«Маловато будет»: Путин о зарплате ростовского тракториста в 24 тысячи рублей

Президент России Владимир Путин прокомментировал зарплату донского тракториста Александра Бондаренко, получившего звание «Герой труда» на вручении наград лауреатам госпремий в Кремле

Путин спросил у Бондаренко про размер зарплаты, извинившись за бытовой вопрос, передает РИА «Новости».

«Двадцать четыре тысячи в колхозе, средняя. Есть и больше», — ответил тракторист.

«Это маловато, честно говоря», — сказал президент.

Бондаренко добавил, что представители его профессии могут получать до 70 тысяч рублей в месяц, но только во время сезонных работ. По его словам, зарплаты жителям Ростовской области «вполне хватает».

«Вам хватает, но это ниже среднего по стране, но об этом руководители отрасли должны думать. Но у нас хорошая программа. Будем дальше работать над этим», — заявил президент России.

В ходе награждения Путин сказал, что Бондаренко почти полвека посвятил своей профессии.

«Именно такие ответственные, сильные люди, настоящие труженики и обеспечивают рост российского агропрома, те рекордные урожаи, которыми гордится вся наша страна», — пояснил он.

ˆˆКак Путин узнает о низких зарплатахˆˆˆ

В феврале научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина в ходе заседания президентского Совета по науке и образованию пожаловалась президенту на низкую зарплату.

«Я старший научный сотрудник, и моя зарплата составляет 25 тысяч рублей. Это, в принципе, достаточно высокая должность, как я считаю. На мой взгляд, зарплата не соответствует. Нам в этом году выделили надбавку — это 6 тысяч. То есть суммарно на руки в данный момент я получаю 32 тысячи рублей», — пояснила девушка.

В ответ Путин потребовал от министра финансов Антона Силуанова и главы Минобрнауки Валерия Фалькова предоставить доклады о зарплатах научных работников.

«Антон Германович, если вы говорите, что у вас информация о том, что у них там 200% от среднего по региону (размер зарплаты), то где деньги, Зин?» — обратился Путин к главе Минфина.

Силуанов ответил, что «по Новосибирской области ученые обеспечены заработной платой на уровне двукратной по региону».

Реагируя на это, президент поручил Силуанову и Фалькову рассмотреть ситуацию с низкими зарплатами и в других регионах, а после предоставить доклад.

Путин также обратился к Проскуриной и попросил ее звонить в администрацию президента, если после этого разговора против нее руководство региона или непосредственное начальство введет какие-либо санкции.

В феврале прошлого года Путин в Санкт-Петербурге после возложения цветов к памятнику первому мэру города Анатолию Собчаку пообщался с местными жителями, и воспитанница местного профессионально-реабилитационного центра для инвалидов Зинаида Беликова пожаловалась главе государства на нищенское существование.

Женщина спросила президента, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц.

«Думаю, что очень трудно», — ответил Путин.

В ответ петербурженка предположила, что зарплата президента чуть больше.

«Не только у меня», — ответил глава государства и добавил, что есть «гораздо более высокие зарплаты».

«У президента не самая высокая зарплата», — подчеркнул Путин.

Женщина пояснила, что живет вместе с мамой, и даже вдвоем им с трудом удается сводить концы с концами. Приобрести необходимые продукты на установленный правительством прожиточный минимум невозможно. Она назвала и другие проблемы, возникающие у матерей-одиночек. Это, например, высокие коммунальные платежей.

«Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа», — ответил президент.

Вскоре глава Приморского района Петербурга Николай Цед встретился с Беликовой и предложил ей должность в одной из местных клиник. Теперь петербурженка будет развозить медицинские документы на машине с водителем.

Власти Петербурга нашли работу и 22-летнему сыну Беликовой. Он сможет работать водителем «скорой помощи». Более того, городская администрация пообещала провести ремонт в квартире женщины за свой счет.

ˆˆˆСколько зарабатывает сам президентˆˆˆ

Сам Владимир Путин за прошлый год, согласно официальной декларации, опубликованной на сайте Кремля, заработал почти 10 млн рублей. В 2019 году его доход был чуть меньше — 9,72 млн руб. В декларации президента также значатся квартира площадью 77 кв. м, гараж площадью 18 кв. м, два отечественных автомобиля, ГАЗ М21 и «Нива», а также прицеп «Скиф».