«Слава КПСС за нашу идею»: лидер партии «Зеленая альтернатива» о выборах в Думу

«Нам никто палки в колеса не вставлял»

— Что вас мотивировало заняться политикой после многих лет общественной работы? Проснулась жажда власти?

— Если ты начинаешь заниматься общественной деятельностью, то со временем понимаешь, что тебе надо заниматься политикой. Это достаточно рядом. Это, скорее, жажда быть услышанным и вынести проблемы общества на другой уровень.

close

— То есть вам не хватало инструментов?

— Именно. Нам нужна трибуна для освещения проблем, которые волнуют людей.

--У вас несколько депутатов уже прошли в Заксобрания. Удалось ли там хотя бы привлечь внимание?

— Да. Например, в Коми есть проблема с самовыгулом собак, которых хозяева просто так выпускают. На это жалуются граждане. Наш депутат придумал выход, что кинологи из МВД обучают местных владельцев животных воспитанию собак бесплатно.

Есть и другие проблемы. В Сыктывкаре можно, например, пойти выкидывать мусор и встретить там медведя. Звучит смешно, но это реальность. В Коми работаем над реабилитационным центром для диких животных, чтобы их потом выпускать в естественную среду. Раньше все это решалось тупым отстрелом. Но мы пытаемся по-другому.

— Сколько у вас сейчас всего человек в партии?

— В районе 1000.

— Было сложно их найти?

— Я много лет занимался общественной деятельностью по России, поэтому открыть под 50 региональных отделений вообще не было проблемой.

— То есть, создание и регистрация партии прошло буднично?

— Да.

— Как вы думаете, почему все получилось так легко? Есть много примеров, когда желающие годами не могут зарегистрировать партию.

— Мы изучали на входе кейсы этих товарищей-неудачников. Я могу сказать, что говорящие о «злом режиме», который не дает им создать партию, делают это намеренно. Либо у них просто хреновые юристы.

— Никаких политических препятствий для этого нет?

— Ну, например, политик Олег Митволь пытался создать партию с таким же названием как у нас, но сделал это только в 29 регионах. Мои юристы, видя рассказы на «Эхо Москвы» про людей, которым не дают создать партию, перекидывали мне их со словами «да ладно».

— Но при этом тот же Захар Прилепин, который сначала регистрировал свою партию, говорил, что зайти в администрацию президента ему все-таки пришлось, просто чтобы поставить людей там в известность. А вы это делали?

— Мы — нет. Может быть, нам не стали ставить палки в колеса, потому что мы сделали все тихо и по правилам, даже не ругались с Минюстом. Может быть, наверху чувствуют запрос на подобную партию. Но я не могу говорить точно.

— Но в России уже ведь есть партия «Зеленых».

— Да, у них там какие-то разборки междоусобные, по-моему, старые против молодых. Но для нас на выборах будет интересная борьба с ними.

— Вам не кажется, что две аналогичные партии в стране, где силы зеленых ни разу за всю историю не набирали больше 2%, размывает ваш потенциальный электорат?

— Те «Зеленые» существуют с 1994 года, у них возраст генсеков КПСС. Люди банально в маразме. Поэтому, собственно и результатов нет. Они спокойно живут в своем маразме. Там куча академиков, куча нормальных экологов. Но когда тебе 70, сложно диктовать свои условия. А мы молодые.

— А кого тогда вы видите в качестве возможных союзников? Может быть кто-то, с левого фланга, скажем, КПРФ?

— У них нет темы экологии, у них есть только хайп. Это отвратительная партия. Они пытаются, на мой взгляд, оседлать любой протест и за счет этого получить голоса.

— А «Яблоко»?

— Некоторые их кандидаты мне очень симпатичны. Например, Кирилл Гончаров. Они с нормальным экологическим уклоном.

— Вы причисляете себя к оппозиции?

— В некотором роде, да. Более чем, наверное. Те проекты, с которыми мы сталкиваемся в области экологии, зачастую делаются околовластными структурами, которые, например, хотят строить мусоросжигательные заводы. Мы очень ярые противники этого. Я думаю, вам тоже не очень хочется дышать всем этим безобразием.

— Как вы оцениваете действия властей при ликвидации экологических катастроф, например, в Норильске и на Камчатке?

— Очень по-разному. В целом было уникальное денежное взыскание по Норильску.

На Камчатке, например, очень открытый губернатор. Я тогда ездил туда, чтобы выяснить, что же все же произошло. Одна из гипотез, которую мы проверяли, был полигон химотходов. Я его весь обползал на четырех костях, там всего два гектара, не так много. Если бы там была какая-то утечка — то оттуда корабли бы плыли кверху дном. Это точно не полигон.

«Слава КПСС сам вышел на контакт»

— Вы говорили, что будете выдвигать 180-190 одномандатников в Думу. Как идет процесс?

— Идет очень много переговоров. Мы видим, что большинство топовых звезд привержены принципам устойчивого развития, за которые мы выступаем и куча людей выступает за нормальную экологию. Этот вопрос, конечно, многих беспокоит, о чем говорят протесты по всей России против крупных предприятий.

— Давайте представим, что никто из них не пройдет в Думу. Что дальше?

— Мы будем продолжать работу. Мы люди молодые, у нас есть еще некий запас времени. Я рассчитываю, что мы все же пройдем, в первую очередь, по партийному списку. В последнее время экология стала, наверное, общенациональным трендом в России, что было понятно даже из послания президента. Экология выросла в цене и все люди в стране уделяют этому тренду наибольшее внимание. Для нас это очень положительная тенденция и мы рассчитываем преодолеть 5% барьер.

— Как, на ваш взгляд, выглядит избиратель «Зеленой альтернативы»?

— У нас очень хороший рейтинг в городах-миллиониках, здесь люди быстрее вливаются в тренды. Нашему избирателю, скорее всего, от 18 до 35, он подвержен принципам такого глобального развития в сфере экологии. Я думаю, что в ближайшее время он начнет проецироваться и на всю страну, вплоть до деревень.

— Вопрос о Славе КПСС. У него в Instragram нет никаких признаков политической активности после объявления о выдвижении. Вы обсуждали с ним предвыборный план действий?

— Мы в переговорном процессе до сих пор.

close

— То есть, еще не факт, что он пойдет кандидатом на выборы в Думу?

— Пока я не могу подтвердить это. Но в целом мы сошлись во мнениях. Когда он заявил, это была живая история такая.

— Хотите сказать, что он первый вышел на контакт?

— Да. Все же любят художника Васю Ложкина, который нам рисует агитационно-пропагандистские материалы. Он наш неофициальный вождь.

— При этом идеология Славы КПСС подразумевает, что за хорошие деньги можно пойти почти на любые авантюры. И, наоборот, без денег он даже не хотел давать интервью Ксении Собчак. Зная это, удивляет его порыв присоединиться к вам.

— Нет, с нами не как с Собчак получилось. Но для каждой звезды довольно сложно решить вопрос с документами. Если вы попробуете выдвигаться кандидатом в Госдуму, то, думаю, от необходимого пакета документов можете и заплакать.

— А какая у него мотивация тогда?

— Ему просто нравится идея.

— А что насчет переговоров с Сергеем Зверевым?

— Там тоже все в подвешенном состоянии. На самом деле, Сергей очень нам близок, он известный защитник Байкала. И даже как человек лично он мне очень симпатичен. Но там есть некая социологическая проблема, у него есть как рейтинг, так и антирейтинг. Мы пока в раздумьях, совещаемся.

— Вы хотели бы видеть телеведущую Ирену Понарошку в федеральной части списка. Что насчет нее?

— С ней не сложилось.

— По сообщениям СМИ, Вася Ложкин мог пойти еще в 2020 году на довыборы в Госдуму от Ярославского округа. Что в итоге случилось?

— Он тогда не пошел, так как мы не уложились в сроки.

— А в этом году?

— Пусть это будет некой интригой. Съезд будет в конце этого месяца.

«Свою первую свалку я закрыл в 26 лет»

— Вы начинали свою общественную деятельность в движении «Местные», которое было прямо связано с руководством Московской области.

— Я пришел туда в 2009 году, у «Местных» тогда уже были не такие крепкие с ним связи.

— В начале своего существования «Местные» открыто заигрывали с национализмом, с лозунгами вроде «Много всякой дряни появилось в Подмосковье. Приезжие должны понимать, что не надо тут гадить!». Вы видели что-то подобное?

— Меня это вообще не коснулось, там ничего такого не оставалось.

— Как вы сами относитесь к национализму?

— Отрицательно, я «человек мира».

— Затем вы несколько лет были членом Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и членом Общественной Палаты Московской области. Видя работу этих госорганов изнутри, вы были довольны ею?

— Был ряд претензий. Банально, кейс со строительством комплекса по переработке отходов (КПО). Кто-то с плохо работающей головой, видимо, просто ткнул в карту в Орехово-Зуевском районе, где сам никогда не был. Там находятся истоки нескольких малых рек бассейна Москвы реки, и если там построить некоторое подобие свалки, то все это утонет и попадет в местные питьевые источники. Местные жители бунтовали, страшно ругались матом. Нам в Общественной палате удалось добиться, чтобы инвесторы сами отказались от этого проекта. Коммерсанты тогда сами признали эту ошибку.

— А что сейчас происходит с экологией в Московской области?

— Есть много нареканий, но в целом становится лучше. 10 лет назад, в 26 лет, я закрыл первую свалку в Любрецах, в Машково. Тогда можно было в области устраивать нелегальные свалки. А сейчас если попробовать выкинуть мусор с грузовика, то можно очень сильно за это получить по голове. Это карается.

— Раздельный сбор мусора так и не заработал, по сути, даже в Москве. Как бы вы решали эту проблему?

— Мусорная реформа провалилась. Для решения вопроса переработки мусора должна появится индустрия малого и среднего бизнеса, которая все это будет перерабатывать. Реформу убило отсутствие конкуренции.

— Как Россия, по вашему мнению, может найти баланс между экологическими решениями и все еще во многом сырьевой экономикой? Народ ведь из-за экологических реформ может стать еще беднее?

— Наша страна богата не только ресурсами, но и человеческим капиталом довольно высокого качества. Вопрос в том, что отрасль должна развиваться. Сырьевые компании уже сейчас активно инвестируют в альтернативно-энергетические проекты, они очень чувствуют экономику. Там сидят хорошие специалисты с высокими зарплатами, они все понимают. Но есть и минус: они не обновляют свое оборудование с 1980 годов. Все аварии, по сути, происходят из-за этого.

— Можно сказать, что ваша партия восхищается Гретой Тунберг? Вы ведь открывали памятник Челябинске?

— Да, и в Москве мы хотели. Грета — это человек, который, пусть даже и некоторым своим эпатажем, вывел тему на новый уровень дискуссии. Весь мир после нее заговорил о проблеме климата.

— В этом году вы подали заявление на вступление в «Европейскую партию зеленых». Почему решили присоединится к ней и как идет процесс с вашим подключением к данной партии?

— Зеленые сами по себе это люди мира, они не имеют границ. И мы должны быть в сообществе зеленых партий и в европейском сообществе, чтобы транслировать российскую зеленую повестку, поскольку о России могут и забыть. Пока заявление подано, но все в подвешенном состоянии. Мы естественно всем расскажем, если будет положительный ответ.