поездка, действительно, была согласована, но пунктом назначения был Архангельск. Каким-то образом они оказались около Северодвинска», — пояснил он.

Сотрудники американского дипломатического представительства путешествуют по России, чтобы лучше понять страну, заявила, в свою очередь, пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс.

«Так же как российские дипломаты в США путешествуют, чтобы узнать больше о стране, где они живут, наши дипломаты ездят по России, чтобы лучше ее понять. Это часть нормальной дипломатической активности», — указала представитель дипмиссии.