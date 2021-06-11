«США могут похвалить»: в Польше нашли причину русофобии

В правящих кругах Польши рассказали о причинах русофобских настроений в стране. Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский считает, что в настоящее время Варшава старается угодить Вашингтону, поддерживая антироссийский вектор своей политики.

В материале для польского издания Myśl Polska он выразил «свои соболезнования всем дежурным русофобам».

«Ваша глубокая ненависть ко всему российскому или советскому (эти понятия вы не различаете) проистекает из очевидной для вас убежденности в том, что наш всесильный покровитель, единственный защитник свободного мира и чего-то там еще, всегда занимал и будет занимать антироссийскую позицию, а вас за вашу решимость в словесных атаках на «империю зла» он может даже похвалить», — написал он.

Модзелевский отметил, что русофобы многие годы доказывают, что «стратегический союз Польши и США служит единственной гарантией нашей независимости, которая (по их мнению) имеет по своей сути антироссийский характер».

В то же время он указал, что может оказаться, что «Соединенные Штаты и Россию связывает дружба до гроба, практически братские отношения, тем более что им обоим угрожает самая сильная в экономическом плане держава современного мира, то есть Китай».

«Выводы очевидны: двум слабым элементам этой триады следует сблизиться, чтобы успешно противостоять новой сверхдержаве, от которой зависит экономика всего мира. Лишь объединение американского и российского потенциалов создаст противовес. Остальные могут присоединиться к одной или другой стороне, углубляя тем самым дестабилизацию», — отметил он.

Политик обратил внимание, что в этом случае польские русофобы сменят политику, так как их будет некому содержать. «Польская русофобия внезапно исчезнет, поскольку появятся «новые приоритеты». Подобные чудеса возможны только при такой совершенной системе, как либеральная демократия», — подчеркнул Модзелевский.

В ответ на это член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заметил в комментарии «Лента.ру», что Варшава не умеет выбирать союзников.

«Я бы даже сказал, что это не русофобия. Мы часто это слово используем и понимаем под этим боязнь русских. На самом деле боязни русских там нет, есть русоненавистничество. Они в Польше ненавидят Россию и русских», — подчеркнул сенатор.

Цеков также считает, что Польша вела антироссийскую политику. «Мне кажется, ошибка Польши, это то, что она во все времена выбирает себе плохих союзников, а потом эти союзники бросают ее на произвол судьбы, и она проигрывает. Она не способна выбирать союзников», — уверен собеседник издания.

По его мнению, Варшава многое теряет, пока придерживается русоненавистнеческого курса. «Они могли бы пересмотреть то, что пропагандировали, и отказаться от этого. Это пошло бы им на пользу. Польша, если была бы дружественной с Россией, очень эффективно бы развилась как славянское государство», — полагает он.

При этом проявления антироссийской политики наблюдаются не только в Польше. В преддверии 9 мая экс-премьер страны Роберт Фицо, который является лидером оппозиционной словацкой партии «Курс — социальная демократия» подчеркнул, что «русофобия в правящей коалиции достигла чудовищных размеров, а Россия абсурдно обвиняется в развязывании Второй мировой войны».

В Чехии антироссийские настроения дошли до такой степени, что их стали высмеивать местные журналисты. Автор чешского интернет-издания Časopis argument Милан Даниэл в начале апреля иронично высказался по поводу политики властей в отношении России.

«Русский язык запретить, Россию стереть с карт и из учебников, остановить АЭС…Пора прекратить унижаться и потреблять российский газ и нефть. Наши настоящие друзья из-за океана с удовольствием все это нам возместят, и наша дружба станет еще крепче!» — отметил он.