Саммит Путин — Байден и старт Евро-2020: что пишут телеграм-каналы

«Наконец-то ясность, — заявил в середине недели Никита Кричевский в своей «Антискрепе». — Встреча Путина и Байдена пройдёт 16 июня на вилле Ла Гранж на берегу Женевского озера. Об этом сообщил швейцарский МИД. А пресс-секретарь Путина заявил, что наш президент прибудет в Женеву непосредственно в день переговоров».

В свою очередь, ИА «Стекломой» обратил внимание на странное, почти истеричное поведение Владимира Зеленского перед грядущим российско-американским саммитом в Женеве.

Так, американское издание Axios со ссылкой на источники утверждает, что тот буквально «умолял» Джо Байдена о личной встрече, что очень характерно для неопытного политика-популиста.

«Похоже Зеленский просто не понимает, что международные встречи такого уровня и масштаба априори не верстаются под сиюминутную повестку. Оказать давление на тщательно заготовленную дорожную карту переговорного процесса практически невозможно. Даже если украинский президент ворвется в аудиторию и завопит что-то вроде «пан Джозеф, москали хотят перекрыть нам газ!», на переговорном процессе это никак не скажется. Стороны просто пожмут плечами и скажут «спасибо, мы вас услышали, — пишет канал. — Да и вряд ли Украина вообще будет основным «блюдом» на предстоящей встрече. За прошедшие годы у сторон накопилось, мягко говоря, немало вопросов, требующих особого внимания, и не факт, что хотя бы на один из них удастся подобрать устраивающий обе стороны ответ».

А вот «Доктор прописал» обратил внимание на то, что помощники отсоветовали Байдену проводить совместную пресс-конференцию с президентом России, поскольку Владимир Путин взял верх над Трампом во время совместной пресс-конференции в Хельсинки в 2018 году.

«Оценим слог The New York Times, которая и продвигает такую версию: «Как сообщили ключевые помощники Байдена, во время консультаций относительно встреч, которые пройдут в швейцарской вилле XVIII века на берегу Женевского озера, российские власти очень хотели, чтобы Путин присоединился к Байдену на пресс-конференции. Но сотрудники администрации Байдена заявили, что помнят о том, как Путин, как казалось, взял верх над Трампом в Хельсинки»

То есть русские просили, но американцы сказали твердое «No»... Хотя выглядит как перестраховка со стороны делегации США. Ну и заодно камень в огород Трампа пульнули, который советовал нынешнему президенту не заснуть на переговорах», — отмечает канал.

А «Мейстер» напомнил, что Владимир Путин перед саммитом уже дал интервью американскому телеканалу NBC News.

«Полная версия выйдет 14 июня, но NBC уже выпустил отрывок, в котором президента России расспрашивают о Трампе, словах Байдена, смерти таких фигур как Лесин, который, судя по докладу ФБР, умер в Нью-Йорке от последствий продолжительного запоя и т.д.

Тизер, вероятно, сознательно содержит достаточно провокационные вопросы, пытаясь таким образом подогреть интерес публики к интервью. Президент России в этой связи предстает в выгодном свете: он не боится острых вопросов, легко и непринужденно отвечая на домыслы американских СМИ. Очевидно, что Владимир Путин способен перевести беседу в более конструктивное русло, и мы скоро увидим, как она затронет действительно важные моменты двусторонних отношений, а не превратится в простое обсуждение антироссийских агиток», — предполагает канал.

Вернемся к российским событиям.

РИАN считает, что новые «длинные выходные» в Москве, о которых стало известно пару дней назад, это то, с чем город, безусловно, просто обязан справиться на 5+.

«У столицы, как и у всей страны, уже есть опыт мобилизации во время роста заражений, и набирали мы его месяцами. Сейчас, когда речь идёт о нескольких днях более внимательного отношения к своему здоровью, смешно опускать руки. Задача всех москвичей в ближайшую неделю — по возможности поработать из дома и поберечь близких. И, конечно, задуматься о вакцинации и сделать прививку», — поясняет канал.

И, наконец, о спорте. Точнее о поражении сборной России в матче с Бельгией.

Самое-то теперь смешное: в предположении, что остальные матчи в группе Бельгия выиграет, если сподобимся на победу над финнами покрупнее, то ее одной может хватить аж для второго места в группе, отмечает «Адекват».

«А в остальном погоды стоят предсказанные. Говорил я, с вратарями беда? Говорил, в центре обороны вторая? Получаем по каждой из этих причин по полтора совершенно не обязательных гола, расписываемся.

И вся оставшаяся интрига, собственно, к тому и сводится, чтобы понять: наблюдаемая беда - это сущность, вылезающая против соперника уровня Бельгии, или проэксплуатировать ее <...> по силам любому желающему», — задается вопросом канал.

На этом все!

До следующей недели...