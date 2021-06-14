В каких сферах США хотят сотрудничать с Россией

Американское руководство готово сотрудничать с российскими властями по вопросам стратегической стабильности, исходя из двух основополагающих элементов, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Есть вопрос о стратегической стабильности. Есть Сирия и вопрос о гуманитарном доступе. Есть вопросы, связанные с Арктикой. И другие места, где в наших интересах было бы найти основу для работы с Россией», — подчеркнул он.

По словам Салливана, США в отношениях с РФ исходят из общих интересов, работа над которыми может послужить «на благо Соединенных Штатов и американского народа». Кроме того, Вашингтон намерен твердо и четко заявить о «вредных действиях Москвы», которым он готов дать отпор.

«Мы не можем дать гарантий о том, что будет делать Россия, но мы можем дать обещания о действиях Америки, то есть мы ответим, если эта вредоносная деятельность будет продолжаться», — подчеркнул помощник американского президента.

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Старая пластинка

Про готовность обсуждать с Россией стратегическую стабильность американские представители твердят уже несколько месяцев. 7 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы в дальнейшем вести диалог с Россией, если она изменит курс — но это маловероятно.

По его словам, предстоящий через неделю в Женеве саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина вряд ли покажет, захочет ли российская сторона делать что-то подобное.

Руководитель Госдепа заявил, что глава Белого дома будет встречаться с российским коллегой из-за «агрессии и атак», якобы исходящих со стороны Москвы. Как указал Блинкен, во время встречи американский лидер собирается прямо сказать, чего ожидать от США, «если агрессивные безрассудные действия» против страны будут продолжаться.

«Он столь же ясно даст понять, что если Россия в своих действиях выберет другой курс, мы предпочтем более стабильные отношения. Это пойдет на пользу нашему народу, российскому народу, всему миру — стратегическая стабильность, контроль над вооружениями», — сказал Блинкен.

Стоит отметить, что ранее президент РФ Владимир Путин критически оценивал текущий уровень взаимоотношений Москвы и Вашингтона.

«У нас двусторонние отношения, которые в последние годы дошли до низшей точки», — сказал Путин в интервью американскому телеканалу NBC.

Лидер США Джо Байден согласился с Путиным в оценке российско-американских отношений.

«Я считаю, что он [Путин] прав про низшую точку [в отношениях США и России]», — заявил Байден. При этом он заверил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой.

По словам американского лидера, Россия и США могут сотрудничать в сфере стратегической стабильности и других областях.

«Это, возможно, единственное, в чем я согласен с президентом Путиным», — заявил, в свою очередь, госсекретарь Блинкен, комментируя слова российского лидера о том, что отношения двух держав находятся в низшей точке за последние годы. Путин об этом сказал 12 июня.

«Это точно не перезапуск. Президент дал ясно это понять. Это не награда. Я думаю, президент верит, что у нас есть темы, по которым мы можем работать с Россией, например, стратегическая стабильность, которая важна не только для США, но и для наших европейских союзников», — сказала 11 июня старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоат.

Телеканал NBC сообщил ранее со ссылкой на источник, что Байден не намерен бросаться в объятия российского лидера Владимира Путина на саммите в Женеве.

«Для Белого дома ключевой задачей по итогам встречи… будет показать, что Байден дал жесткий сигнал Путину, в отличие от тех дружеских отношений, которые продемонстрировал предыдущий президент Дональд Трамп», — сказал источник.

Москва же не раз подчеркивала — она готова к диалогу с кем угодно на основе взаимного уважения, и не приемлет «беспочвенных обвинений» в агрессии.